Un gran hall de doble altura, aulas que se conectan directamente con los talleres por una escalera, patios que favorecen la ventilación y la iluminación natural, un gimnasio semicubierto de casi 900 metros cuadrados y una plaza abierta a la comunidad. El nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 481 "Esteban Echeverría" de la ciudad de Santa Fe fue concebido con una escala y una distribución que buscan responder a las necesidades de una institución educativa técnica, pero también incorporar criterios de diseño que cobraron especial importancia después de la pandemia.
Aulas conectadas con talleres, galerías enormes y hasta una plaza: así es la nueva Echeverría
El establecimiento tiene más de 5.500 metros cuadrados, espacios amplios, ventilación e iluminación natural, aulas-taller que se comunican entre sí y áreas comunes de grandes dimensiones. La obra demandó una inversión provincial superior a los 22.500 millones de pesos.
El establecimiento cuenta con más de 5.500 metros cuadrados cubiertos destinados a la actividad educativa. La inversión provincial superó los 22.500 millones de pesos. Entre sus características principales se destacan 11 aulas para el dictado de clases teóricas y 9 aulas-taller, además de biblioteca, sala multimedial, salón de usos múltiples, cocina, comedor y dependencias administrativas.
El complejo se completa con un gimnasio semicubierto de 895 metros cuadrados, vestuarios, sanitarios, cantina y playones deportivos al aire libre. Una plaza con bancos, canteros e iluminación vincula los distintos sectores y queda abierta al uso de la comunidad.
Una de las particularidades arquitectónicas está en las aulas-taller. Cada espacio tiene una escalera propia que comunica el sector destinado a la enseñanza teórica con el área de prácticas, de modo que los estudiantes pueden pasar de una actividad a otra sin salir del mismo ambiente ni utilizar los núcleos generales de circulación del edificio.
El secretario de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Pascualón, explicó que el proyecto también contempla tres núcleos de circulación vertical: uno central, ubicado en el hall principal; otro hacia el extremo norte, resuelto mediante una rampa, y un tercero en el sector sur, con escalera y ascensor. Esta última conexión permite, además, acceder al salón de usos múltiples sin necesidad de ingresar al edificio escolar.
El diseño incorpora grandes espacios comunes y patios vinculados a las aulas, que favorecen el ingreso de luz y la circulación de aire natural. A eso se suman instalaciones de aire acondicionado frío-calor, calefones solares y aberturas "con ruptura de puente térmico", entre otros componentes.
Subestación eléctrica
"La infraestructura también requirió la inversión de una subestación transformadora para garantizar la potencia necesaria para el funcionamiento del establecimiento", dijo Pascualón. El edificio se entrega equipado con mobiliario, bancos (que son cuadrados), sillas, monitores, sistema de redes y alarma.
El funcionario recordó que “la obra había sido licitada durante la gestión anterior, pero todavía no había comenzado cuando asumió el actual gobierno provincial”. Según explicó durante el acto, "la decisión fue continuar con los proyectos que estaban pendientes, incluso aquellos que no habían iniciado su ejecución".
Una historia "nómade"
La historia del edificio propio de la escuela Echeverría se remonta a 2005, cuando la institución debió abandonar su sede céntrica de 25 de Mayo al 1800 -un inmueble antiguo- por problemas de deterioro edilicio. El traslado se realizó a Urquiza 2466, que se presentó entonces como una solución provisoria, con la promesa de construir un establecimiento propio.
El inmueble alquilado que recibió a la comunidad educativa había funcionado como mayorista de golosinas y galletitas (hoy es un gimnasio), por lo que fue necesario realizar adaptaciones para poder comenzar a dar clases. Sin embargo, la transitoriedad se extendió durante casi dos décadas y las condiciones edilicias nunca llegaron a ser las adecuadas.
La posibilidad de una nueva mudanza volvió a generar preocupación en 2019, cuando se propuso dividir la escuela en distintas sedes, algunas de difícil acceso para estudiantes y docentes. La comunidad educativa se opuso y consiguió permanecer en Urquiza.
Pero la pandemia volvió a poner en evidencia las limitaciones del inmueble: durante 2021, las condiciones del edificio impidieron el regreso presencial bajo el sistema de burbujas. Los estudiantes de 6to año debieron terminar el ciclo lectivo 2020-2021 en aulas prestadas por la escuela Domingo Faustino Sarmiento.
La actual directora Sonia Suppo -que asumió en 2021-, reconoció que esos años en que la escuela perdió matrícula. "Fue muy triste porque todas las escuelas habían comenzado a funcionar en burbuja y nosotros no, porque el edificio no reunía las condiciones", recordó.
El conflicto se reavivó cuando se planteó trasladar la institución al edificio de Alto Verde que compartían las escuelas Simón de Iriondo y Victoriano Montes y un instituto de formación en educación física. La propuesta contemplaba separar la escuela técnica de los cursos de formación profesional. La comunidad rechazó la alternativa y reclamaba que se respetara el predio que había sido donado más de 20 años atrás para construir su edificio propio. Finalmente, en la esquina de avenida Peñaloza y Almonacid, la obra se licitó a fines de 2022 y se empezó a construir -cambio de gestión mediante- en 2023.
¿Cuándo se mudan?
Para la directora de la EETP N° 481, Sonia Suppo, la inauguración representa el cierre de una larga etapa de reclamos y dificultades. “Actualmente estamos en cinco edificios compartiendo, con lo que implica compartir. Todos los días es una negociación diferente con el personal nuestro y de las otras instituciones”, contó la directora. En ese recorrido, destacó la predisposición de las comunidades educativas que les abrieron sus puertas y permitieron sostener el funcionamiento de la escuela.
La mudanza, sin embargo, todavía no tiene una fecha confirmada. La escuela cuenta con equipamiento guardado en depósitos y con el mobiliario que actualmente utiliza en las distintas sedes. Todo deberá trasladarse mediante un proceso de inventario y organización.
"Cuando me den el aprobado, nos mudamos", explicó Suppo. La intención es avanzar con el traslado una vez finalizado el ciclo lectivo, aunque la directora estima que la ocupación efectiva del nuevo edificio podría concretarse el año próximo, debido a que en esta etapa coinciden el cierre de clases y los exámenes, lo que dificulta trasladar también a los alumnos.
La falta de un edificio adecuado tuvo consecuencias especialmente visibles durante la pandemia. La directora recordó que la matrícula llegó a caer drásticamente: de unos 550 estudiantes que tenía la institución, al comienzo de aquel proceso quedaron alrededor de 25. A mediados de 2021 habían logrado recuperar unos 180 y, desde entonces, comenzaron una reconstrucción progresiva.
Hoy el panorama es diferente. Las inscripciones ya están cerradas y la escuela completó los siete primeros años, con entre 25 y 30 estudiantes por división para el 2027.
En paralelo, la institución busca ampliar su propuesta formativa dado que hoy tiene solamente la Tecnicatura en Administración y Gestión. Desde 2022 gestiona la incorporación de una nueva oferta de formación técnico-profesional vinculada a Informática. Según explicó Suppo, el pedido atraviesa sus últimas instancias administrativas y también contempla una reorganización de los perfiles docentes existentes para que nadie quede afuera, con financiamiento progresivo de las horas cátedra necesarias.