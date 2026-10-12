Jornadas técnicas de la EIS

Feria de Ciencia y una "maratón de ideas" en la Escuela Industrial Superior

La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones en una propuesta que combinó proyectos científicos, experiencias prácticas y desafíos tecnológicos. En el Tecnatón, cerca de 200 alumnos trabajaron en equipos interdisciplinarios para pensar soluciones a problemas de la región vinculados con el fenómeno de El Niño en Santa Fe.