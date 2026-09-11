Quienes hayan terminado de cursar la escuela secundaria en Santa Fe y todavía tengan materias pendientes podrán acceder a una nueva instancia del Plan FinEs 2026. El Ministerio de Educación provincial informó que la inscripción para la línea “Deudores de Materias” permanecerá abierta del 10 al 23 de septiembre.
Plan FinEs 2026: cómo terminar la secundaria si adeudás materias en Santa Fe
Del 10 al 23 de septiembre estará abierta la inscripción para la nueva instancia del Plan FinEs destinada a mayores de 18 años que terminaron de cursar el secundario pero todavía adeudan materias.
La propuesta está destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado de sus estudios secundarios en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) o en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) y necesiten completar las materias que adeudan.
El período de tutorías se desarrollará de manera presencial del 1° de octubre al 30 de noviembre de 2026, en escuelas e instituciones que funcionarán como sedes en distintos departamentos de Santa Fe.
Cómo inscribirse al Plan FinEs 2026
La inscripción estará disponible hasta el 23 de septiembre a través del formulario habilitado por el Ministerio de Educación de Santa Fe.
Los interesados deberán seleccionar una de las instituciones que funcionarán como sede del programa y luego presentar allí la documentación requerida.
Para completar el trámite será necesario contar con:
DNI.
Certificado de estudios incompletos, emitido por la escuela donde la persona terminó de cursar quinto año.
Según informó la cartera educativa provincial, el certificado deberá presentarse en el establecimiento seleccionado a partir del miércoles 23 de septiembre, dentro del horario escolar.
El programa contempla tutorías presenciales durante dos meses, con el objetivo de acompañar a quienes tienen materias pendientes y buscan completar su educación secundaria.
La propuesta forma parte de las políticas de terminalidad educativa destinadas a jóvenes y adultos que, pese a haber finalizado el cursado, todavía no cuentan con la totalidad de las materias aprobadas.
Todas las sedes
Las tutorías se llevarán adelante en instituciones distribuidas en las nueve regiones educativas de la provincia.
Región I
Tostado, departamento 9 de Julio: EESO N.º 332 “Domingo Faustino Sarmiento”, Saavedra 1080.
Región II
Reconquista, departamento General Obligado: EEMPA N.º 1020, General Obligado 776.
Vera, departamento Vera: Colegio Superior N.º 42 “Doctor Agustín Rossi”, Mitre B 2445.
Región III
Esperanza, departamento Las Colonias: ENS N.º 30, Sarmiento 2644.
Rafaela, departamento Castellanos: EESO N.º 376, Jorge Newbery 808.
Región IV
San Justo, departamento San Justo: Complejo Cultural “El Ferro”, Ernesto Sabato 2200.
Santa Fe, departamento La Capital: Biblioteca Manuel Casado – Festram, avenida Gobernador Freyre 1635.
Santa Fe, departamento La Capital: EESO N.º 382, Matheu 6240.
Santa Fe, departamento La Capital: EEMPA N.º 1298, Santa Cruz 6688.
Santa Rosa de Calchines, departamento Garay: Biblioteca Popular “Domingo Guzmán Silva”, Fray Antonio Rossi 488.
Región V
Cañada de Gómez, departamento Iriondo: EEMPA N.º 1024, Quintana 75.
Casilda, departamento Caseros: EESO N.º 202, Dante Alighieri 2385.
Región VI
Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario: EESO N.º 364 “Soldado Aguirre”, Bordabhere 2200.
Villa Constitución, departamento Villa Constitución: EESO N.º 205, General López 1331.
Granadero Baigorria, departamento Rosario: EEMPA N.º 1267, avenida San Martín 2051.
Rosario, departamento Rosario: EEMPA N.º 1256, Sarmiento 307.
Rosario, departamento Rosario: EEMPA N.º 1260, Tucumán 3445.
Arroyo Seco, departamento Rosario: EEMPA N.º 1224, Moreno 599.
Región VII
Venado Tuerto, departamento General López: EEMPA N.º 1013, Carlos Pellegrini 71.
Región VIII
San Jorge, departamento San Martín: ENS N.º 41, Corrientes 1302.
Región IX
Ceres, departamento San Cristóbal: EEMPA N.º 1236, avenida Tristán Malbrán 24.
San Cristóbal, departamento San Cristóbal: ENS N.º 40, J. B. Bullo 1402.
Fechas clave para completar el secundario
El cronograma informado por el Ministerio de Educación provincial contempla dos etapas principales:
Inscripción: del 10 al 23 de septiembre de 2026.
Tutorías presenciales: del 1° de octubre al 30 de noviembre de 2026.
La convocatoria corresponde a la línea “Deudores de Materias” del Plan FinEs y está dirigida específicamente a quienes ya finalizaron el cursado de la escuela secundaria, pero todavía adeudan materias para obtener la terminalidad.
Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría para el Aprendizaje Continuo y la Dirección Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, dependientes de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de Santa Fe.
El correo electrónico habilitado para consultas sobre el programa es [email protected].
De esta manera, el Plan FinEs vuelve a ofrecer una instancia de acompañamiento presencial para quienes necesitan completar las materias pendientes y finalizar formalmente sus estudios secundarios en la provincia.