A la hora de elegir una carrera, cada vez son más las personas que buscan una alternativa que les permita incorporar conocimientos concretos, tener experiencias vinculadas con el mundo profesional y, al mismo tiempo, encontrar una opción compatible con sus tiempos y proyectos personales.
IESERH abrió las inscripciones con carreras de tres años y formación orientada al mundo laboral
Con sedes en Santa Fe y Rosario, la institución ofrece seis tecnicaturas superiores y diferentes modalidades de cursado, con una propuesta que combina práctica, actualización y herramientas para el desarrollo profesional.
Con ese objetivo, IESERH abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027, con una propuesta de educación superior que pone el foco en la formación profesional, la actualización permanente y el vínculo con el ámbito laboral.
Con más de 34 años de trayectoria, el instituto cuenta con sedes en Santa Fe y Rosario y ofrece carreras de tres años en diferentes áreas profesionales, junto con opciones de cursado presenciales, semipresenciales y a distancia.
Seis carreras para diferentes perfiles profesionales
La propuesta académica de IESERH está integrada por seis tecnicaturas superiores: Recursos Humanos, Diseño y Producción de Indumentaria, Soporte de Infraestructura IT, Periodismo, Periodismo Deportivo y Relaciones Públicas.
La diversidad de áreas permite que cada estudiante pueda encontrar una carrera vinculada con sus intereses y con distintos sectores del mercado laboral.
En Recursos Humanos, la formación aborda la gestión de personas, liderazgo, comunicación, selección, capacitación y diferentes herramientas para desarrollarse profesionalmente dentro de organizaciones. La carrera cuenta con sedes en Santa Fe, Rosario y una modalidad 100% a distancia.
Para quienes buscan desarrollarse en el ámbito tecnológico, Soporte de Infraestructura IT es una propuesta vinculada con redes, sistemas, infraestructura tecnológica, cloud computing y ciberseguridad, entre otras áreas que forman parte de un sector en constante crecimiento.
En el campo de la comunicación, IESERH ofrece las tecnicaturas en Periodismo y Periodismo Deportivo, incorporando herramientas para trabajar en medios tradicionales y digitales. La formación incluye producción de contenidos, radio, televisión, streaming, edición y desarrollo de proyectos vinculados con las nuevas formas de comunicar.
Por su parte, Diseño y Producción de Indumentaria combina creatividad y conocimientos técnicos para abordar procesos de diseño, moldería, producción y desarrollo de proyectos propios.
La propuesta se completa con Relaciones Públicas, orientada a la comunicación institucional, la organización y gestión de acciones comunicacionales y el vínculo entre organizaciones y sus diferentes públicos.
Una formación conectada con la práctica
Uno de los ejes de la propuesta de IESERH es que los estudiantes puedan llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera.
Por eso, las diferentes tecnicaturas incorporan actividades, proyectos y experiencias relacionadas con los ámbitos profesionales de cada disciplina. El objetivo es que los estudiantes no solo incorporen contenidos teóricos, sino que también desarrollen herramientas para desenvolverse en situaciones concretas.
En las carreras vinculadas a la comunicación, por ejemplo, la formación incluye experiencias relacionadas con radio, televisión, streaming, producción audiovisual y medios digitales. En otras áreas, los estudiantes trabajan sobre casos, proyectos y herramientas específicas de cada profesión.
Esta mirada práctica también se complementa con una actualización permanente de los contenidos, teniendo en cuenta las transformaciones que atraviesan actualmente el mundo laboral y el impacto de las nuevas tecnologías en las distintas profesiones.
Opciones para quienes trabajan o necesitan mayor flexibilidad
Otro de los aspectos que caracteriza a IESERH es la posibilidad de elegir entre diferentes modalidades y horarios de cursado, según la carrera.
La institución cuenta con propuestas presenciales en Santa Fe y Rosario, además de alternativas semipresenciales y a distancia en determinadas carreras.
Esto permite que la propuesta alcance a estudiantes con diferentes necesidades: quienes terminan la escuela secundaria y buscan comenzar una carrera, personas que ya trabajan y quieren sumar una formación profesional, o quienes buscan reconvertir su perfil y adquirir nuevas herramientas.
En el caso de Recursos Humanos, por ejemplo, la modalidad a distancia permite cursar desde distintos puntos del país, combinando encuentros online con el trabajo en el campus virtual.
La posibilidad de estudiar de manera presencial en Santa Fe o Rosario, o acceder a propuestas con mayor flexibilidad, busca acompañar las diferentes realidades de quienes deciden comenzar una carrera.
Inscripciones abiertas para 2027
Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya están abiertas y quienes estén evaluando qué estudiar pueden conocer las diferentes propuestas antes de tomar una decisión.
IESERH también organiza Charlas Informativas, espacios en los que los interesados pueden conocer las carreras, modalidades, planes de estudio y características de cada propuesta, además de despejar dudas sobre el ingreso.
Las próximas charlas informativas online se realizarán el jueves 8 de octubre a las 19hs y el Martes 20 de Octubre a las 14hs.
Con una propuesta basada en carreras de tres años, formación práctica, actualización y diferentes modalidades de cursado, IESERH busca acompañar a quienes quieren estudiar una carrera terciaria en Santa Fe o Rosario y comenzar a construir su perfil profesional.
Las personas interesadas pueden consultar la oferta académica completa, conocer las modalidades disponibles y acceder a información sobre el proceso de inscripción para el ciclo 2027, ingresando en www.ieserh.com.ar o vía WhatsApp al 3412 82-2792.