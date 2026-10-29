Santa Fe

Elecciones estudiantiles en la UNL: cómo quedó distribuido el mapa por facultad

Franja Morada retuvo las 8 unidades académicas que tenía en 2025, aunque perdió dos consejeros estudiantiles. En algunas facultades, la agrupación ganó cómoda y en otras, los votos estuvieron más repartidos. El MNR con presencia en 3 centros de estudiantes, y un frente en Humanidades.