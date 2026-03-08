Prácticas profesionales para el aprendizaje en escenarios reales

Afrontar las demandas concretas que implica el desarrollo de un producto real es uno de los objetivos de las prácticas profesionales que realizan los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Católica de Santa Fe. Así surgió la posibilidad de trabajar en el desarrollo integral de un diseño para la empresa Volans Boats, dedicada a la producción de embarcaciones de alta gama.
El proyecto surge en el marco de un convenio para articular la formación académica con el ejercicio real de la profesión a través de prácticas que ofrecen un espacio a los estudiantes para trabajar bajo plazos y estándares propios del ámbito laboral.
Particularmente, en este caso fueron estudiantes de 4º año de la carrera, de la cátedra Prácticas Profesionales Asistidas II (PPA II), coordinada por las docentes Cecilia Aríngoli (Rosario) y María Florencia Pereyra (Santa Fe); quienes articularon el trabajo entre ambas sedes.
Estudiantes de la sede Rosario de la UCSF durante una de las presentaciones del proyecto de embarcación.
Un puente entre lo aprendido y el mundo profesional
Las PPA constituyen un espacio clave dentro del plan de estudios de la carrera de Diseño Industrial, ya que le permiten a los estudiantes vivenciar situaciones reales del campo laboral con acompañamiento docente y una progresión pedagógica acorde a su formación. En esta oportunidad, la experiencia resultó especialmente significativa, en tanto el desarrollo del proyecto involucró a la empresa y a estudiantes de dos sedes: Rosario y Santa Fe.
A lo largo del proceso se abordaron instancias fundamentales como la diagramación, reconocimiento del contexto, planificación, producción y exposición de los resultados. Estas etapas orientaron el trabajo, promoviendo la autogestión, el compromiso con la calidad y la reflexión crítica sobre la práctica profesional.
Un proyecto real
El vínculo con Volans Boats surgió a través de un estudiante que se acercó a Gabriel Rodríguez, propietario de la empresa, con una demanda concreta.
En un comienzo, el proyecto se dividió en cuatro equipos, pero ante las necesidades planteadas por parte de la empresa, se concentraron los esfuerzos en uno de los diseños. "A mitad de año unificamos los equipos para responder a la demanda. Los estudiantes se organizaron por responsabilidades, dividiéndose así las distintas tareas de diseño: tapizado, consola, detalles técnicos, entre otros", explicaron las docentes.
Las prácticas profesionales asistidas en Diseño Industrial articulan la formación académica con el ejercicio real de la profesión.
Cabe destacar que uno de los objetivos de la empresa era contar con el proyecto para presentarlo en una exposición, hecho que marcó plazos concretos y exigió tomar decisiones estratégicas de diseño.
En cada etapa, los estudiantes pusieron en marcha habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la comunicación con actores externos, la toma de decisiones y la adaptación ante imprevistos; elementos que resultan esenciales para su formación como futuros diseñadores.
La experiencia incluyó visitas a la empresa y una comunicación constante con su propietario, quien acudía frecuentemente a las clases en la sede Rosario para responder consultas, articulando con especialistas y un ingeniero naval. Esto permitió comprender la complejidad del diseño naval: los materiales específicos, los tiempos de producción, las normativas y los condicionantes técnicos que requieren una alta especificidad en la temática.
"Los estudiantes estuvieron muy comprometidos, hecho que llevó a que el aprendizaje sea fue muy valioso, tanto para ellos como para nosotros como docentes", expresó la magister Aríngoli.
Un aprendizaje que amplía la mirada profesional
Para los alumnos, esta experiencia aportó una comprensión más amplia del futuro rol profesional y del impacto que diversos factores generan en los procesos.
"Existe una idea del diseñador como alguien que se sienta a tirar ideas y diseñar. Pero con este tipo de experiencias comprendemos que el diseño dialoga con realidades económicas, productivas y culturales. Los estudiantes estuvieron muy entusiasmados y se movieron muy bien ante ese desafío", expresó Aríngoli.
Finalmente, ambas docentes coinciden en que esta "dosis de realidad" es uno de los mayores aportes de la PPA y un elemento clave en la construcción del perfil profesional del egresado de Diseño Industrial de la UCSF.
Estudiar en la UCSF
La carrera Licenciatura en Diseño Industrial se dicta en las sedes Rosario y Santa Fe de la Universidad Católica de Santa Fe, en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Las inscripciones para 2026 están abiertas y los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3425371285 o por correo a [email protected]. También pueder visitar la web www.ucsf.edu.ar