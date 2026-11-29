Se sumó al patrimonio del Museo Histórico Provincial

¿Qué dice la carta que Domingo Cullen escribió horas antes de su fusilamiento?

Fue escrita en 1839 cuando le notificaron que iba a morir. No hay en sus últimas palabras rastros de proclamas ni despedidas políticas. Cullen, mano derecha del brigadier Estanislao López, repasa deudas, bienes y encargos para sus hijos, pide un funeral sin pompas y cierra con un deseo de felicidad para su esposa.