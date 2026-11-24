Diseño "pospandemia"

Aulas conectadas con talleres, galerías enormes y hasta una plaza: así es la nueva Echeverría

El establecimiento tiene más de 5.500 metros cuadrados, espacios amplios, ventilación e iluminación natural, aulas-taller que se comunican entre sí y áreas comunes de grandes dimensiones. La obra demandó una inversión provincial superior a los 22.500 millones de pesos.