Hay una escena que se repite con una regularidad casi ritual: ante cada crisis política, escándalo o fracaso de gestión, la explicación aparece rápida, cómoda, casi automática: corrupción. La palabra funciona como un diagnóstico total. Nombra el problema, señala a los culpables y, sobre todo, tranquiliza: si el problema son "ellos", entonces la solución es simplemente reemplazarlos.
Gobiernos que no gobiernan: ¿por qué la política se volvió ineficaz (y la corrupción su síntoma)?
La burocracia, diseñada para un mundo más simple, enfrenta desafíos en una sociedad hiperconectada, generando ineficacia y favoreciendo la corrupción.
Pero... ¿y si el problema no fueran los corruptos? ¿Y si la corrupción no fuera la causa, sino el síntoma? La política contemporánea parece atravesada por una dificultad más profunda, menos visible y, por eso mismo, más incómoda: su creciente incapacidad para producir efectos reales.
Gobiernos que anuncian medidas que no se implementan, leyes que no transforman la realidad, programas que existen más en el discurso que en los hechos. No es que no se haga nada. Se hace mucho. Se legisla, se regula, se comunica. Pero, extrañamente, nada parece cambiar demasiado.
En este contexto, la corrupción aparece como la explicación preferida. Y, sin embargo, tal vez sea más preciso entenderla como una consecuencia. Para comprender esto, conviene mirar menos a las personas y más a las estructuras. Durante buena parte de la modernidad, la política se organizó a través de un dispositivo que prometía racionalidad, orden y eficacia: la burocracia.
Un sistema basado en reglas, procedimientos y jerarquías, pensado para administrar grandes poblaciones de manera previsible. Durante mucho tiempo, funcionó razonablemente bien. O, al menos, lo suficiente.
El problema es que el mundo cambió más rápido que esa maquinaria. Las sociedades contemporáneas -urbanas, masivas, hiperconectadas- operan a una escala y con un nivel de complejidad que la burocracia nunca fue diseñada para manejar. Millones de personas, miles de interacciones simultáneas, demandas que cambian en tiempo real.
Frente a esto, la respuesta burocrática sigue siendo esencialmente la misma: más procedimientos, más controles, más instancias. Es decir, más lentitud. El resultado es una paradoja: nunca hubo tantos mecanismos de gestión y, sin embargo, nunca fueron tan ineficaces. La burocracia, que en su origen fue una máquina de racionalización, hoy funciona como una máquina de fricción.
Los procesos se ralentizan, las decisiones se diluyen, la responsabilidad se dispersa. Nadie decide del todo, nadie ejecuta completamente, y lo que finalmente ocurre suele llegar tarde o no llegar. En ese contexto, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en una especie de atajo funcional.
Si el camino formal es lento, opaco e incierto, aparecen mecanismos informales que prometen resolver lo que el sistema no puede. Acelerar un trámite, destrabar una gestión, obtener una respuesta. No porque alguien sea necesariamente más perverso, sino porque el sistema, tal como está diseñado, no logra cumplir su función básica: producir resultados.
Esto no implica justificar la corrupción. Pero sí entender que su persistencia no puede explicarse únicamente por la moral de los individuos. Si el problema fuera solo ético, bastaría con reemplazar a los corruptos por personas honestas. Y, sin embargo, la historia muestra que el fenómeno persiste, incluso cuando cambian los nombres.
Tal vez porque no se trata solo de quién gobierna, sino de con qué se gobierna. La política contemporánea parece operar con una tecnología institucional obsoleta para el tipo de realidad que enfrenta. Una herramienta pensada para un mundo más simple, que hoy intenta administrar una complejidad que la desborda.
En ese desajuste -entre la magnitud de los problemas y la capacidad de procesarlos- se juega buena parte de su ineficacia. Y es en ese espacio donde la corrupción encuentra su terreno fértil. Se combate la corrupción con leyes, controles, auditorías. Y sin duda, eso es necesario. Pero quizás sea insuficiente.
Porque esas mismas herramientas forman parte del mismo aparato que ya ha mostrado sus límites. Más controles suelen implicar más procedimientos. Más procedimientos, más lentitud. Y más lentitud, más incentivos para evitarlos. Un círculo difícil de romper.
Esto plantea una pregunta incómoda: ¿y si la lucha contra la corrupción, tal como se plantea hoy, fuera en parte un modo de no enfrentar el problema de fondo? Es más sencillo señalar culpables que rediseñar sistemas. Más fácil indignarse que pensar nuevas formas de organización. La corrupción ofrece una narrativa clara, casi tranquilizadora.
La ineficacia estructural, en cambio, exige revisar las bases mismas de cómo entendemos la política. Quizás el desafío no sea solo moral, sino técnico. No se trata únicamente de tener mejores personas, sino de contar con mejores dispositivos para gobernar.
Herramientas capaces de operar a la escala y velocidad que el mundo actual exige. Sistemas que reduzcan la fricción en lugar de multiplicarla. Que conecten decisión y resultado, en lugar de separarlos. Porque una política que no produce efectos, inevitablemente produce otra cosa: frustración, desconfianza y, finalmente, cinismo.
Y en ese clima, la corrupción deja de escandalizar. Se vuelve esperable. Casi normal. Tal vez ha llegado el momento de cambiar la pregunta. No solo quién roba, sino por qué el sistema sigue funcionando de tal manera que robar resulta, para muchos, más efectivo que cumplir las reglas.
Mientras esa pregunta no se formule en serio, seguiremos combatiendo los síntomas. Y llamando "corrupción" a lo que, en el fondo, es una política que ya no logra gobernar.
El autor, doctor en Filosofía, es el director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.