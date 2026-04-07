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Nuevos paradigmas pedagógicos

Escuelas Secundarias Innovadoras: de qué trata el programa nacional que llegó a Santa Fe

La iniciativa impulsa una transformación sistémica basada en la reorganización de la enseñanza y el acompañamiento de las trayectorias. Autoridades federales y provinciales coordinan el diagnóstico en 27 establecimientos de la región para optimizar los procesos de aprendizaje.

Primer encuentro presencial de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras. Crédito: El Litoral.Primer encuentro presencial de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras. Crédito: El Litoral.
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La ciudad de Santa Fe fue sede este martes del primer encuentro presencial de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras, un ambicioso programa nacional que busca reconfigurar las prácticas pedagógicas y los modelos institucionales de la enseñanza media.

El evento, desarrollado en la Sala 5 de la Estación Belgrano, convocó a directores de regionales y autoridades educativas para dar inicio a un proceso que se extenderá por los próximos dos años.

En diálogo con CyD Litoral, Mariela Bosio, subsecretaria de Educación Secundaria de la provincia, brindó detalles sobre la participación santafesina: "Santa Fe se integra a esta red nacional con 27 escuelas secundarias distribuidas en todo el territorio, tanto de gestión pública como privada.

"Estas instituciones ya venían trabajando en comunidades de aprendizaje y hoy las convocamos para empezar este nuevo desafío de repensarnos y generar proyectos superadores que luego se puedan compartir con el resto de las escuelas de la provincia", agregó.

Mariela Bosio, subsecretaria de Educación Secundaria de la provincia. Crédito: El Litoral.Mariela Bosio, subsecretaria de Educación Secundaria de la provincia. Crédito: El Litoral.

Los cuatro pilares de la transformación

El programa nacional contempla un abordaje sistémico de la educación. Según explicó Manuel Bianchi, director nacional de Educación Secundaria, la iniciativa se sostiene sobre cuatro ejes centrales que se consideran críticos para la escuela de hoy:

  • Organización de la enseñanza y el aprendizaje.
  • Organización institucional.
La iniciativa impulsa una transformación sistémica basada en la reorganización de la enseñanza y el acompañamiento de las trayectorias. Crédito: El Litoral.El evento fue desarrollado en la Sala 5 de la Estación Belgrano. Crédito: El Litoral.
  • Acompañamiento de las trayectorias educativas.
  • Desarrollo profesional de los equipos de gestión y docentes.

"Lo que buscamos es generar un marco común federal. Acompañamos a cada jurisdicción y a cada escuela para que avancen en procesos de innovación, brindando formación técnica a supervisores, directivos y docentes", señaló Bianchi. Actualmente, la red integra a casi 1.000 escuelas en todo el país bajo dos modalidades: "iniciadoras" y "adherentes".

Manuel Bianchi, director nacional de Educación Secundaria. Crédito: El Litoral.Manuel Bianchi, director nacional de Educación Secundaria. Crédito: El Litoral.

Diagnóstico y futuro

El funcionario nacional remarcó que el punto de partida es el diagnóstico institucional. "Necesitamos saber dónde está parada cada escuela, conocer sus capacidades y sus equipos de trabajo para, a partir de allí, trazar el camino. La transformación es un enfoque integral; cuando se mueve un eje, se mueven los demás", analizó.

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Respecto a la continuidad del programa, Bianchi adelantó que la agenda será híbrida: "Tenemos previstos cuatro encuentros presenciales y cuatro virtuales durante el año, siempre ajustándonos a los tiempos y necesidades de cada provincia, entendiendo que cada una es un mundo distinto".

Por su parte, la subsecretaria Bosio concluyó destacando el entusiasmo de los directivos locales: "Es una jornada para disfrutar y reflexionar sobre las prácticas actuales, con la meta de lograr una escuela secundaria que responda mejor a los desafíos del siglo XXI".

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