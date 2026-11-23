Una historia viral

No iba a ir a Córdoba porque el viaje “era caro”, hasta que una sorpresa lo hizo llorar de emoción

Manuel, alumno de Laguna Paiva, podrá hacer su viaje de 7mo grado a Carlos Paz gracias al trabajo de sus padres. Y a que siempre fue un buen alumno. El video del anuncio se viralizó en redes sociales.