El conflicto en las universidades nacionales tendrá nuevos capítulos en estas dos semanas. Los sindicatos docentes y no docentes definieron nuevas medidas de fuerza para exigir al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, salde la deuda salarial y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones públicas.
Habrá más paros universitarios: docentes, desde el miércoles y “no docentes”, un día por semana
La docencia universitaria realizará una medida de fuerza nacional de una semana desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, mientras que los trabajadores no docentes anunciaron cuatro paros de 24 horas por semana hasta mediados de noviembre.
La nueva etapa de protestas comenzará el miércoles 28 de octubre. Ese día coincidirán el inicio del paro docente de una semana y una huelga de 24 horas de los trabajadores “no docentes”. Estos últimos realizarán un día de paro durante cuatro semanas de octubre y noviembre.
La decisión de la Conadu Histórica (cuyo sindicato de base en Santa Fe es Adul, de la UNL) se tomó por unanimidad en el Congreso Extraordinario del 22 de octubre. La federación de los docentes universitarios resolvió iniciar una huelga nacional de una semana -desde el miércoles 28 hasta el martes 3 de noviembre-, con la intención de coordinar las medidas con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
El reclamo apunta al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, al pago de la deuda salarial y a la aprobación de un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.
En su resolución, la federación advirtió sobre la situación económica de la docencia universitaria y preuniversitaria y cuestionó la “política de ajuste” del Gobierno nacional. También sostuvo que es necesario “fortalecer la unidad sindical” y ampliar la participación de la comunidad universitaria en las acciones de protesta.
La organización convocó a un nuevo Congreso Extraordinario para el viernes 6 de noviembre, instancia en la que evaluará la continuidad del plan de lucha.
Cuatro jornadas de “no docentes”
Por su parte, la nacional Fatun -que nuclea al sector de los “no docentes” y con el sindicato de base Apul a nivel local- aprobó un esquema de paros nacionales de 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, que se extenderá durante las próximas semanas.
El cronograma contempla cuatro jornadas: miércoles 28 de octubre, martes 3 de noviembre, jueves 12 de noviembre y lunes 16 de noviembre.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, con la participación de representantes de 54 organizaciones sindicales. Además de los ceses de actividades, se prevén acciones de visibilización de la situación universitaria en las distintas regiones del país, en coordinación con otras organizaciones del sector.
La Fatun reclama la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial para los trabajadores no docentes. El plan de acción busca sostener la articulación con los sindicatos docentes.
Sigue abierto
Las nuevas medidas se producen después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, que reunió a docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias en defensa de la educación pública. La movilización volvió a poner en el centro de la agenda el reclamo por el financiamiento, los salarios y el cumplimiento de la ley.
El conflicto también tiene un frente judicial. La norma, sancionada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial, sigue en el centro de la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades por su efectiva aplicación. La controversia comprende la actualización de los salarios, los recursos para el funcionamiento de las instituciones y las becas estudiantiles.
El antecedente inmediato fue el paro docente de 72 horas realizado a fines de septiembre hasta el 2 de octubre, en reclamo de que el Gobierno cumpliera con la ley y con las decisiones judiciales vinculadas a su implementación. El día de la marcha, en tanto, hubo solamente una suspensión de actividades desde el mediodía para participar de la marcha en horas de la tarde.
La semana pasada, además, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, entregó una carta del Consejo Interuniversitario Nacional al papa León XIV durante una audiencia general en el Vaticano. Según relató, el Pontífice se mostró atento y conocedor de la situación universitaria argentina.
El documento acercó al Papa León XIV una síntesis de la situación del sistema universitario y de la preocupación de las autoridades académicas por el financiamiento de las universidades públicas. La entrega se sumó a las acciones institucionales que buscan visibilizar el conflicto más allá del ámbito nacional.