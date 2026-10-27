Nueva conformación

El Consejo Social de la UNL debatió sobre El Niño y el presupuesto universitario

Los nuevos integrantes del órgano consultivo sesionaron por primera vez en el Consejo Superior. Desde la UNL explicaron el alcance de los temas abordados y adelantaron que buscarán duplicar las reuniones plenarias y crear comisiones de trabajo para dar continuidad al intercambio con representantes de distintos sectores de la sociedad.