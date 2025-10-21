Tres chicos de 7mo. grado del Ipei viajan a Córdoba para la Olimpíada Matemática Argentina

Tres estudiantes de 7mo grado del Instituto Particular de Educación Integral (Ipei) "Leonardo Da Vinci" de la ciudad de Santa Fe representarán a la provincia en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática "Ñandú", que se desarrollará esta semana en la ciudad de Córdoba. Se trata de Valentín Aimar, Melany Noval -campeona provincial- y Franco Barbieri, quienes viajarán este martes junto a docentes para participar de tres días de pruebas y desafíos lógicos.
La Olimpíada Matemática Argentina (OMA) es una competencia organizada por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina que busca fomentar el razonamiento y la resolución de problemas en alumnos y alumnas de todo el país. En el caso del nivel primario, la versión se denomina Ñandú y cuenta con tres niveles: 5to grado (nivel 1), 6to grado (nivel 2) y 7mo grado (nivel 3).
El certamen se desarrollará en el histórico Hotel Edén de La Falda. Allí, los chicos del colegio del Club Unión rendirán dos exámenes escritos y, quienes obtengan los mejores puntajes, deberán defender oralmente un problema ante el jurado.
Sofía García, docente del área de Matemática del Ipei, dijo que los chicos llegaron al nacional luego de realizar un recorrido. "La primera instancia es el certamen escolar, que se realiza en cada escuela con un día pactado y una forma de evaluación común. De allí, los alumnos que obtienen buenos puntajes pasan a las siguientes etapas: interescolar, zonal, regional y finalmente nacional. También existe un 'provincial', que es como una instancia intermedia donde compiten quienes tuvieron los mejores resultados".
García destacó que este año "empezamos con 30 alumnos en la primera instancia, un número que nos sorprendió gratamente, y llegamos al regional con 14. Que la mitad haya avanzado hasta esa etapa es un logro enorme. Ahora tenemos tres chicos que llegan al Nacional, algo que nos llena de orgullo".
En la instancia escolar, este año se anotaron 30 alumnos del Ipei.
El entusiasmo de los chicos
La docente recordó que el Ipei participa desde 2022 y que, además de los buenos resultados, lo más valioso es el entusiasmo de los chicos.
"Algo muy importante es que los alumnos no viven esto como una competencia, sino como un desafío personal. Disfrutan de la matemática, del pensar y razonar. En cada instancia se ve ese espíritu de compartir el saber. Esa es la impronta que buscamos desde la escuela: desafiar el conocimiento, no competir", aseguró.
Para mejorar la preparación, el equipo docente incorporó un espacio extracurricular. "Este año pudimos sumar una hora extra semanal para trabajar con los chicos -añadió-. Eso permitió adelantar contenidos, practicar estrategias y sobre todo acompañarlos. Nos fijamos mucho en cómo piensan ellos y en ayudarlos a apropiarse de las herramientas necesarias para resolver los problemas".
"Es una experiencia intensa, pero también muy enriquecedora -concluyó García-. Los chicos se enfrentan a desafíos que los hacen crecer, no solo en lo académico sino en la forma de pensar. Más allá del resultado, lo importante es que disfruten del proceso y del amor por la matemática".
Este año sumaron una hora extra semanal para trabajar con los chicos con miras a la olimpíada matemática.
Compromiso institucional
Por su parte, Julián Alpestre, director del nivel primario del IPEI, valoró el compromiso institucional y la continuidad del proyecto. "Comenzamos en 2022 con 10 alumnos, como una extensión de lo que ya se hacía en el secundario con la OMA. Presentamos la propuesta a la coordinación pedagógica y a la representación legal, y desde entonces se incorporó formalmente como actividad institucional. Este año, además, las olimpíadas recibieron reconocimiento ministerial".
Alpestre precisó que "en esta categoría clasificaron solo 5 chicos en toda la provincia, y 3 son del Ipei. Eso habla del nivel de trabajo que se viene haciendo. Melany, que fue campeona provincial en el tercer nivel, ya participó el año pasado y obtuvo una mención de honor. Este año viaja nuevamente junto a Valentín y Franco, acompañados por docentes y familias. Además, Luz Pierotti fue subcampeona provincial en el segundo nivel".
El directivo también subrayó el apoyo institucional y el carácter formativo de la experiencia. Según destacó, "como escuela estamos muy orgullosos, no solo por ellos sino por todos los que participaron. Las Olimpiadas no son obligatorias: se presentan quienes tienen interés y curiosidad. Las tomamos como una forma lúdica de aprender, pero con un gran compromiso de parte de los alumnos y del cuerpo docente".
Además, reiteró "contamos con el apoyo total de la institución, de la coordinación pedagógica y del representante legal".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.