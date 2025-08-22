Nueva edición de la Feria de Carreras de la Católica

La Universidad Católica de Santa Fe abrirá nuevamente sus puertas para recibir a estudiantes de la ciudad y la región en una nueva edición de la Feria de Carreras "Viví la UCSF". El evento se desarrollará del miércoles 27 al viernes 29 de agosto, en el hall de la sede Virgen de Guadalupe (Echagüe 7151), de 9 a 17. Está dirigido a jóvenes, escuelas, familias e interesados en conocer la propuesta académica para el Ingreso 2026.
Como cada año, la Feria se consolida como un espacio de encuentro y orientación vocacional, donde los visitantes podrán recorrer los stands de las distintas facultades y servicios, conversar con docentes y estudiantes avanzados, y participar de actividades interactivas pensadas para acompañar el proceso de elección profesional.
La inauguración oficial será el miércoles a las 9h, y estará encabezada por el rector Eugenio Martín De Palma, junto a autoridades de las unidades académicas.
Orientación, servicios e información
Durante los tres días, la experiencia se enriquecerá con juegos, sorteos, impresiones en 3D, transmisiones en vivo, y espacios dedicados a brindar información clave sobre la vida universitaria. Bienestar Universitario estará presente para asesorar sobre becas y préstamos, Internacionalización compartirá las oportunidades de movilidad estudiantil en universidades del mundo, y en el stand de Alumnado se podrá iniciar el proceso de inscripción a las carreras.
Desde el Departamento de Ingreso, que este año celebra sus 10 años, Florencia Natella destacó que la Feria busca ser un puente entre los jóvenes y el mundo universitario, ofreciendo una experiencia cercana y enriquecedora. Según expresó, el acceso a información clara y vivencial es fundamental para tomar decisiones vocacionales informadas, y este tipo de espacios contribuye a derribar temores y prejuicios que muchas veces condicionan el futuro académico.
Quienes visiten la Feria encontrarán toda la propuesta de carreras de las Facultades de: Arquitectura y Diseño, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencia Política, Filosofía y Humanidades y Psicología.
Para consultar sobre la Feria de Carreras u otras actividades del Programa Viví la UCSF, comunicarse e al mail [email protected], o por WhatsApp al 3425371285.
