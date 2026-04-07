Nuevos paradigmas pedagógicos

Escuelas Secundarias Innovadoras: de qué trata el programa nacional que llegó a Santa Fe

La iniciativa impulsa una transformación sistémica basada en la reorganización de la enseñanza y el acompañamiento de las trayectorias. Autoridades federales y provinciales coordinan el diagnóstico en 27 establecimientos de la región para optimizar los procesos de aprendizaje.