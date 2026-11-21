¿Qué piensan los niños y niñas de la ciudad de Santa Fe sobre la conectividad urbana, el medioambiente y los espacios públicos, la seguridad en los barrios y la alimentación saludable? ¿Cómo intentar entender el particular cristal del prisma sobre el que miran los chicos el territorio que habitan? ¿Y cómo lo proyectan a futuro?
La sabiduría de la infancia: un estudio mostró cómo los niños miran y proyectan a la ciudad de Santa Fe
“Jugar lo urbano” reunió las experiencias de 600 niños de distintos barrios y espacios comunitarios. Aunque muchas veces se subestima a la infancia, los aportes de los pequeños fueron muy valiosos. La movilidad, vivienda e inseguridad, algunos ejes.
Estos fueron algunos de los disparadores del informe “Jugar lo Urbano”, un dispositivo participativo implementado en Santa Fe entre 2024 y 2026 para conocer las perspectivas sobre su entorno vital de 604 niños y niñas, de entre 7 y 12 años en diez espacios de Santa Fe, que fueron escuelas, centros comunitarios y culturales de distintos barrios.
Lo novedoso del estudio es que se recurrió al juego y las actividades lúdicas, como por ejemplo dibujos y el armado de maquetas para obtener los aportes. Y el objetivo de esta experiencia fue esbozar políticas públicas que respondan, justamente, a las necesidades de la infancia.
Desde la pregunta abierta “Si yo decidiera…” (aquí los chicos expresaron sus prioridades para la ciudad), hasta “Cómo llego a la escuela”: “Qué me gustaría comer es mi recreo”, los chicos fueron “hablando” a través de sus expresiones artísticas. Se trabajó en lugares del norte, noroeste, centro y sureste.
Inseguridad, lo público, lo verde
Los resultados evidencian una marcada preocupación por la inseguridad. Por ejemplo, uno de los participantes expresó: “Me gustaría ir (a la escuela) en bici, pero me van a quitar la mochila”. En la misma línea, otra niña manifestó: “No puedo ir a la plaza porque mis papás tienen miedo de que me pase algo”.
“Estas expresiones reflejan cómo las condiciones de inseguridad impactan directamente en la autonomía, la movilidad y el derecho al juego en el espacio público”, indicó el estudio, que fue elaborado por el equipo de trabajo de Data Encuentro, cuyo referente es el edil Lucas Simoniello.
Asimismo, surgieron demandas y preocupaciones que se repitieron de manera consistente en la mayoría de los encuentros. La necesidad de las mejoras y ampliación de plazas y parques, el acceso a viviendas dignas y el deseo de contar con espacios de juego de calidad fueron otros de los consensos identificados.
Pero el hallazgo más significativo de todo el proceso fue la valoración de la naturaleza y los espacios verdes por parte de los menores.
Independientemente de la edad, el barrio, la institución o la situación socioeconómica de los participantes, “la presencia de árboles, plazas, parques (cercanos a sus viviendas), agua y espacios abiertos apareció de manera recurrente como uno de los principales deseos para la ciudad”, enfatiza el estudio.
“Esto evidencia la importancia que tienen los entornos naturales y los espacios públicos de calidad en la construcción del bienestar infantil”, añade luego.
La movilidad, la alimentación
Otros dos tópicos que aparecieron con recurrencia fueron los hábitos alimentarios y las formas en que los niños se trasladan o son trasladados por sus padres o tutores. El estudio constató que los desplazamientos infantiles están muy condicionados por la inseguridad vial, lo que afecta el uso libre del espacio público y la movilidad en bicicleta o a pie.
“En numerosos casos se observó una circulación limitada hacia otros sectores urbanos, situación vinculada tanto a las distancias como a las condiciones de movilidad y a la percepción de inseguridad presente en distintos contextos”, indica el estudio. Por ejemplo, hubo chicos del norte que admitieron no conocer la Costanera y el Puente Colgante.
Los resultados vinculados con la alimentación mostraron “importantes niveles de coherencia”. En la mayoría de los casos, las frutas y los sándwiches aparecen entre las opciones más elegidas para el recreo, lo cual evidencia que los niños/as no rechazan las alternativas saludables cuando están dentro de las opciones.
“Si bien algunos encuentros presentaron particularidades, como el predominio de cereales registrado en escuelas cercanas a la Peatonal San Martín, la tendencia general permite afirmar que las preferencias alimentarias de los participantes son más equilibradas de lo que suele suponerse desde la mirada adulta”, dice el estudio de Data Encuentro.
Las propuestas
El dispositivo diseñado para obtener los aportes de la “sabiduría” infantil no se limitó a expresar sus deseos y modos de ver y vivir en la ciudad. De a poco, fueron surgiendo ideas y diagnósticos propositivos para que la capital provincial, en clave infantil, sea una ciudad mejor para vivir.
En cuanto al espacio público, algunos chicos propusieron plantar arboledas y crear áreas verdes. Uno de ellos expresó que “los árboles nos dan vida y podemos respirar gracias a ellos”. También pidieron más canchitas de fútbol, áreas deportivas y espacios de encuentro comunitario, para que los juegos tradicionales no sean la única opción.
Otras muy interesantes propuestas surgidas de los niños fueron la posibilidad de incorporar toboganes acuáticos hacia la Laguna Setúbal o el Club Regatas (el estudio se hizo antes de la crecida del río Paraná), incluso tirolesas que atraviesen la laguna o el Parque Garay; y la creación de un acuario para “conocer y cuidar la fauna local”.
Respecto de movilidad, muchos chicos expresaron la preferencia de ir a la escuela caminando o en bicicleta en compañía de amigos o pares, con lo cual se puede asociar este tipo de desplazamiento con la autonomía.
Asimismo plantearon la ampliación de la red de ciclovías, estaciones de inflado/reparación y la adaptación del sistema de bicicletas públicas para las infancias (señalando que las actuales, del Sistema Municipal de Bicicletas Públicas, “son para gente grande”).
Hábitat y sensibilidad
Y sobre el hábitat y el acceso a la vivienda, muchos chicos propusieron utilizar edificios en desuso o terrenos baldíos para dar alojamiento a personas en situación de calle, lo cual se sintetizó en una frase que se registró: “Los edificios abandonados deberían usarse para que la gente que no tiene casa los pueda habitar”.
Sugirieron asimismo destinar presupuesto público a construir hogares para niños/as vulnerables, incluso centros de atención y recuperación de adicciones (lugares “donde la gente pueda sanarse de la droga”, dijo un niño de 7° grado) y talleres de oficios para familias desempleadas.
Asimismo, hubo chicos que plantearon en los encuentros que las industrias y supermercados asuman compromisos comunitarios donando productos alimenticios a quienes más lo necesitan. “‘Que toda la gente coma. Si la gente no está alimentada, todo lo demás me parece secundario’”, sentenció un chico de 4° grado.
Otro punto: la alimentación saludable. Algunos niños/as propusieron reemplazar ultraprocesados por frutas frescas, sándwiches nutritivos, agua saborizada, soda con limón y jugos naturales en las cantinas escolares.
Hasta se habló de la conciencia sobre el etiquetado frontal, puesto que desde varias escuelas hubo niños que demostraron comprensión de los “octógonos negros” y advirtieron sobre los riesgos de productos con exceso de grasas o cafeína no recomendados para las infancias.
Algunas frases
El estudio rescata frases registradas de voz de los propios pequeños. Algunas, que vale la pena leerlas y reflexionar, se transcriben a continuación:
- -“Me compraría el mundo para mí y mis hijos, pero también para poder cambiarlo para todos”. Niña de 3° grado.
- -“Me gustaría que todos podamos comprar las cosas necesarias para vivir, por eso gastaría en abrir lugares para que la gente pueda trabajar”. Niño de 4° grado.
- -“Compraría lugares donde la gente pueda sanarse de la droga, porque eso arruina a las familias”. Niño de 7° grado.
- -“Me gustaría que no hubiera tantos autos porque contaminan”. Niña de 3° grado.
- -“Me gustan los edificios y casas para que todos puedan vivir tranquilos y calentitos”. Niño de 4° grado.
El contraste territorial
Por último, es interesante observar cuáles fueron los contrastes que notaron los propios niños en función del área geográfica de su residencia. Como se dijo, el estudio trabajó con centros comunitarios y escuelas tanto del centro de la ciudad como de los barrios más alejados.
Por ejemplo, en cuanto a la movilidad, en barrios del cordón sudoeste, oeste y norte, la bici es un medio de traslado de cercanía, pero está condicionado por los robos de pertenencias y mal estado de calles. En los del centro, la bici tiene un uso nulo o recreativo, frustrado por la hegemonía del auto y la falta de ciclovías, según los chicos.
En los sectores periféricos, el medio de transporte predominante es la caminata, la moto o la bicicleta; en los barrios del centro, el auto particular.
Y con relación a la inseguridad, en los barrios santafesinos más alejados se detecta más violencia urbana directa (balaceras y robos en la calle, según los testimonios infantiles); en los de zona céntrica aparecen como problemas el tráfico vehicular, falta de cruces seguros y edificaciones abandonadas.