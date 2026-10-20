"Protagonistas"

El Concejo de Santa Fe reconoció a los docentes que compartieron proyectos en el 1° Congreso

En el acto se valoró el intercambio pedagógico en las aulas santafesinas y se impulsó la continuidad de la iniciativa docente para el próximo año. El presidente del Concejo entregó diplomas a los educadores que presentaron ponencias o pósteres durante el congreso.