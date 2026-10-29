La Franja Morada -de extracción radical- mantuvo la conducción de los centros de estudiantes en 8 de las 12 unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), mientras que el MNR (Movimiento Nacional Reformista, brazo estudiantil del socialismo) se impuso en dos facultades y en una tercera, se impuso una lista que se desprende de esa agrupación. En otra casa de estudios, triunfó un frente de peronistas e izquierda.
Elecciones estudiantiles en la UNL: cómo quedó distribuido el mapa por facultad
Franja Morada retuvo las 8 unidades académicas que tenía en 2025, aunque perdió dos consejeros estudiantiles. En algunas facultades, la agrupación ganó cómoda y en otras, los votos estuvieron más repartidos. El MNR con presencia en 3 centros de estudiantes, y un frente en Humanidades.
De esta manera cerraron las elecciones estudiantiles que se realizaron del 5 al 9 de octubre, y algunas en la semana subsiguiente. Como es habitual, la movida de los brazos universitarios de distintas agrupaciones políticas se hizo sentir en las facultades con afiches de campaña. También trasladaron el folclore de sus cantos a la marcha federal del 15 de octubre donde coincidieron las agrupaciones antagónicas.
Si se cuentan las facultades propiamente dichas, Franja Morada se quedó con los centros estudiantiles de 8 facultades (Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Química, Arquitectura, Ciencias Médicas, Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias -estas dos últimas de Esperanza-) más la Escuela Superior de Sanidad. De ellas, Derecho es quizá la más simbólica dado que los franjomoradistas presiden el centro de estudiantes desde hace 60 años.
El MNR, en tanto, mantuvo los centros de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich) y la de Bioquímica y Ciencias Biológicas. En el Instituto Superior de Música (cuyo consejo directivo se comparte con la Facultad de Humanidades), el principal cambio fue el alejamiento de “Crescendo”, integrado por fuerzas independientes, que no presentó listas este año. Por lo cual, la agrupación “Salvador Allende” (un desprendimiento del MNR) pasó a conducir el centro de estudiantes.
En la Facultad de Humanidades y Ciencias, en tanto, el centro de estudiantes quedó en manos del “Frente Octógono”, integrado por Alde (de extracción política de izquierda y del campo nacional y popular), La Mella (que abreva en Patria Grande), y peronistas de izquierda.
Consejeros
En la representación estudiantil en los consejos directivos, la Franja Morada perdió dos lugares respecto de 2025 que pasaron a manos del MNR: uno en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu), y otro en Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB).
Julia Salas, presidenta de la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y estudiante de Ciencias Económicas, confirmó que Franja Morada mantuvo los 8 centros de estudiantes que conducía. Sin embargo, reconoció los cambios en la representación de los consejos directivos donde “el MNR ganó dos consejeros y la Franja perdió dos, pero en el resto de las facultades los mantuvo”.
La agrupación sigue conservando, además, una fuerte presencia en Ciencias Médicas, donde obtuvo el 86% de los votos y los 6 consejeros estudiantiles, y en Ciencias Económicas, con el 74,9% de los votos y con 5 de los 6 representantes. También logró 4 consejeros en Ingeniería Química, Veterinarias, y Bioquímica y Ciencias Biológicas; 3 en Jurídicas y Sociales (donde estuvo más pareja la elección, por lo que se repartió con otros 3 para el MNR) y en Arquitectura, Diseño y Urbanismo; y 2 en Humanidades y Ciencias. En Ciencias Agrarias obtuvo los 6 lugares al presentarse como lista única.
Salas también se refirió al funcionamiento de la Federación, cuya presidencia se define en un congreso en el que participan las distintas agrupaciones estudiantiles. La cantidad de votos obtenidos en las elecciones de cada centro determina la representación que lleva cada espacio a esa instancia.
La presidenta de la FUL asumió en marzo de este año, luego de que el congreso previsto para diciembre de 2025 se postergara por la elección de rector y vicerrector de la UNL. La intención es realizar el próximo encuentro a fin de año. En tanto, el 5 de noviembre se realizarán las elecciones de los centros de estudiantes de las escuelas preuniversitarias (Secundaria UNL y EIS).
“Momento complejo”
Más allá del resultado electoral, Salas advirtió que la continuidad del conflicto universitario genera incertidumbre entre los estudiantes, tanto por el impacto de los paros en el cursado como por las dificultades para rendir los exámenes finales.
“Estamos en un momento complejo, dado que estamos en esta lucha desde el 2024”, sostuvo. Según explicó, las interrupciones de clases generan preocupación especialmente de cara a los turnos de diciembre, fundamentales para completar materias pendientes y cerrar el ciclo lectivo.
La dirigente estudiantil ratificó el acompañamiento al reclamo salarial de docentes y no docentes, aunque planteó la necesidad de preservar la continuidad académica. “Entendemos que la universidad se defiende con las puertas abiertas y los estudiantes adentro”, afirmó.
En ese sentido, destacó la importancia de las marchas, las clases públicas y otras actividades de visibilización para explicar a la sociedad el impacto de la falta de financiamiento. “No podemos bajar los brazos y hay que seguir luchando para que se cumpla efectivamente la ley”, remarcó.
Salas reconoció que, en este contexto, "hay muchos que recurren a profesores particulares para entender las materias porque no estamos teniendo clases y esto por ahí también genera una cierta frustración: 'bueno, no tuve clases, voy a rendir, me va mal'”, describió.
Aunque señaló que, hasta el momento, los exámenes se siguen tomando, expresó su expectativa de que esa situación se mantenga para evitar mayores perjuicios en las trayectorias académicas.
Becas, alquileres y costos
La situación económica también aparece entre las principales inquietudes de los estudiantes y de quienes planean ingresar a la universidad en 2027. Según Salas, desde los centros de estudiantes reciben consultas sobre las becas de residencia, comedor y ayuda económica que ofrece la UNL.
“Nos preguntan mucho del interior de la provincia de Santa Fe, como así también de alrededores, sobre las becas de residencias que tiene la UNL, las de comedor, de ayuda económica, dado que sí necesitan un acompañamiento económico para continuar sus estudios”, explicó.
En ese marco, reclamó una actualización de las becas Progresar, cuyo monto, indicó, permanece congelado desde septiembre de 2024 en $ 35.000. La dirigente enumeró entre los gastos cotidianos el transporte, los materiales de estudio y la alimentación, además del alquiler o las residencias para quienes llegan desde otras localidades.