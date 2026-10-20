Juegos sobre pisos "antigolpes", más luces y tótems: cómo es el plan para remodelar la Plaza San Martín

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El monumento al Gral. San Martín ahora tendrá una baranda de protección. Fernando Nicola

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Mapa 1. Desde arriba, el cuadro marca cada elemento que constituye la plaza San Martín. Gentileza

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Así quedará la baranda alrededor del monumento, con una escalera de acceso. Gentileza

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Los juegos infantiles tendrán pisos antigolpes, para más seguridad de los chicos. Archivo Luis Cetraro

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