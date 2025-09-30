Asistentes escolares: Educación respondió que llamará a escalafones complementarios
Lo confirmó la subsecretaria de Recursos Humanos ante el reclamo gremial realizado por Upcn. Será solamente para aquellas localidades donde se agotaron los escalafones vigentes. No hay fecha aún sobre un próximo llamado a concurso de ingreso.
En algunas localidades se agotó el escalafón vigente de asistentes escolares, advierten desde el gremio. Foto: El Litoral (archivo)
Ante el pedido formal del gremio Upcn para que se realice un nuevo llamado de inscripción y examen complementario de Asistentes Escolares (porteros, encargados de cocina, ayudantes de comedor, etc), desde el Ministerio de Educación contestaron que lo que se hará por ahora es el llamado a "escalafones complementarios" sólo en aquellas localidades donde se agotaron los vigentes.
El gremio había advertido que numerosas escuelas registran faltantes de personal en distintas localidades de la provincia. Esto se debe a que se agotaron los escalafones vigentes del régimen de suplencias y que el llamado correspondiente al año 2023 nunca se concretó, lo que genera un vacío aún mayor en la cobertura de cargos.
"Las escuelas necesitan con urgencia personal que garantice su normal desenvolvimiento", plantearon desde la entidad sindical en la nota elevada al ministro José Goity el lunes 29.
Consultada por El Litoral sobre el reclamo, la subsecretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Erika Figueroa, aclaró que ya se está trabajando en el tema.
Lo que se va a hacer son escalafones complementarios, en aquellas localidades donde hay escuelas que agotaron los escalafones para alguno de los cargos del agrupamiento", dijo. Y añadió: "Se está trabajando en la nómina de las localidades para tener después el cronograma de convocatoria que se va a difundir".
"Se va a llamar solamente para esas localidades que tengan esa situación, es similar a lo que sucede con los docentes, que cuando se agota el escalafón se pide el complementario. Eso es lo que estaban pidiendo y en lo que nosotros ya estamos trabajando", explicó.
Figueroa también señaló que, de todos modos, "en aquellas localidades donde se agota el escalafón, no es que queda sin cubrir esa suplencia, porque se utiliza el escalafón de una escuela o localidad cercana". Y precisó que este mecanismo "ya está previsto en la reglamentación", aunque hasta ahora no se había implementado.
Aún no hay fecha de inscripción a un próximo concurso de ingreso en la provincia. Foto: El Litoral (archivo)
Reclamo gremial y compromiso oficial
Upcn -sindicato que nuclea a la gran mayoría de los asistentes escolares- había advertido que el retraso en el llamado a inscripciones afecta tanto al derecho de los aspirantes a concursar por un cargo, como al funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas. Desde el sindicato remarcaron que la situación se vuelve crítica en localidades del interior provincial donde no hay reemplazos disponibles.
El ministerio, por su parte, ratificó que avanzará con los escalafones complementarios para dar respuesta a la demanda y garantizar que los cargos de asistentes escolares se cubran en todas las escuelas de la provincia. Sobre un nuevo llamado a concurso de ingreso, se indicó que no hay fecha aún de una próxima convocatoria.
