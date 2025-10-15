La inscripción a las escuelas para el ciclo 2026 es hasta el 13 de noviembre de forma presencial
El Ministerio de Educación de Santa Fe informó que la inscripción para el ciclo 2026 ya está abierta y se extenderá hasta el 13 de noviembre. El trámite se realiza de forma presencial en cada institución educativa, sin modalidad digital por el momento.
El trámite se hace presencial en cada institución. Foto: Agencia
Las familias que necesiten inscribir a sus hijos para el ingreso escolar 2026 tienen tiempo de hacerlo hasta el 13 de noviembre en los niveles Inicial, Primario y Secundario. El Ministerio de Educación de la provincia habilitó el trámite desde el 13 de octubre y por el término de un mes, y deberá realizarse de forma presencial en cada institución educativa, como es habitual.
Por el momento, se continúa trabajando para ir incorporando la inscripción digital, cambio que será progresivo, según informaron desde la cartera educativa.
Algunos padres habían comenzado a consultar porque hubo una información previa a las escuelas sobre un material de capacitación correspondiente al módulo de inscripción de alumnos online para directivos y autoridades escolares.
Sin embargo, se confirmó que este año el procedimiento seguirá siendo tradicional y en papel.
El ministerio envió recientemente una circular a las escuelas con esta información. En la misma se aclara que, "en el marco de la implementación progresiva de la digitalización, se informa que el sistema educativo mantendrá durante 2025 las inscripciones manuales, desde el 13 de octubre hasta el 13 de noviembre del corriente año".
También se especifica que "las solicitudes se recibirán en los establecimientos educativos en formato papel, tal como se venía haciendo con anterioridad. Los establecimientos procesarán dichas solicitudes y efectuarán las asignaciones de bancos sin cambios en el procedimiento".
Las solicitudes se recibirán en los establecimientos educativos en formato papel.
Fin de ciclo lectivo ¿e inicio?
Cabe destacar que la finalización del actual período 2025 en Santa Fe será el 12 de diciembre, de acuerdo al calendario escolar. Aún no hay fecha estipulada para el inicio del ciclo 2026. Si bien el sistema educativo argentino se rige por la autonomía jurisdiccional -lo que implica que cada una de las provincias fijan sus propios calendarios-, también es habitual que se discuta previamente el Consejo Federal de Educación entre las respectivas jurisdicciones.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya se informó que el inicio está programado para el martes 24 de febrero para los niveles inicial y primario, y el jueves 5 de marzo para el nivel secundario, de acuerdo a lo que informaron diarios nacionales.
Todas las provincias deben cumplir con la meta mínima de 190 días de clases, establecida por el Consejo Federal de Educación (CFE).
