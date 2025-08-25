Arribaron a la ciudad de Santa Fe 76 estudiantes del mundo

La Universidad Nacional del Litoral recibió este lunes la llegada de 76 estudiantes de distintas partes del mundo que a lo largo de este semestre cursarán las carreras de grado que se dictan en las ciudades de Santa Fe y Esperanza.
Provienen de 47 casas de estudio de Alemania, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, México, Paraguay y Uruguay. En cuanto a la movilidad virtual, cinco alumnos de cuatro universidades de Brasil cursarán online la materia Español Lengua Extranjera en la UNL.
El acto de recepción se realizó este mediodía en el Paraninfo del Rectorado UNL con la participación del rector de la UNL, Enrique Mammarella, la vicerrectora y secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización, Larisa Carrera, el subsecretario de Turismo de la ciudad de Santa Fe Javier Dellamónica y gestores del área de movilidad.
"Una bienvenida más como hacemos habitualmente, ya que todos los años tenemos dos inicios, uno en cada cuatrimestre, dijo la vicerrectora de UNL, Larisa Carrera.
"Estamos muy contentos, siempre es un nuevo inicio y con muchas cosas preparadas para recibirlos y tratando de que la estancia aquí en la universidad sea la mejor experiencia posible", agregó.
"Tenemos todo un equipo de gente que trabaja preparando su llegada y a disposición para que no tengan ninguna dificultad en lo académico, trabajando en articulación con las unidades académicas y en lo social también, por eso tenemos un equipo de tutores internacionales formados que los acompañan en ese proceso de inmersión en la universidad", añadió Carrera.
Febe Nocerino viene de la Universidad de Bolonga. "En Italia estudio en Bolonga pero soy de Napoles. Estudio en la Facultad de Antropología pero acá será la de Humanidades y Ciencias, donde tengo que cursar materias de Letras e Historia", relató.
"Estoy acá desde hace dos semanas y me gusta mucho el ambiente universitario y como está estructurada la universidad", aseguró.
Por su parte, Bruno Rocha es estudiante de la Universidad Federal de Santa María (Brasil) y estudia Arquitectura y Urbanismo. "La ciudad me parece muy buena, es muy tranquila, muy calma y me gusta mucho vivir acá porque vivo en la residencia de estudiantes extranjeros. Voy a tomar Taller 3 y taller de restauración y me quedaré hasta diciembre", consingó.
Mientras estos intercambistas estudian en Santa Fe, son 65 los alumnos de grado de la UNL que se encuentran realizando su movilidad en el marco del Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES), en universidades de Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Además del acto en el Rectorado, durante estas semanas los intercambistas son recibidos por autoridades de cada Unidad Académica y entablan reuniones con los respectivos coordinadores académicos.
El viernes 5 de septiembre a las 14 se llevará a cabo una Jornada de integración cultural en el Predio UNL-ATE. En este evento, los tutores desarrollarán juegos, dinámicas grupales y presentaciones acerca de la vida en Argentina.
Asimismo, se realizará la tradicional Confraternización, una feria donde los estudiantes presentan sus culturas y ofrecen los platos típicos de sus países y regiones. En el campus FAVE de Esperanza será el viernes 12 al mediodía, mientras que en Santa Fe se dará en el patio del ala este del Rectorado UNL el viernes 19, a partir de las 13.
