La Universidad Católica de Santa Fe recibió durante la jornada del martes una serie de correos electrónicos en distintas casillas institucionales, tanto de personal como de autoridades y cuentas genéricas, en sedes de Santa Fe, Reconquista y Posadas.
La UCSF recibió correos intimidatorios y dio aviso al 911
Los mensajes llegaron este martes 21 de abril a distintas casillas institucionales de la Universidad Católica de Santa Fe, incluyendo autoridades y sedes del interior. Desde la institución confirmaron que se activó el protocolo de seguridad, aunque las clases y actividades académicas se desarrollaron con normalidad.
Ante la situación, desde la casa de estudios se comunicaron de inmediato con el 911 para dejar constancia formal de los mensajes recibidos y activar el protocolo correspondiente.
En el caso de la sede Reconquista, un móvil policial se presentó en el lugar y mantuvo contacto con las autoridades para interiorizarse sobre lo ocurrido.
Pese al episodio, desde la institución remarcaron que no se alteró el funcionamiento académico y que las clases se dictaron de manera habitual en todas las sedes.
Según se indicó, algunos de los correos incluso ingresaron directamente en la carpeta de spam y no en la bandeja principal, lo que también forma parte del análisis que se realiza sobre el origen de los mensajes.
El hecho se produce en un contexto de especial atención por amenazas e intimidaciones dirigidas a instituciones educativas en distintos puntos del país y de la provincia