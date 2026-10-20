El presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, entregó este lunes por la tarde certificados de reconocimiento a los docentes que participaron del primer Congreso Educativo “Docentes Protagonistas”, realizado el sábado pasado en Casa España. La actividad, que tuvo lugar en el recinto legislativo, fue una oportunidad para recuperar las experiencias compartidas durante el encuentro y poner en valor proyectos pedagógicos que se desarrollan en escuelas de la ciudad.
El Concejo de Santa Fe reconoció a los docentes que compartieron proyectos en el 1° Congreso
En el acto se valoró el intercambio pedagógico en las aulas santafesinas y se impulsó la continuidad de la iniciativa docente para el próximo año. El presidente del Concejo entregó diplomas a los educadores que presentaron ponencias o pósteres durante el congreso.
Antes de la entrega de los certificados, cuatro docentes y dos estudiantes tomaron la palabra para contar sus experiencias y el trabajo realizado en las instituciones educativas. También habló Basile, quien destacó la participación y el compromiso de quienes hicieron posible el congreso y planteó la intención de darle continuidad a la iniciativa.
“Es un reconocimiento al trabajo que hicieron y a la experiencia que compartieron”, expresó el edil. Y agregó que los docentes no solo mostraron lo que se construye en las aulas santafesinas, sino que también motivaron a otros colegas a través del intercambio de propuestas y herramientas pedagógicas.
En diálogo con El Litoral, Basile evaluó como “totalmente positiva” esta primera edición, tanto por la presencia de docentes como por la calidad de las exposiciones. Uno de los aspectos que destacó fue que se trató de un espacio en el que los propios educadores compartieron experiencias desarrolladas en las escuelas de la ciudad, sin que fueran especialistas externos quienes llegaran a presentar sus propuestas.
La intención, sostuvo, es que el congreso se consolide y tenga una segunda edición el año próximo. “El primer encuentro Docentes Protagonistas del Concejo Municipal nos va a permitir tomar dimensión de lo que hicimos para hacer otro congreso el año que viene”, señaló.
El titular del cuerpo legislativo municipal también remarcó la importancia de visibilizar el trabajo cotidiano de los educadores, que muchas veces desarrollan sus proyectos puertas adentro de las aulas. En ese sentido, subrayó “la necesidad de que la educación de calidad tenga un lugar en los ámbitos legislativos y de fortalecer la articulación con la comunidad educativa”.
“Superó las expectativas”
Noelia Gómez, docente de la Escuela de Educación Técnico Profesional Particular Incorporada Nº 8122 “Nuestra Señora de Lourdes”, participó tanto de la organización del encuentro -junto con un grupo de educadores voluntarios- como ponente. La convocatoria buscó que los docentes pudieran presentar proyectos áulicos con impacto en sus comunidades educativas, tanto mediante exposiciones breves como a través de pósteres.
“Riquísima”, dijo, al definir la experiencia. Según contó, al tratarse de la primera edición, no sabían qué respuesta tendría la propuesta, pero la participación superó las expectativas iniciales. “Pensamos que iba a ser un grupo chico y terminamos siendo un montón de docentes con ganas de escuchar proyectos”, relató.
Para Gómez, uno de los principales aportes del congreso fue generar un espacio de escucha e intercambio entre colegas. “Una de las cosas que más dialogamos es la escucha atenta, la escucha empática, no solo para los niños y jóvenes, sino con las familias y con la comunidad”, explicó.
La docente señaló que los educadores forman parte de un entramado social en el que las problemáticas cotidianas también pueden convertirse en oportunidades para crear propuestas y potenciar los aprendizajes de los estudiantes.
En el acto de este lunes se reconoció con certificados a quienes participaron de las 8 disertaciones y a los responsables de los 10 pósteres presentados (varios de ellos por pareja o grupales). Además, se convocó a una docente que no había podido exponer durante el congreso por motivos personales, para que pudiera compartir su proyecto en el recinto, junto a sus alumnas, y a los voluntarios que estuvieron en la organización.
Los docentes que recibieron certificados fueron María Noelia Gómez, Andrea Pardo, Indiana Cuddé, Juan Carlos Chetti, Milagros Montero Aldao, Stella Maris Lebrand, Sebastián Macario Bruno, Christian Almada, Ivana Paola Zeballos, Cintia Paye, Florencia Ansaldo, Graciela Susana Romero, Paola Cecilia G. Castro, Gladis Rojas, María Verónica Radesca, Viviana Caballero, Pamela Mandelli, Osvaldo Duarte, Lucila García Farquet, Leonor García, Cielo Sanessi, Ana Supertino, Paola Tonón, Jésica Chávez, Tatiana Marc, Claudia Martínez, Federico Leibovich, Paula Korol Robles, Rosana Malfante, Carlos Abrigo, Claudia Lapalma e Ibis Labuckas.
Por investigar en salud mental
La jornada de reconocimiento también permitió poner en primer plano el trabajo de estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, quienes obtuvieron la medalla de oro en las terceras Olimpíadas de Salud Mental y Psicología, realizadas el 9 de octubre en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La docente Milagros Montero Aldao presentó el proyecto “Mapa Institucional de la Salud Mental”, una investigación desarrollada por el curso que indagó sobre la relación entre la tecnología y la vida cotidiana de los estudiantes.
La pregunta que orientó el trabajo fue: “¿La tecnología nos aísla o nos conecta?”. A partir de ese interrogante, los jóvenes analizaron distintas variables relacionadas con el descanso, el estudio, los vínculos, los conflictos y la inteligencia artificial.
La investigación abarcó a la población estudiantil de la institución, desde 1° hasta 6° año, y organizó las respuestas para identificar inquietudes y demandas hacia las familias y la escuela.
Los resultados fueron presentados estadísticamente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, donde el trabajo recibió la medalla de oro. Según explicó Montero Aldao, participó todo el curso: mientras un grupo se encargó de la cobertura multimedial, otros estudiantes expusieron los distintos ejes de la investigación.
Aprender a través de figuritas
Entre los docentes reconocidos estuvo Jésica Chávez, docente de Educación Tecnológica de la Escuela Taller Nº 196. Junto con una maestra de grado, desarrolló una propuesta pedagógica vinculada con la temática del Mundial, a partir de la creación de álbumes de figuritas por parte de los estudiantes de 2do y 3er grado.
El proyecto integró distintas actividades: los chicos trabajaron con medidas, buscaron ideas en internet, diseñaron sus propios álbumes, exploraron la transformación de las figuritas y confeccionaron los sobres para guardarlas. Como cierre, realizaron una jornada de intercambio.
Chávez destacó la recepción que tuvo la experiencia entre sus colegas durante el congreso. Otros docentes se acercaron para preguntarle cómo había surgido la propuesta y de qué manera la habían llevado adelante.
Incluso, contó que una educadora le comentó que había trabajado con una temática similar, aunque sin llegar a imprimir los álbumes. Para Chávez, ese intercambio fue uno de los aspectos más valiosos del encuentro: permitió comprobar que cada escuela desarrolla experiencias diferentes que pueden enriquecerse al ser compartidas.