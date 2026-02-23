Inscripciones disponibles

Se abren 18 nuevas carreras terciarias en todo el territorio santafesino

La Educación Superior continuará ampliándose en la provincia con la incorporación de nuevas carreras en San Justo, Las Toscas, Vera, San Vicente, San Cristóbal, Santa Fe, Fray Luis Beltrán, Rufino, Alcorta, Villa Cañás, Ceres, San Jorge y Villa Minetti.