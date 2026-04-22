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La UCSF recibió correos intimidatorios y dio aviso al 911

Los mensajes llegaron este martes 21 de abril a distintas casillas institucionales de la Universidad Católica de Santa Fe, incluyendo autoridades y sedes del interior. Desde la institución confirmaron que se activó el protocolo de seguridad, aunque las clases y actividades académicas se desarrollaron con normalidad.

Los mensajes llegaron a casillas de autoridades y personal. Los mensajes llegaron a casillas de autoridades y personal.
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La Universidad Católica de Santa Fe recibió durante la jornada del martes una serie de correos electrónicos en distintas casillas institucionales, tanto de personal como de autoridades y cuentas genéricas, en sedes de Santa Fe, Reconquista y Posadas.

Ante la situación, desde la casa de estudios se comunicaron de inmediato con el 911 para dejar constancia formal de los mensajes recibidos y activar el protocolo correspondiente.

En el caso de la sede Reconquista, un móvil policial se presentó en el lugar y mantuvo contacto con las autoridades para interiorizarse sobre lo ocurrido.

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Pese al episodio, desde la institución remarcaron que no se alteró el funcionamiento académico y que las clases se dictaron de manera habitual en todas las sedes.

Según se indicó, algunos de los correos incluso ingresaron directamente en la carpeta de spam y no en la bandeja principal, lo que también forma parte del análisis que se realiza sobre el origen de los mensajes.

El hecho se produce en un contexto de especial atención por amenazas e intimidaciones dirigidas a instituciones educativas en distintos puntos del país y de la provincia

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