Cada vez que aparece una nueva tecnología capaz de intervenir en la escritura, la imaginación cultural reacciona de manera parecida: alarma, nostalgia y una defensa apasionada de aquello que sería supuestamente "propio" del ser humano. Hoy le toca a la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial y el mito del pensamiento propio
El temor a que las máquinas reemplacen la creatividad humana ignora que el pensamiento es complejo, influido por deseos, recuerdos y conflictos personales.
Se dice que, si una máquina escribe por nosotros, entonces ya no pensamos realmente; que podemos obtener textos más rápidos, más prolijos o más eficaces, pero al precio de perder algo esencial. La idea suele condensarse en una pregunta que suena razonable: ¿De qué vale pensar mejor si no soy yo el que piensa?
La pregunta impresiona. Pero filosóficamente es mucho más problemática de lo que parece. Su dificultad principal no está en la crítica a la eficiencia. En eso hay algo atendible. Es verdad que no todo valor humano puede medirse por velocidad, productividad o rendimiento.
También es cierto que una cultura obsesionada con la optimización termina empobreciendo muchas experiencias fundamentales: aprender, escribir, estudiar, leer, incluso amar.
El problema aparece cuando esa crítica válida se apoya en una imagen demasiado ingenua del sujeto. Porque para lamentar que la inteligencia artificial "me quite" mi pensamiento hay que suponer primero que ese pensamiento era plenamente mío, que había un yo compacto, transparente y soberano que lo producía y lo poseía.
Y esa idea es filosóficamente insostenible desde hace mucho tiempo. Sigmund Freud destruyó hace más de un siglo la ilusión de que el yo manda en su propia casa.
Pensamos, sí, pero no desde una interioridad perfectamente lúcida y unificada. Pensamos desde deseos que no dominamos, desde recuerdos deformados, desde conflictos, miedos, defensas, identificaciones, frases heredadas, escenas inconscientes. El pensamiento humano no es una emanación pura de una identidad estable.
Es, más bien, una actividad atravesada por opacidades, fallas, desplazamientos y contradicciones. A veces creemos estar razonando cuando en realidad estamos racionalizando. A veces creemos estar diciendo algo propio cuando apenas repetimos, con ligeras variaciones, una voz ajena. Dicho de otro modo: el yo nunca pensó tan solo como le gusta imaginar.
Por eso resulta llamativo que parte de la discusión contemporánea sobre inteligencia artificial se construya sobre una especie de nostalgia metafísica. Se supone que, antes de estas tecnologías, existía una relación casi pura entre sujeto, pensamiento y escritura: yo pensaba, luego escribía, y en ese texto quedaba expresada mi interioridad.
Pero la experiencia concreta de la vida intelectual muestra otra cosa. El lenguaje nunca nos pertenece del todo. Nadie inventa la lengua en la que habla. Nadie escribe fuera de tradiciones, géneros, fórmulas, lecturas previas, clichés sedimentados, marcos institucionales y expectativas sociales. Incluso el gesto más personal está hecho con materiales comunes.
La inteligencia artificial no introduce desde cero la alteridad en el pensamiento. Lo que hace es volverla más visible, más rápida, más técnica, más operativa. Y eso cambia el problema. El verdadero riesgo no consiste, entonces, en que una máquina "nos robe el alma" o nos expropie un yo pensante que ya era bastante menos sólido de lo que quisiéramos creer.
El verdadero riesgo es otro: que nos habituemos a una relación cada vez más pobre con la elaboración. No con la identidad, sino con la elaboración. Escribir bien no importa solo por el resultado final. Importa porque obliga a demorarse, a corregir, a vacilar, a soportar la resistencia del lenguaje, a advertir que una idea todavía no está lista.
En ese trabajo hay algo formativo. No porque allí se exprese una esencia interior pura, sino porque allí se produce una experiencia de transformación. Uno no sale idéntico de un proceso real de escritura. En ese punto, la preocupación por la inteligencia artificial puede ser justa, pero por razones más finas que las habituales.
No habría que decir: "Si no escribo yo, entonces no pienso yo". Esa frase sigue presa de una filosofía demasiado propietaria del pensamiento. Habría que decir algo más preciso: si delegamos por completo el trabajo de elaboración, corremos el riesgo de perder prácticas subjetivas fundamentales.
No perdemos una identidad esencial; perdemos ocasiones de elaboración, de búsqueda, de conflicto fecundo con lo que todavía no sabemos decir. La diferencia no es menor. La primera formulación es casi romántica: defiende la autenticidad del yo frente a la máquina.
La segunda es más sobria: se pregunta qué ocurre con una cultura cuando reduce cada vez más los tiempos de mediación, de ensayo, de reescritura y de espera. Dicho brutalmente: la inteligencia artificial no amenaza porque piense por nosotros, sino porque puede acostumbrarnos a no sostener el esfuerzo incómodo de pensar.
Eso obliga también a desmontar otra idealización. No toda escritura humana merece ser defendida por el simple hecho de ser humana. Hay textos perfectamente humanos que son puro automatismo, burocracia verbal, repetición vacía, moralina prefabricada.
La humanidad del origen no garantiza la verdad, ni la singularidad, ni la inteligencia. Hay demasiada escritura "auténtica" que no piensa nada. Defender lo humano en bloque, como si su sola procedencia lo santificara, es una forma perezosa de humanismo.
Por eso la discusión seria sobre inteligencia artificial no debería organizarse en torno a la oposición entre máquina fría y sujeto pleno. Esa oposición ya no alcanza. El sujeto nunca fue pleno, y tal vez el primer error consista justamente en seguir creyéndolo.
La cuestión no es proteger una supuesta pureza del pensamiento humano, sino preguntarnos qué tipo de vida intelectual queremos preservar y cultivar en un mundo saturado de automatización.
No necesitamos nostalgia del yo. Necesitamos una crítica más rigurosa de nuestras prácticas. La inteligencia artificial puede asistir, ampliar, acelerar, organizar, comparar, resumir y sugerir. Sería ingenuo negarlo. Pero precisamente por eso hace falta una ética del uso que no recaiga ni en el entusiasmo bobo ni en el lamento metafísico.
La pregunta decisiva no es si la máquina piensa por mí. La pregunta decisiva es si todavía somos capaces de habitar ese espacio incómodo en el que pensar no significa afirmarse, sino transformarse.
El autor es doctor en Filosofía y director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.