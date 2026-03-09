Preocupación en el Isef 27 por problemas cloacales que impiden usar agua y sanitarios
La comunidad educativa pide medidas urgentes y cuestiona que se mantenga la presencialidad en estas condiciones. Por el lado del Ministerio de Educación, aseguran que se otorgaron fondos para construir pozos de desagote y para arreglar el sistema eléctrico.
A fin de mes se inician las clases presenciales en el Nivel Superior y las condiciones del Isef, por el momento, no son óptimas. Foto: El Litoral
Integrantes de la comunidad educativa del Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 27 "César Vázquez" (ubicado en calle Raúl Tacca 707) solicitaron que se realicen gestiones urgentes para resolver un problema en la infraestructura cloacal que impide utilizar el agua y sanitarios en el edificio. Mientras no se solucione la situación, piden suspender la presencialidad debido a las condiciones de insalubridad que afectan a docentes, estudiantes y personal no docente.
"Actualmente la institución se encuentra con la imposibilidad de usar agua potable debido a un problema en la infraestructura de las cloacas que no tiene respuesta de las autoridades. Esta situación se agrava ante el inicio del ciclo lectivo con la toma de exámenes, cursos propedéuticos y el inminente dictado de clases, ya que constituye un verdadero riesgo sanitario por la imposibilidad de utilizar los baños, garantizar la limpieza y asegurar el suministro de agua para consumo", señaló Amsafe La Capital, que elevó una nota a la Región IV de Educación solicitando una "respuesta urgente".
En el Nivel Superior de la provincia, el inicio de clases está cerca: el 25 de marzo. "A pesar de la situación, desde el consejo directivo (de la institución) se definió no suspender la presencialidad ante la emergencia", indica una nota firmada por estudiantes, docentes y no docentes, que dio origen al pedido formal del gremio.
Mientras se resuelve el problema, la comunidad educativa solicitó que exámenes, reuniones y trámites administrativos se realicen de manera virtual. Desde el sindicato recordaron además que la normativa vigente exige garantizar el acceso a agua segura en las instituciones educativas, al tratarse de un derecho fundamental para asegurar condiciones adecuadas de salud y de aprendizaje.
Si bien no empezaron las clases, hay exámenes, actividades administrativas y de no docentes. Foto: El Litoral
¿Cuál sería el problema?
Personas vinculadas al Isef explicaron que la situación se detectó en el marco de las obras que se llevan a cabo sobre Bv. Tacca. Allí se notó un inconveniente estructural preexistente en la zanja, vinculado con los desagües cloacales del instituto.
"Aparentemente los afluentes de los sanitarios del instituto y del Card desembocaban en ese zanjón, es decir, que ninguno de los dos estaría conectado correctamente a un sistema cloacal", explicó una fuente vinculada a la institución.
Como consecuencia, el edificio quedó sin posibilidad de utilizar los sanitarios ni de volcar agua, lo que derivó en la clausura de los baños y en restricciones para el uso de canillas.
Ministerio de Educación. Crédito: Luis Cetraro
Aportes del ministerio
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación, una vez detectado el problema estructural en el sistema sanitario, se realizarán intervenciones para solucionarlo. En ese marco, el miércoles 4 se otorgó un Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (Fani) por 17.183.840 pesos para la construcción de pozos de desagote, al que se sumó otro fondo de 275.000 pesos destinado a la extracción y remoción de tapas de pozos.
Además, se instalaron 12 baños químicos para reemplazar provisoriamente los sanitarios del edificio. Desde el ministerio señalaron que los mismos son supervisados y que se realiza mantenimiento y desagote dos veces por semana, aunque desde la comunidad educativa aseguran que las condiciones son precarias.
Por otra parte, de acuerdo a la cartera educativa, el 5 de febrero se gestionó otro fondo de 667.450 pesos para la realización de un cableado subterráneo que permita restablecer provisoriamente el servicio eléctrico, junto con un aporte adicional de 600.000 pesos para la compra de materiales. Según la información oficial, estas intervenciones permiten garantizar un funcionamiento mínimo de la institución mientras se avanza en una solución definitiva en el tema de electricidad.
Asimismo, se indicó que los días 13 y 14 de febrero se realizó la limpieza de la pileta, utilizando una bomba de menor potencia debido a los inconvenientes eléctricos, lo que permitió que el natatorio vuelva a ser utilizado por los estudiantes desde el 18 de febrero.