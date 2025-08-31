Formación universitaria y profesionalización en Seguridad Alimentaria
La licenciatura cien por ciento virtual que ofrece la Católica de Santa Fe es una propuesta académica única en el país que cuenta ya con 50 egresados, y una comunidad creciente.
La directora de la LSA, María T. Benzzo (medios), junto a los egresados José Pajón y Mónica Zapata, en el II Congreso Nacional de Alimentos, Salud y Ambiente 2025. Foto: Gentileza UCSF.
En los últimos tres años, profesionales de diferentes provincias de nuestro país, vinculados al área de la producción, tecnología, calidad y gestión de los alimentos, así como de la bromatología, jerarquizaron sus estudios de base, promoviendo mejoras en sus entornos laborales gracias a la Licenciatura en Seguridad Alimentaria que ofrece la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
La propuesta 100% virtual de la Facultad de Ciencias de Salud (FCS) surgió para responder a la necesidad de técnicos especializados, que no contaban con la posibilidad de completar su formación de grado.
A través del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), y un comprometido grupo de docentes, tutores virtuales y personal del área de gestión, la carrera se consolidó como la única opción virtual del país que emite el título de Licenciado en Seguridad Alimentaria. Junto a la directora de la carrera, María T. Benzzo, al equipo lo completan Verónica Rebaudino, como autora de material didáctico (AMD), Lara Álvarez como tutora técnica, y María Sol Ducrano como tutora académica.
Hoy la licenciatura cuenta con más de 50 egresados y cerca de 60 profesionales en la etapa de realizar su trabajo final de carrera. La virtualidad hizo posible acercar esta oportunidad a personas distribuidos por todo el mapa nacional. El mayor número de egresados se ubica en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y sigue creciendo en otras provincias como Neuquén, Río Negro, San Luis, Chubut, Salta, Tucumán y Chaco.
Algo pendiente y necesario
Ante un panorama alentador, y tras cinco años de rodaje, la directora de la carrera compartió: "Agradezco a la UCSF el permitirnos realizar este sueño". Destacó de modo especial el apoyo del actual vicerrector académico, Guillermo Kerz, y Alejandra Saux desde la FCS.
"Es una propuesta formativa que crece día a día, capturando cada rincón de nuestro país donde cientos de profesionales se embarcan en la vida universitaria. Era algo pendiente, anhelado, necesario, como ellos lo describen", resaltó Benzzo.
La egresada Mónica Zapata presentó en modalidad póster un trabajo basado en su tesis final en Conasa 2025. Foto: Gentileza UCSF.
En el mismo sentido se expresó uno de los docentes, Marcelo Raúl Rosmini, quien valoró el continuo flujo de aspirantes año tras año y consideró que la propuesta se adecúa a la necesidad, ya que "la difusión por el boca a boca está funcionando a pleno y motoriza la demanda continua de la carrera".
Crecimiento profesional
El diseño curricular de la carrera brinda al estudiante una oportunidad única en todas las incumbencias del título de Licenciado en Seguridad Alimentaria, como la producción, salud pública y su vigilancia, el sistema de auditorías y gestión de los sistemas de calidad, y la conformación de consultorías como profesional independiente, integrando los Comité de Bioética o Programas de Gestión Ambiental dedicados al tratamiento de los residuos y efluentes generados por la industria alimentaria. La gran diversidad de trabajos finales da muestra de la amplitud del campo profesional del egresado.
El acceso a los materiales, normas voluntarias y recursos actualizados de manera constante, así como la valiosa red profesional de colegas que se forja a lo largo del cursado, y la interacción docente-alumno que permite la modalidad virtual, configuran el valor agregado de la carrera que no sólo aporta conocimiento, sino criterio para el desempeño práctico.
"Me permitió especializarme en lo que siempre realicé con pasión", expresó un graduado, mientras otra alumna destacó las nuevas oportunidades laborales que surgieron gracias al título.
Excelencia y accesibilidad
La virtualidad reduce las distancias y las posibles limitantes de la presencialidad, al tiempo que permite compatibilizar más fácilmente las exigencias académicas con el ritmo de vida laboral y familiar, poniendo en juego habilidades como la autonomía y la gestión del tiempo.
Aunque algunos pueden dudar de esta modalidad, las primeras cohortes destacaron la formación académica de excelencia, la metodología práctica para transferir los contenidos, y la experiencia, formación y dedicación de los profesores. También valoraron la accesibilidad a autoridades y la respuesta constante del equipo administrativo. "La carrera superó mis expectativas", resumió una egresada.
