Solicitan una respuesta urgente

Preocupación en el Isef 27 por problemas cloacales que impiden usar agua y sanitarios

La comunidad educativa pide medidas urgentes y cuestiona que se mantenga la presencialidad en estas condiciones. Por el lado del Ministerio de Educación, aseguran que se otorgaron fondos para construir pozos de desagote y para arreglar el sistema eléctrico.