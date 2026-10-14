El Gobierno de la provincia extendió el programa "Santa Fe Acá" con operativos itinerantes en instituciones educativas durante octubre de 2026. La iniciativa busca acercar servicios estatales, garantizar derechos de las infancias y fortalecer el vínculo con las comunidades educativas.
Con talleres sobre salud mental y orientación laboral, "Santa Fe Acá" desembarca en escuelas secundarias
La nueva modalidad se presentó en la Escuela de Educación Técnica N.º 601 “Leandro N. Alem”, con actividades diferenciadas según el año de cursado y propuestas para fortalecer los vínculos entre estudiantes.
La nueva modalidad para escuelas secundarias se presentó en la Escuela de Educación Técnica N.º 601 “Leandro N. Alem”, de la ciudad. Durante la jornada se realizaron actividades sobre salud mental, convivencia y orientación laboral, adaptadas a los distintos años de cursado.
Salud mental y trabajo
En este marco, Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación, explicó que el programa ya había llegado a 500 dispositivos en toda la provincia y que, desde 2024, también se había extendido a las escuelas primarias mediante un trabajo conjunto con los ministerios de Educación y Salud.
“Brindamos 41.000 prestaciones de salud adentro de las escuelas, 6.000 trámites de registración de documentos dentro de las escuelas primarias”, señaló el funcionario.
Sobre la incorporación de las secundarias, Cándido destacó que la propuesta abordaba problemáticas propias de la adolescencia, con especial atención a la salud mental, la convivencia y la preparación para el empleo.
En los cursos superiores, las actividades se vincularon con Impulsa, el programa provincial que reúne educación, producción y trabajo en una misma estrategia.
El juego y la convivencia
Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, destacó la importancia de generar espacios en los que los estudiantes pudieran expresarse y compartir experiencias fuera de la dinámica habitual del aula. “Este es el puntapié para ese momento de la escucha tan importante para abordar el tema de la salud mental”, afirmó.
La funcionaria explicó que, a diferencia de las propuestas para primaria, centradas también en controles sanitarios y documentación, la modalidad secundaria puso el foco en los vínculos y el intercambio entre compañeros.
“Este es el momento de estar cuerpo a cuerpo, mirarnos a los ojos, pensar con los otros, trabajar en equipo y se hace a partir de una dinámica que es el juego”, expresó.
En primer año se realizaron talleres específicos de salud mental para acompañar el paso de la primaria a la secundaria. Piedrabuena remarcó que la intención era dar continuidad al trabajo dentro de las instituciones y no limitarlo a una sola jornada. “Acá no es venir e irnos, sino venir, que quede una capacidad instalada y que podamos seguir trabajando desde el Estado”, sostuvo.
Acompañar a los adolescentes
A su turno, Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, señaló que la escucha y la posibilidad de expresarse eran fundamentales para acompañar a los jóvenes, especialmente durante el ingreso a la secundaria. “Es fundamental que los adultos, docentes, no docentes y el Estado fundamentalmente podamos acompañar ese proceso”, afirmó.
El funcionario también destacó que la salud mental no se construía únicamente mediante la atención profesional, sino también en espacios donde los jóvenes pudieran encontrarse, compartir experiencias y desarrollar vínculos.
“La salud mental a veces uno tiende naturalmente a pensarla con un consultorio, con un profesional, obviamente tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con estos otros espacios donde se construye colectividad, donde la palabra pueda circular y fundamentalmente podamos escucharnos”, indicó.
Chiesa agregó que el acompañamiento debía involucrar a los equipos docentes y no docentes, para que pudieran responder a las situaciones que surgieran durante las actividades y sostener el trabajo después de cada encuentro.
Actividades por curso
La directora de la Escuela de Educación Técnica N.º 601 “Leandro N. Alem”, Stella Maris Aguirre, valoró la llegada de la iniciativa y detalló cómo se organizaron las propuestas: salud mental para primer año, vínculos para segundo y tercero, y orientación laboral para cuarto, quinto y sexto.
La institución cuenta con alrededor de 300 estudiantes en el nivel secundario y otros 100 en formación profesional. Aguirre consideró que el programa complementó el trabajo de la comunidad educativa y destacó la posibilidad de acercar herramientas actualizadas para la inserción laboral.
“Me parece que está buenísimo profundizar, traer herramientas concretas y nuevas, digamos, y modernas, actualizadas, para que los chicos salgan mejor preparados al mundo laboral”, afirmó.
También resaltó el papel del juego en el aprendizaje durante la adolescencia. “Uno a veces piensa que el juego es para el niño, pero el joven en el ámbito del juego es donde más aprende, donde mejor aprende”, expresó.
Operativos hasta fin de año
El programa continuará con actividades en escuelas de Santa Fe y Rosario hasta fin de año. Piedrabuena explicó que se había previsto alternar una semana de trabajo en cada ciudad, mientras que los operativos en las escuelas primarias de ambas localidades se desarrollarían todas las semanas.
La funcionaria indicó que la cantidad de participantes requería una organización específica para garantizar la escucha y el intercambio durante las jornadas.
Además, el Ministerio de Educación impulsa jornadas institucionales para estudiantes, con actividades lúdicas, trabajo en equipo y espacios de reflexión. Estas propuestas también incluyen encuestas para conocer las opiniones, los intereses y las expectativas de los jóvenes sobre la escuela.
El objetivo es promover el diálogo sobre la convivencia en las comunidades educativas y fortalecer el acompañamiento estatal más allá de cada operativo.