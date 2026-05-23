Commonwealth Short Story Prize

La IA irrumpe en la literatura: el premio a un cuento enciende una polémica global

El triunfo de “The Serpent in the Grove” abrió un intenso debate sobre los límites entre creatividad humana y escritura generada por inteligencia artificial. Detectores automáticos, acusaciones en redes sociales y respuestas de editores y especialistas exponen un problema que ya sacude al mundo editorial.