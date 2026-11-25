Un clásico que todavía tiene mucho para decir

¿Qué personaje de Dickens es el más icónico y por qué Johnny Depp lo hace dialogar con nuestro tiempo?

Oliver Twist y David Copperfield son inolvidables, pero ninguno tiene el peso propio de Ebenezer Scrooge, arquetipo del rico avaro. El protagonista de "Canción de Navidad" vuelve al cine con Johnny Depp en clave de terror, con una mirada lúcida que no esquiva la desigualdad e interpela a un presente atravesado por el consumismo y el lucro individual.