Los autoproclamados "buenos lectores" le deben mucho a Charles Dickens. De la imaginación del escritor inglés del siglo XIX emergieron historias de vida que a la vez son crónicas lúcidas de una época plena de claroscuros. Y personajes que vuelven una y otra vez sin perder un ápice de interés.
¿Qué personaje de Dickens es el más icónico y por qué Johnny Depp lo hace dialogar con nuestro tiempo?
Oliver Twist y David Copperfield son inolvidables, pero ninguno tiene el peso propio de Ebenezer Scrooge, arquetipo del rico avaro. El protagonista de "Canción de Navidad" vuelve al cine con Johnny Depp en clave de terror, con una mirada lúcida que no esquiva la desigualdad e interpela a un presente atravesado por el consumismo y el lucro individual.
Cabe nombrar tres, tan prendidos en la memoria colectiva que hasta el más distraído los conoce. Oliver Twist, el huerfanito que sobrevive en la Londres victoriana. David Copperfield, que pasa del internado a la fábrica. Y Miss Havisham, la excéntrica millonaria que vive en el abandono desde el día que la dejan plantada cuando está a punto de casarse.
El avaro que cambió
Sin embargo, el más icónico de los personajes dickensianos es Ebenezer Scrooge, el protagonista de "Canción de Navidad". El avaro millonario que vive aislado y se jacta de cuidar su fortuna mucho más que sus prójimos, a los que odia profundamente. Uno de los villanos más logrados por Dickens, que era precisamente pródigo en gestar este tipo de criaturas.
Scrooge defiende con vigor las ideas maltusianas, que estaban en boga en la Inglaterra del siglo XIX. Malthus, el clérigo que las había difundido, entendía que la pobreza era la consecuencia lógica de un desequilibrio entre población y recursos. Dickens, acérrimo humanista, creía en cambio que era un derivado de la desigualdad y la explotación.
El avariento Scrooge recibe, en la noche previa a Navidad, la visita de tres fantasmas que lo obligan a revisar su escala de valores y a ver el oscuro final que le espera si continúa aferrado a los bienes materiales antes que a los vínculos interpersonales. El mensaje que subraya Dickens es que hasta el más cruel de los mortales puede encontrar la redención.
Scrooge en el cine
Esta historia trascendió largamente los corsés impuestos por la literatura y derivó en productos culturales de lo más diversos, desde adaptaciones teatrales hasta dibujos animados. Pero donde más se percibió su influencia es en la industria del cine: desde principios del siglo XX, tuvo diversas adaptaciones a ese lenguaje, bajo diferentes puntos de vista y géneros.
La primera vez que el libro se llevó a la pantalla fue en 1901, en un cortometraje mudo de apenas tres minutos que reconstruye el célebre encuentro entre Scrooge y el fantasma de su antiguo socio Jacob Marley. La primera vez que se adaptó completa fue en 1935, en Inglaterra, con dirección de Henry Edwards y Seymour Hicks como protagonista.
Entre las posteriores (hubo varias) hay dos que dan una idea de lo maleables que pueden llegar a ser los clásicos. Una es la adaptación musical que hizo Ronald Neame en 1970, con la actuación de Albert Finney. La otra, la versión cómica y modernizada que hizo Richard Donner en 1988, con Bill Murray en pleno auge tras "Cazafantasmas".
Un abordaje del presente
En noviembre de 2016, 180 años después desde que Dickens publicara su novela, llegó a los cines (está disponible en Santa Fe) una versión dirigida por Ti West y protagonizada por el camaleónico Johhny Depp. En la cual se deja de lado, voluntariamente, la parte más "empalagosa" de la historia para subrayar las posibilidades que la acercan al género del terror.
Esta nueva adaptación es, según Juan Pablo Cinelli, “oscurísima” y tiene el mérito de no esquivar la dimensión social. Una perspectiva necesaria en tiempos marcados por el consumismo y por lógicas que excluyen al ser humano para poner en primer plano el afán de lucro individual. Ese es, también, uno de los sentidos de los clásicos, iluminar el presente y ofrecer herramientas para comprenderlo.