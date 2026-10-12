La creatividad, el trabajo en equipo y la vinculación con el mundo productivo fueron protagonistas de las Jornadas Técnicas 2026 de la Escuela Industrial Superior (EIS) de la ciudad de Santa Fe, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La propuesta, que se desarrolló durante la semana y concluyó el sábado 10 de octubre, incluyó una Feria de Ciencia y Tecnología, charlas con profesionales y empresas, actividades de orientación vocacional y una nueva edición de "Tecnatón", una maratón de ideas que convocó a alrededor de 200 estudiantes.
Feria de Ciencia y una "maratón de ideas" en la Escuela Industrial Superior
La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones en una propuesta que combinó proyectos científicos, experiencias prácticas y desafíos tecnológicos. En el Tecnatón, cerca de 200 alumnos trabajaron en equipos interdisciplinarios para pensar soluciones a problemas de la región vinculados con el fenómeno de El Niño en Santa Fe.
La feria permitió mostrar proyectos, experiencias y desarrollos realizados por los alumnos de las distintas especialidades de la institución, mientras que el Tecnatón propuso un desafío diferente: reunir a jóvenes de varias escuelas para identificar problemas concretos de la región y elaborar posibles respuestas desde distintas disciplinas.
Las jornadas se realizaron en coincidencia con el Día Nacional del Técnico y la Técnica, que se conmemora cada 10 de octubre, y buscaron poner en valor la formación técnica, el trabajo cotidiano en las aulas, los laboratorios y los talleres, y el vínculo entre la educación y el sector productivo.
“Este año en particular se retomó con un formato de feria de ciencia y tecnología”, explicó Mariana Orlando, vicedirectora de la EIS, quien destacó que la iniciativa permitió visibilizar las capacidades de las especialidades y compartir con la comunidad el trabajo que docentes y estudiantes desarrollaron durante el año.
“Estoy muy contenta, principalmente porque, a través de la feria de ciencias, pudimos visualizar todo el trabajo que nuestros docentes realizan diariamente en las aulas”, expresó Orlando al hacer un balance de las actividades.
La propuesta también incluyó la participación de estudiantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (de Esperanza) y de la Escuela Secundaria de la UNL, quienes compartieron experiencias con los alumnos de la Industrial. Para la vicedirectora, ese intercambio fue uno de los aspectos más valiosos de la semana.
“Desarrollaron ideas supercreativas, trabajo en equipo, mucho compañerismo”, señaló. Además, agradeció especialmente a docentes, no docentes, estudiantes y empresas que colaboraron con la organización y acompañaron las actividades.
Tecnatón: ideas jóvenes
Uno de los ejes centrales de las jornadas fue el Tecnatón, que se realizó el pasado viernes. La dinámica consistió en conformar equipos interdisciplinarios con alumnos de diferentes orientaciones y especialidades. En muchos casos, los participantes no se conocían previamente, por lo que el desafío implicó tanto poner en común sus conocimientos como aprender a trabajar con compañeros de otras formaciones.
En esta edición, la consigna estuvo vinculada con el fenómeno de El Niño y sus impactos en la región. Para introducir el tema, los organizadores trabajaron a partir de un artículo publicado en la revista El Paraninfo de la UNL y contaron con el aporte de Felipe Franco, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich), quien brindó una mirada técnica sobre la problemática. La actividad también fue coordinada con la Secretaría de Vinculación de la Universidad.
A partir de esa base, los estudiantes identificaron situaciones problemáticas, analizaron sus causas y consecuencias y elaboraron propuestas de solución. El ejercicio buscó trasladar a una situación concreta los conocimientos adquiridos en la escuela y promover el pensamiento crítico y la creatividad.
“El Tecnatón es una propuesta educativa que reunió a estudiantes de distintas escuelas y especialidades que trabajaron en conjunto en la búsqueda de soluciones a problemas reales asociados a nuestra región”, explicó Lautaro Paz, coordinador académico del ciclo técnico específico.
Para Paz, el valor de la experiencia no estuvo solamente en las respuestas que pudieron formular los equipos, sino también en el proceso de intercambio y aprendizaje que se generó durante la jornada. “Más allá de buscar soluciones, lo que nosotros buscamos es promover que los chicos aprendan a trabajar con otros, a intercambiar conocimientos, a entender y comprender los problemas complejos que necesitan miradas de distintas disciplinas”, sostuvo.
El coordinador destacó el entusiasmo de los participantes y el clima de trabajo que se generó entre jóvenes de las tres instituciones. Según señaló, las propuestas elaboradas resultaron interesantes y varias fueron destacadas y premiadas.
“Los estudiantes se engancharon con la propuesta y realmente no solo generaron propuestas más que interesantes, sino que, además, esos vínculos entre las escuelas que participaron se vieron fortalecidos”, afirmó.
En ese sentido, resumió el propósito pedagógico de la iniciativa: “El Tecnatón nos permitió poner en juego todo aquello que los estudiantes aprenden en la escuela a partir de desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo”.
De la escuela a la comunidad
Además de la feria y la maratón de ideas, las Jornadas Técnicas incluyeron un ciclo de charlas con profesionales, empresas, instituciones y referentes del ámbito científico y productivo. También se realizaron instancias de orientación vocacional para los alumnos de tercer año que próximamente deberán elegir una especialidad, y visitas de escuelas primarias de Santa Fe y localidades cercanas.
El objetivo fue acercar la formación técnica a distintos públicos, mostrar las posibilidades de desarrollo de cada orientación y despertar el interés de los más chicos por las ciencias, la tecnología y los oficios especializados. El cierre de las jornadas se realizó el sábado, día en que la EIS recibió a las promociones 1976 y 2001, que celebraron sus 50 y 25 años de egresados, quienes revivieron anécdotas de su paso por aulas, laboratorios y talleres.
Las actividades formaron parte de una iniciativa que la EIS desarrolla desde 2016 y que este año recuperó el formato de feria para dar mayor visibilidad a los trabajos escolares. La propuesta también buscó fortalecer los vínculos con el sector productivo y destacar el papel de la educación técnica en el desarrollo del país.