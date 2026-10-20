A través del decreto N° 00082/2026, la Municipalidad convocó a la licitación pública 15/2026 correspondiente a la obra de puesta en valor de la Plaza San Martín. El presupuesto oficial es de $565.248.638,19, y las propuestas económicas se conocerán el 29 de octubre a la hora 10 en el Palacio Municipal. El plazo de ejecución es de 120 días.
Juegos sobre pisos "antigolpes", más luces y tótems: cómo es el plan para remodelar la Plaza San Martín
El municipio local llamó a licitación pública para poner en valor el emblemático paseo público. El presupuesto oficial ronda los $600 millones, y el plazo de ejecución es de 120 días corridos. Una por una, las intervenciones proyectadas.
Como contó El Litoral, hubo un proceso participativo previo para la definición del tipo de intervención urbanística de este lugar tan emblemático para la ciudad capital, y que reunió aportes de vecinos, especialistas y escuelas: hubo encuestas puerta a puerta, una Asamblea Ciudadana y un foro abierto realizado en la propia plaza.
Todas estas contribuciones colectivas derivaron en el pliego licitatorio, que se conoció este lunes 19 tras su publicación en el Boletín Electrónico Municipal, junto con un extenso anexo con mapas, algunos de los cuales acompañan esta nota.
El contexto
Según el pliego con las bases, condiciones y especificaciones técnicas, en el proyecto se contempla la remodelación integral y puesta en valor de la Plaza San Martín (popularmente conocida como “Plaza de los Bomberos”), delimitada por las calles 9 de Julio, Tucumán, 4 de Enero y Primera Junta.
Este sector público tuvo obras de puesta en valor en 2018. En aquel entonces, se consolidaron las veredas perimetrales, y se ampliaron los límites de la plaza reduciendo las calzadas. Además, se organizaron los estacionamientos; y se realizó la reposición del piso de granza cerámica y la puesta en valor del monumento al Gral. San Martín.
Pasaron casi 10 años y, en la actualidad, la plaza se encuentra en estado de deterioro, “con problemas de accesibilidad en días de lluvia, área de juegos con pisos inseguros, juegos en mal estado y problemas de iluminación en algunos sectores”, dice el texto administrativo. El objetivo entonces es revertir este estado del espacio público de Santa Fe.
Con todo, este proyecto tiene como objetivos “mejorar las condiciones de peatonabilidad, generar espacios seguros para las infancias y espacios de encuentro para la comunidad y seguridad, sin que se pierdan las características identitarias de la plaza”, agrega el pliego en otro tramo.
Cinco ejes de intervención
Las intervenciones se dividen en cinco ejes: el primero es el relacionado con la “Accesibilidad y equipamiento urbano”.
La plaza está compuesta por veredas perimetrales de losetas graníticas, que incluyen losetas podotáctiles. Hacia adentro, el espacio público cuenta con canteros verdes y un solado de granza cerámica “que hoy se encuentra compactado, lo que produce una del suelo poco absorbente, lo que produce anegamientos en los días de lluvia”.
Para solucionar esto, se proyecta la ejecución de veredas de atravesamiento, que conecten cada una de las esquinas con el espacio central de la plaza, para garantizar mayor accesibilidad. También se procederá a la restitución del piso de dicha granza cerámica, se incorporará nuevo mobiliario urbano y sectores de estancia (descanso).
El segundo eje es el “Ambiental”. En este ítem, se ejecutará un sistema de regulación de aguas de lluvia en los sectores donde se producen anegamientos por lluvias. El sistema de drenaje a instalar permitiría absorber y retener de forma provisoria el excedente pluvial, lo que evitaría acumulaciones de agua en la superficie.
“Además, esto permitirá la incorporación de nuevas especies vegetales que aprovecharán estas condiciones”, explica después el pliego licitatorio.
El tercer eje apunta a lo “Simbólico”. Aquí se explica que en el sector del monumento al Gral. San Martín se colocará una baranda de seguridad que delimite el sector a conservar.
Además se reubicarán los tótems del Paseo “Mercedes Tomasa San Martín y Escalada”, con la intención de “generar un recorrido que se adapte a la nueva configuración de las veredas y espacios de estancia de la plaza”.
El cuarto eje se denomina “Infancias”. Sobre este aspecto, se realizará el retiro del piso en mal estado del área de juegos infantiles existente y se colocará un nuevo piso antigolpes. Además, se ampliará el sector y se reubicarán los juegos.
También, se colocarán mangrullos (estructuras con formas alusivas a la identidad local o a figuras particulares), en este caso con la temática “Camión de Bomberos”, con la idea de referenciar a la Estación de Bomberos ubicada sobre calle 9 de Julio, frente a la plaza.
Finalmente, el quinto ítem es “Seguridad”: para dar mejores condiciones de seguridad se reubicarán algunas de las columnas de iluminación y se colocarán nuevas luminarias, con la intención de “dotar al espacio de una iluminación adecuada y segura”.
Otras labores
- -De acuerdo al pliego, la contratista deberá proceder al retiro del piso de granza cerámica existente: son 124 metros cúbicos en sectores donde se ejecutarán nuevas veredas, áreas verdes y “jardines de lluvia”.
- -Se retirarán los juegos infantiles en mal estado o a relocalizar, con el desmontaje de 1 tobogán chico, 1 tubo de gateo, 1 trepador árbol y 1 calesita spinner para su posterior reutilización o restauración.
- -Columnas de alumbrado: se proveerán y colocarán 2 columnas de acero tubulares de 10,40 metros con 5 brazos antivandálicos e instalación de artefactos LED, más la reubicación de 3 columnas existentes de iguales características.
- -Canalización subterránea: se ejecutará la apertura y tapado de 200 metros de zanja a 0,70 metros de profundidad (con capa de arena, ladrillo protector y malla de advertencia).
- -Se instalarán un mangrullo temático “Camión de Bomberos” sobre una platea de hormigón; 7 bancos de madera (con respaldo) sobre patas de hierro fundido, cuatro bancos de hormigón premoldeado cilíndricos chatos y 12 bancos cilíndricos chicos.
- -Tótems del Paseo: se procederá al desmontaje, resguardo y reubicación de 11 tótems del “Paseo Mercedes Tomasa San Martín y Escalada”, incluyendo la construcción de sus nuevas bases de hormigón.
- -Con relación a la siembra de césped, se procederá al rastrillado, siembra a mano de mezcla de semillas y nivelación en 218 metros cuadrados de áreas verdes. Y se colocarán 2.600 plantas y especies vegetales, entre muchas otras intervenciones.