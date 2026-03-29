Nueva semana de paro en universidades: se profundiza el plan de lucha
Las universidades públicas no tendrán clases en la última semana del mes por una medida de fuerza de gremios docentes por 72 horas, jornadas que se suman a los feriados de jueves 2 y viernes 3. En tanto se analiza una nueva marcha federal.
Desde este lunes y por 72 horas, los claustros universitarios estarán vacíos. Foto: Carolina Niklison
Luego del paro de cinco días realizado el 16 de marzo, la conflictividad en el sistema universitario suma un nuevo capítulo con una nueva semana marcada por paros y protestas en todo el país. Gremios docentes anunciaron medidas de fuerza desde este lunes 30 de marzo y durante los días martes 31 y miércoles 1 de abril (lo que se suma a los feriados de jueves y viernes), en reclamo de recomposición salarial, apertura de paritarias y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En tanto, los trabajadores no docentes harán un paro de 24 horas el martes 31 de marzo.
Las medidas de fuerza continuarán en abril con nuevas jornadas de paro y acciones de visibilización, mientras los gremios advierten que el conflicto podría escalar si no hay respuestas oficiales en materia salarial y presupuestaria. En paralelo, ya se analiza la posibilidad de una nueva marcha federal universitaria, en un contexto de creciente tensión en el sistema público de educación superior.
Desde el gremio local Adul, de los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (adherido a Conadu Histórica a nivel nacional) confirmaron la convocatoria al paro nacional y advirtieron que "no hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias, no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario", al tiempo que señalaron que la política del Gobierno "tiene un solo objetivo: profundizar la crisis salarial de docentes y no docentes".
En ese sentido, remarcaron que "la deuda con nuestros salarios ya supera el 51%" y sostuvieron que "cuando se desfinancia la universidad pública se recorta el futuro, se achica la ciencia y se precariza la docencia".
Los estudiantes universitarios de la UNL deberán consultar con sus profesores si dictan clases o adhieren a la medida. Al igual que el paro anterior, se verán afectadas también las escuelas pre-universitarias: jardín de infantes, primaria y secundaria de la UNL, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Granja de Esperanza.
Los gremios acompañan las medidas con acciones de visibilización. En este caso, el sindicato de los no docentes en Ciudad Universitaria y en ruta 168 el pasado viernes. Foto: Flavio Raina
El escenario se da en línea con el diagnóstico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió en su plenario del viernes pasado que los salarios universitarios perdieron un 32% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, ubicándose en "su nivel más bajo de los últimos 23 años". El organismo también alertó que la caída equivale a la pérdida de más de 7 salarios y que el deterioro general del sistema responde a un recorte presupuestario "crítico" y "sin precedentes".
Los no docentes paran 24 horas
En tanto, los trabajadores no docentes nucleados en Apul (alineada a nivel nacional con Fatun) tiene la modalidad de paros de 24 horas por semana. El próximo es el martes 31, y más adelante los días 8, 17 y 23 de abril.
Además, al igual que la docencia vienen realizando jornadas de visibilización con distintas actividades. El viernes pasado llevaron adelante una protesta con demoras del tránsito en ruta 168, a la altura de Ciudad Universitaria, para hacer entrega de volantes a los automovilistas que circulaban por el lugar.
"Estamos en una jornada de protesta en defensa de la universidad pública y la educación", señaló el dirigente Rubén Núñez, en oportunidad de la medida. Y reclamó "la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario, salarios dignos y la apertura inmediata de paritarias".
Además, el dirigente indicó que las medidas forman parte de un plan de acción conjunto con federaciones nacionales, el CIN y el movimiento estudiantil, que incluye paros, asambleas y nuevas movilizaciones.
La UTN también afectada
Por su parte, la Federación Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) lanzó un paro de cinco días distribuido en tres semanas: 30, 31 de marzo, 1 de abril y luego 8 y 17 de abril. Su secretario general a nivel nacional, Ricardo Mozzi, advirtió que la situación es insostenible: "Enseñar no debiese ser un sacrificio" y alertó sobre "un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía".
También cuestionó los aumentos otorgados por el Ejecutivo, al calificarlos como "ajustes unilaterales por debajo de la inflación", y aseguró que "hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario".
En la UTN Santa Fe habían habrá medidas de fuerza de sus trabajadores docentes.
Una ley que no se aplica
El conflicto se agrava por la falta de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), que establece la recomposición de los salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. De haberse implementado en su totalidad, los ingresos del sector habrían logrado recuperar gran parte de la pérdida sufrida.
En este escenario, los gremios insisten en la reapertura de paritarias y cuestionan el incumplimiento de la norma, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y que actualmente se encuentra judicializada. Luego de no lograr su derogación, el Gobierno presentó un nuevo proyecto que introduce modificaciones al esquema vigente. Contempla aumentos escalonados que totalizan apenas un 12,3%, muy por debajo de lo necesario para revertir la caída del poder adquisitivo.