Sede Santa Fe, Reconquista y Posadas

La UCSF recibió correos intimidatorios y dio aviso al 911

Los mensajes llegaron este martes 21 de abril a distintas casillas institucionales de la Universidad Católica de Santa Fe, incluyendo autoridades y sedes del interior. Desde la institución confirmaron que se activó el protocolo de seguridad, aunque las clases y actividades académicas se desarrollaron con normalidad.