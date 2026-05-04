En una mesa de bar, dos personas están sentadas frente a frente. Alrededor, ruido; entre ellas, silencio. Deslizan el dedo índice por la pantalla de sus teléfonos con un ritmo hipnótico. Se detienen ante una publicación que les llama la atención.
Mucho ruido, poco diálogo
Nunca habíamos intercambiado tantas palabras en tan poco tiempo. Sin embargo, cada vez resulta más difícil encontrar un verdadero diálogo.
En lugar de abrir el enlace para leer el contenido -como si la paciencia que requiere la lectura se hubiera vuelto un lujo cada vez más escaso-, saltan directo a los comentarios. Allí estalla una pequeña tormenta digital en forma de sentencias definitivas, reacciones rápidas y emoticons que aplauden o condenan sin matices.
Escriben una respuesta fugaz, pulsan "enviar" y siguen bajando. Coexisten, pero sin encuentro. Es una imagen cada vez más frecuente. Nunca habíamos estado tan interconectados ni habíamos emitido tal volumen de palabras por minuto. Pero en medio de este ruido constante, debemos preguntarnos si estamos dialogando o simplemente chocando dentro de un enjambre de monólogos.
Porque dialogar no es simplemente hablar ni intercambiar opiniones; implica escuchar, contrastar y estar dispuesto a modificar lo propio. Vivimos inmersos en la ilusión de la comunicación total. Pero lo que predomina es una inmediatez que tiende a desgastar la paciencia necesaria para comprender. Deslizamos el dedo por la pantalla para confirmar lo que ya pensamos.
Nos estamos volviendo cada vez más propensos a la reacción emocional y a la indignación fugaz, pero menos entrenados en la escucha. En este ecosistema, el encuentro con perspectivas distintas -esa pluralidad que hace posible la vida en común- se vuelve incómodo.
En lugar de abrirnos a la mirada ajena, habitamos con frecuencia espacios donde solo resuena nuestra propia voz. Así, el entorno que prometía conectarnos termina muchas veces aislándonos en la comodidad de lo idéntico.
Para entenderlo mejor, conviene distinguir dos formas de diálogo que hoy conviven, aunque no siempre se reconozcan como tales. Por un lado, las plataformas digitales a menudo fomentan dinámicas de interacción inmediatas y reactivas.
Cuando no se busca comprender, sino responder para reafirmar posturas previas, la comunicación tiende a cerrarse sobre sí misma, reduciendo el espacio necesario para reconocer una perspectiva ajena. Más que un intercambio de razones, se asemeja a un enjambre de ecos donde nuestra propia voz vuelve amplificada
Por otro lado, persiste el diálogo profundo. Una práctica que exige justamente lo que el ruido digital suele dificultar: tiempo, energía, silencio y paciencia. Este intercambio implica una apertura real a la diferencia. No persigue la indignación momentánea, sino el contraste de ideas. Mientras la superficie nos encierra en certezas, la profundidad nos expone a la incomodidad de pensar.
Por supuesto, no todo intercambio digital es superficial ni todo diálogo cara a cara es profundo. Pero la tendencia que domina nuestras interacciones merece ser examinada.
A menudo confundimos tener una opinión con pensar. Pero repetir certezas o rodearnos de quienes nos dan la razón no es pensamiento: es eco. Desarrollar un juicio crítico requiere ir más allá de nuestras certezas iniciales para ponerlas en tensión con posturas diferentes.
Pensar, si ha de ser algo más que repetir, exige contrastar. Es poner nuestras convicciones en tensión con otras. La diferencia no es un obstáculo, sino la condición misma del juicio.
Incluso cuando pensamos a solas, en esa conversación silenciosa con nosotros mismos, necesitamos la presencia de lo distinto. La mente se ensancha ante lo que la desafía. Sin esa fricción, el pensamiento tiende a volverse complaciente. Sin la exposición a una perspectiva distinta, no hay pensamiento pleno, solo hay monólogo.
Frente a la avalancha de estímulos, necesitamos recuperar los espacios donde el pensamiento se entrena. Allí aparecen tres prácticas fundamentales: la lectura, la escritura y el diálogo.
La lectura profunda no es equivalente al consumo rápido de información. Leer con pausa activa procesos más lentos, como la interpretación, la atención y la reflexión. Nos obliga a sostener una idea, a entrar en ella, a dejar que nos modifique. No se trata de rechazar lo audiovisual, sino de reconocer que no puede sustituir por completo este ejercicio.
La escritura, por su parte, ordena el pensamiento. Nos obliga a darle forma a lo que de otro modo permanece borroso. Escribir no es acumular datos, sino separar lo esencial de la sobreabundancia de información sin contrastar. Y el diálogo sostenido expone ese orden al contraste con otros. Lo pone a prueba. Lo incomoda. Sin esa instancia, el pensamiento no se completa.
Estas prácticas requieren tiempo, energía y paciencia, tres recursos cada vez más escasos. Pero, sin embargo, son los espacios donde dejamos de reaccionar para empezar a comprender.
En este contexto, la acumulación de datos no equivale a una mayor comprensión. Creemos que tener todo al alcance nos vuelve más lúcidos. Pero la sobreabundancia no necesariamente aclara, al contario, puede saturar. La acumulación sin pausa debilita el juicio, porque no deja espacio ni tiempo para evaluar críticamente esos datos frente a posturas divergentes.
Un conocimiento sólido opera de otro modo. No consiste en sumar información, sino en discernir y ponderar distintas perspectivas. Separar lo esencial de lo accesorio. Mientras más información consumimos sin procesar, más opaca puede volverse la realidad. Comprender exige detenerse.
No estamos condenados a la mera acumulación de mensajes. El pensamiento y el diálogo profundo no son dones; son prácticas que se entrenan. Exigen disciplina, atención y una renuncia incómoda a abandonar el confort de tener siempre razón.
Pensar implica asumir una responsabilidad. Sostener una conversación real también. En tiempos donde todo nos empuja a reaccionar, quizá la forma más genuina de resistencia sea detenernos.
Salvar el diálogo no es solo mejorar la conversación. Es preservar nuestra capacidad de compartir el mundo. Y tal vez, frente a la saturación de la información, la verdadera rebeldía consista en algo más simple -y más difícil- como hacer silencio para que la perspectiva de un interlocutor distinto pueda ser verdaderamente escuchada.
El autor es profesor de Filosofía y tesista de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Docente, becario investigador y miembro del Instituto de Filosofía en la misma facultad.