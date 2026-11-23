Una decisión que un chico tomó en silencio, quizás creyendo que así cuidaba a los grandes. Manuel había dicho que no quería ir al viaje de egresados de 7mo grado a Carlos Paz. No hubo una discusión ni un pedido insistente. Simplemente, cuando volvió de la reunión con el costo del viaje y sus padres le preguntaron si quería ir con sus compañeros, respondió que no. Pensaba que era un gasto demasiado grande para la familia.
No iba a ir a Córdoba porque el viaje “era caro”, hasta que una sorpresa lo hizo llorar de emoción
Manuel, alumno de Laguna Paiva, podrá hacer su viaje de 7mo grado a Carlos Paz gracias al trabajo de sus padres. Y a que siempre fue un buen alumno. El video del anuncio se viralizó en redes sociales.
Pero el tiempo pasó y algo empezó a cambiar. En el aula del Colegio Pbro. Alcides Frencia, de Laguna Paiva, sus compañeros hablaban de los planes para diciembre: quién compartiría habitación, con quién se sentarían en el colectivo, cómo serían esos días juntos antes de despedirse de la primaria. Manuel solo escuchaba.
“El grado empezó el año pasado a hacer los planes para el viaje y los beneficios de venta para pagarlo a lo largo del año. Cuando tuvimos la reunión de padres, nosotros pensamos que era un gasto importante, pero lo íbamos a pagar igual. Él nos dijo que no quería viajar, que de última después le hiciéramos un regalo o algo que pudiéramos. Le insistimos y nos dijo que no. Así que no empezamos a pagarlo”, contó Valeria Asís.
Hasta que los compañeros comenzaron a organizarse y Manuel empezó a mostrar esa tristeza que no terminaba de poner en palabras. Su mamá intuía lo que pasaba y le preguntó si era por lo del viaje. Él sostenía que no, pero ella decidió averiguar qué le pasaba.
“Cuando empecé a notar eso, hablé con un par de compañeritos. Ellos le preguntaron si le gustaría viajar y él les dijo: ‘Bueno, pero igual ya es tarde’. Claro, porque los demás ya lo tenían casi pagado”, recordó su mamá.
Un esfuerzo con mucho amor
No era tarde. Al menos no del todo. Valeria se comunicó con la empresa que organiza el viaje y preguntó si todavía existía la posibilidad de sumarlo. Era octubre y la respuesta fue que sí, aunque ya no podían ofrecerle un plan de cuotas.
Entonces, ella y su marido tomaron una decisión. Los dos trabajan en Santa Fe: Valeria es policía y su esposo se desempeña en seguridad privada. Hicieron horas extras, ajustaron otros gastos y juntaron el dinero. “Se lo pagamos y no sabíamos cómo decirle”, relató.
Había otro detalle: no querían darle la noticia de cualquier manera. Sus compañeros estaban tan ansiosos como sus padres por compartir el último viaje de 7mo entre todos. Y ahí apareció una cómplice fundamental: la maestra.
Un dictado especial
“Hablé con la seño y enseguida me dijo: ‘Sí, sí, yo te ayudo’. Lo planeamos un poco entre todos”, dijo Valeria. La sorpresa se preparó en el aula. La docente hizo como si estuviera tomando un dictado y, en medio de esa actividad cotidiana, llegó el momento de contarle a Manuel que sí, que iba a viajar a Carlos Paz con todos sus compañeros.
La reacción quedó registrada en dos videos: uno filmado por la maestra desde adentro del salón y otro por la familia, cuando entró al aula con carteles y globos. Después, ambos registros se unieron y la hija mayor de Valeria lo publicó en TikTok “para que pudieran verlo los chicos, no esperábamos otra cosa”, expresó Valeria. La historia empezó a circular y terminó viralizándose.
Pero lo que hizo que la escena trascendiera las paredes de esa escuela -acá cerca de Santa Fe- no fue solamente la sorpresa. Fue la emoción compartida. Manuel se quebró, sus compañeros también. Hubo saltos, gritos, abrazos, lágrimas y una alegría de todo el grado.
“Yo creo que se viralizó por la reacción de sus compañeros. A nosotros nos sorprendió muchísimo también. Si bien es un grupo muy unido, que viene junto desde salita de 3 años, nunca pensamos que iban a terminar todos tan emocionados. Se quieren un montón. Están todos los días juntos y hasta los fines de semana se juntan”, indicó Valeria.
“Muy muy contento”
El Litoral también habló con el protagonista, que estaba junto a su mamá. Con la sorpresa ya revelada, Manuel no esconde su felicidad. El viaje será el 18 de diciembre y para él tiene un significado especial: será el cierre de una etapa compartida con chicos con los que creció desde el jardín.
-Hola, Manuel. ¿Cómo te va? ¿Contento entonces que vas a viajar?
-Sí, muy, muy, muy contento.
-Se van a divertir allá. Es el cierre ideal para séptimo, ¿no es cierto?
-Sí. Esos días van a ser muy emotivos para mí. Y la despedida de séptimo grado también.
-¿Contento de que podés viajar y de que tus padres hicieron un esfuerzo?
-Sí, la verdad, se me hizo muy inesperado.
-¿Cómo estás terminando con las materias de 7mo?
-Bien, bien, con buenas notas.
“Sí, por eso también se lo merecía. Siempre fue escolta o abanderado, las notas son muy buenas y nunca hizo renegar con la escuela para nada”, agregó Valeria, con el orgullo de mamá.
La historia de Manuel es pequeña en su dimensión cotidiana, pero enorme en lo que deja ver. Un chico que no quiso pedir porque pensó en el esfuerzo de su familia; unos padres que encontraron la manera de hacerlo posible; una maestra que se sumó a una sorpresa y un grupo de compañeros que no quería que ninguno se quedara afuera.