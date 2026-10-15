Día de marcha federal

Universidades: la Justicia multó al jefe de Gabinete y el Gobierno fijó nuevas pautas de auditoría

El juez Martín Cormick impuso una multa de $ 100.000 diarios a Diego Santilli por incumplir la cautelar que ordena actualizar salarios y becas universitarias. En paralelo, la Sigen estableció que las universidades deberán presentar sus planes de auditoría interna para 2027 antes del 31 de octubre. Esta tarde se realiza la marcha federal en todo el país, incluida Santa Fe.