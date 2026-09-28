Más allá del título

Qué profesionales esperan formar las universidades en los jóvenes que hoy empiezan a estudiar

La rectora de la UNL, Laura Tarabella; el rector de la UCSF, Eugenio Martín De Palma; y el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Toffolo, reflexionan sobre qué conocimientos, valores y capacidades debería llevarse quien hoy comienza una carrera. Desde tradiciones diferentes, coinciden en una idea: frente a un futuro difícil de anticipar, la universidad debe enseñar mucho más que una profesión.