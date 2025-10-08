Un siglo de historia viva: la Escuela Gregoria Pérez de Denis celebró sus 100 años
La institución reunió a docentes, exalumnos, familias y autoridades en un acto lleno de recuerdos y compromiso. Una institución que sigue apostando por una educación pública inclusiva, democrática y centrada en el protagonismo de los chicos.
La directora María Fernanda Puebla destacó el compromiso diario de toda la comunidad educativa para formar estudiantes autónomos y responsables. Foto: Flavio Raina
El centenario de la Escuela N° 136 "Gregoria Pérez de Denis" no fue solo un acto protocolar. Fue un reencuentro entre personas que, a lo largo del tiempo, dejaron huella en sus alumnos, sus aulas, patios y pasillos. Docentes, directivos, asistentes escolares, cooperadores y exalumnos volvieron a encontrarse este martes 7 en la sede de la institución, en un clima de calidez y gratitud.
Uno de los gestos más emotivos fue el compromiso de los exalumnos, que no solo participaron del acto, sino que se involucraron con entusiasmo en su preparación. Muchos de ellos, movilizados por el cariño y los recuerdos, aportaron desde donde pudieron: sonido, iluminación, conducción del acto o simplemente su presencia.
Así lo contó María Fernanda Puebla, directora de la escuela Denis. "Eso es muy importante para las escuelas que no tienen los recursos suficientes... y el acto salió hermoso. Fue una ceremonia muy emotiva", dijo. Además, anunció que el próximo 17 de octubre, en la vecinal del barrio, se realizará una "cena del reencuentro", organizada también por exalumnos, para seguir celebrando este siglo compartido.
Acto conmemorativo por los 100 años de la Escuela Gregoria Pérez de Denis, donde exalumnos, docentes y autoridades se reunieron para celebrar un siglo de educación. Foto: Flavio Raina
Historia
La institución tuvo su origen en un pequeño espacio ubicado en la intersección de Aristóbulo del Valle y Estanislao Zevallos. "Era una zona con muchas familias jóvenes y sin una escuela cerca, por eso los vecinos se unieron para pedirla", rememoró la directora.
El crecimiento de la matrícula obligó a una mudanza. En 1950, la escuela se trasladó a su actual ubicación en 1º de Mayo 6850, donde se construyó un edificio especialmente diseñado para su funcionamiento. Desde entonces, acompañó los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos, manteniendo su identidad y su fuerte vinculación con el barrio.
El establecimiento lleva el nombre de Gregoria Pérez de Denis, una figura histórica que donó sus bienes para apoyar la campaña del general Manuel Belgrano en Paraguay. Su ejemplo de compromiso solidario se refleja en el espíritu de la comunidad educativa.
Se vivieron momentos emotivos durante la ceremonia. Foto: Flavio Raina
Un espacio de vínculo
La directora dijo que "es muy importante revalorizar la escuela como espacio público común, donde se entrelazan historias interculturales, multiculturales, que sirven de sostén para tantas infancias. Tal es así que fue la institución-escuela quien mantuvo el vínculo con los niños en diferentes situaciones trágicas que pasamos, como las inundaciones o la pandemia".
Por otro lado, Puebla indicó que también es importante festejar el cumpleaños de las escuelas que van trascendiendo el tiempo, como esta con 100 años de historia. Actualmente, el establecimiento tiene 516 alumnos, y cuenta con nivel inicial y primario.
Los niños provienen, en su mayoría, del barrio General Belgrano, pero también de Villa Elsa, Transporte, Pompeya Sur, Los Hornos, San José y otros más alejados, ya que llegan en transporte escolar o acompañados por sus familias. "Más que una escuela, es una segunda casa para muchos. Vimos pasar generaciones enteras por sus aulas", expresó Puebla.
La escuela acompañó los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos, manteniendo su identidad y su fuerte vinculación con el barrio. Foto: Flavio Raina
Honrar el pasado, mirar el futuro
Para celebrar el centenario, se organizaron actividades culturales, encuentros con ex alumnos y una campaña de recaudación de fondos. "El objetivo es honrar el pasado, pero también proyectar el futuro de esta escuela que sigue siendo parte viva del barrio", concluyó la directora.
Las autoridades regionales, ex supervisores y referentes educativos que acompañaron el acto también fueron parte de este reconocimiento colectivo. Entre los agradecimientos, hubo menciones muy sentidas para quienes fueron parte de la conducción en momentos clave. "Quiero destacar a la profesora Andrea Passini, directora titular durante muchos años, hoy supervisora, y al profesor Cristian Jaime, que asumió en un momento muy importante. Fueron mis antecesores y su trabajo fue comprometido, esforzado y amoroso", destacó Puebla.
Pero la mirada también está puesta en el presente y el futuro. "Somos una escuela con las puertas abiertas, democrática, como debe ser la escuela pública. Las familias nos eligen porque reconocen ese compromiso".
En el corazón de la tarea educativa está el deseo profundo de formar personas íntegras. "Trabajamos para que nuestros alumnos sean autónomos, protagonistas de su propio aprendizaje -aportó-. Que aprendan a usar la palabra para ejercer sus derechos, para mediar, para expresar lo que sienten. Que puedan leer, comprender, resolver problemas. Que puedan ser".
El enfoque pedagógico, basado en proyectos, parte siempre de los intereses de los niños. "Creemos en esa metodología porque conecta con lo que sienten, lo que viven, lo que sueñan", cerró la docente.
