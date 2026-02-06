Plan FinEs 2026: récord de inscriptos en Santa Fe para terminar la secundaria

Con una matrícula en crecimiento y una demanda que no deja de sorprender, el Plan FinEs volvió a ponerse en marcha en Santa Fe con el objetivo de permitir que quienes adeudan materias del nivel secundario puedan finalmente obtener su título.
El Ministerio de Educación abrió la inscripción al Plan FinEs 2026 con una respuesta masiva: en pocos días, más de 5.800 personas se anotaron para retomar materias pendientes y acceder al título secundario.
Se trata de un plan nacional que la provincia implementa desde 2008 y que funciona como una segunda oportunidad para quienes no lograron certificar sus estudios.
“Está destinado a todas las personas que hayan cursado quinto año, tanto en una escuela secundaria común como en un EMPA, y les haya quedado alguna materia pendiente. Muchas veces por una o dos materias no pueden acceder a su título, y esto les impide avanzar en proyectos personales o laborales”, explicó a CyD Litoral Mariela Bosio, subsecretaria de Educación Secundaria de Santa Fe.
La inscripción, que se encuentra abierta hasta el lunes 9 de febrero, es completamente virtual, y quienes se anoten deberán seleccionar una de las 16 sedes habilitadas en la provincia. A partir de allí, asistirán a tutorías presenciales durante dos meses y rendirán la materia directamente con el docente que los acompañó.
“El rol del docente tutor es fundamental, porque no es solo dar contenidos, sino acompañar trayectorias de vida”, destacó Bossio. “Por eso la presencialidad es clave: hay un vínculo que se construye con cada estudiante”.
Para poder inscribirse, se requiere haber finalizado el cursado de quinto año y tener 18 años cumplidos. Si los estudios se realizaron dentro de la provincia en los últimos 10 o 15 años, el Ministerio puede acceder a la historia académica del estudiante. En cambio, si fueron cursados en otra provincia, deberá presentarse una certificación de título incompleto.
El fuerte interés registrado en los primeros días de inscripción refleja tanto la demanda estructural como el deseo de muchas personas de cerrar una etapa pendiente. En comparación con la última cohorte del plan, realizada entre septiembre y octubre de 2025 con 4.500 inscriptos, la edición 2026 ya supera los 5.800 registros en menos de una semana.
“En la última cohorte, más de 1.700 personas lograron finalizar el plan y obtener su título. Detrás de cada número hay una historia de vida, un proyecto que se reactiva. Eso es lo valioso”, subrayó Bossio.
Si bien predominan las personas de entre 25 y 35 años, también hay experiencias de adultos mayores de 50 y 60 años que eligen completar esta etapa como un logro personal o para acompañar el desarrollo de sus familias.
Además, se detectan numerosos casos de jóvenes que no pudieron finalizar sus estudios durante la pandemia, y ahora encuentran en el Plan FinEs la posibilidad de regularizar su situación académica.
“El título secundario abre puertas: para trabajar, para estudiar, para emprender o, simplemente, para sentirse realizado”, señaló Bossio. “Cada quien lo toma desde su lugar, pero lo importante es que existe la oportunidad, y queremos que esa información llegue a toda la provincia”.
La funcionaria agradeció el trabajo de los medios de comunicación por ayudar a visibilizar esta posibilidad y destacó el esfuerzo de cada persona que decide retomar sus estudios: “Sabemos que no es fácil, pero cada paso que dan es una conquista”.