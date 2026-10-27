Un conflicto sin fin

Habrá más paros universitarios: docentes, desde el miércoles y “no docentes”, un día por semana

La docencia universitaria realizará una medida de fuerza nacional de una semana desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, mientras que los trabajadores no docentes anunciaron cuatro paros de 24 horas por semana hasta mediados de noviembre.