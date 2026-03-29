Afecta a UNL y UTN

Nueva semana de paro en universidades: se profundiza el plan de lucha

Las universidades públicas no tendrán clases en la última semana del mes por una medida de fuerza de gremios docentes por 72 horas, jornadas que se suman a los feriados de jueves 2 y viernes 3. En tanto se analiza una nueva marcha federal.