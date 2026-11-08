En la Universidad Católica de Santa Fe el ajedrez es mucho más que un juego. Es un espacio donde niños, jóvenes y adultos se encuentran para aprender, desafiarse, compartir experiencias y construir vínculos a través de un tablero.
El ajedrez, una escuela para pensar, compartir y crecer
Para Santiago Martín Cafferata, uno de los participantes más comprometidos del taller, con apenas 11 años, el ajedrez se transformó rápidamente en una pasión. "Un día estaba aburrido y mi papá me preguntó si quería probar un juego que él conocía. Empecé a jugar y me gustó. Después seguí jugando y jugando", cuenta.
Hoy entrena en la UCSF, participa en el torneo de la Liga Interclubes y disfruta especialmente de jugar partidas con personas de distintas edades. "Lo que más me gusta del ajedrez es compartir con personas grandes y chicas, ver cómo juegan y aprender más", afirma.
El profesor Eduardo Quintana, docente de la casa y entrenador de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), es el responsable de los talleres que dicta la universidad en la ciudad de Santa Fe. Juega ajedrez desde hace más de 50 años, cuando empezó "aprendiendo de las partidas del estadounidense Robert 'Bobby' Fischer, que en 1972 fue campeón mundial", recuerda.
Quintana siguió jugando toda su vida, y en los últimos años se dedicó a entrenar a niños y jóvenes, animándolos a que compitan a nivel local y provincial, se inscriban como jugadores con ID internacional y obtengan también ELO Fide internacional, el ranking con puntaje para competir a nivel profesional.
En los talleres conviven principiantes y jugadores avanzados. "No hay límite de edad", asegura el profesor. "Hay niños de 6 años que deben comenzar por reconocer y familiarizarse con las piezas y la geometría del tablero a partir de otros juegos y dinámicas. Junto a ellos muchas veces están sus padres y abuelos, vecinos del barrio y competidores con experiencia. Todos encuentran un lugar para desarrollarse".
Aprender de las propias decisiones
El profesor cuenta que la disciplina ha tomado más popularidad en el último tiempo. En los pasillos de la universidad se puede observar cómo algunos jóvenes optan por el ping-pong, mientras otros se instalan para jugar partidas de ajedrez entre clase y clase.
Entre los beneficios, Quintana destaca que "el ajedrez es una herramienta pedagógica muy interesante porque te abre la cabeza, te enseña a pensar, a tomar decisiones y a hacerte responsable: si perdés no podés echarle la culpa al sol, ni al árbitro, ni al arquero: sos vos", explica.
Además de fortalecer la lógica y el razonamiento, el juego estimula la creatividad, la capacidad de analizar alternativas y la resiliencia frente a los errores. "En ajedrez se dice que el que pierde aprende: aprendes si repasas", señala Quintana, convencido de que cada partida puede dejar una enseñanza.
A pesar del entrenamiento y el estudio, donde aprende finales, aperturas y medio juego, Santiago confiesa que antes de los torneos se siente nervioso, por no saber contra quién le tocará jugar. Luego de una victoria, comparte el éxito con su mamá, y repasa la partida "a veces con mi rival, a veces con mi papá, y así me voy preparando para la siguiente".
Una propuesta abierta
Los talleres son abiertos a toda la comunidad y no tienen límites de edad. Padres e hijos, abuelos y nietos, estudiantes y vecinos comparten un mismo espacio donde el aprendizaje se construye colectivamente.
Quizás por eso, cuando recuerda su experiencia más significativa, Santiago no habla de una victoria en particular, sino de su primer torneo interclubes: "Fue la primera vez que jugué contra chicos de distintas provincias. Ahí fue donde más me divertí".
Próximo torneo
El sábado 14 de noviembre, de 15 a 19, se realizará la 1º edición del Torneo de Ajedrez Fundación de Santa Fe en el Multiespacio UCSF (Moreno 2906). El mismo requiere inscripción y tiene cupo. Fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y por el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad. Más detalles del evento en https://www.ucsf.edu.ar/evento/torneo-de-ajedrez-fundacion-de-santa-fe/
En el Multiespacio
El taller de ajedrez es una actividad propuesta desde el Departamento de Bienestar Universitario. Es libre y gratuito, y funciona en la sede Virgen de Guadalupe de la UCSF (Echagüe 7151) los miércoles y viernes de 15.30 a 18.00; y en la sede del Multiespacio UCSF los días martes y jueves de 16.30 a 19.00.