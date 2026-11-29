"Mandame hacer funerales pero sin pompa ni magnificencia, no está nuestra casa para muchos gastos que no podemos soportar".
¿Qué dice la carta que Domingo Cullen escribió horas antes de su fusilamiento?
Fue escrita en 1839 cuando le notificaron que iba a morir. No hay en sus últimas palabras rastros de proclamas ni despedidas políticas. Cullen, mano derecha del brigadier Estanislao López, repasa deudas, bienes y encargos para sus hijos, pide un funeral sin pompas y cierra con un deseo de felicidad para su esposa.
Entre los colaboradores del brigadier Estanislao López, Domingo Cullen era uno de los más importantes. Cuando estaba a punto de ser fusilado, en la convulsa Argentina del siglo XIX, le escribió a su esposa, Joaquina Rodríguez del Fresno. Esa histórica misiva, tras casi dos siglos, fue incorporada al patrimonio del Museo Histórico Provincial.
En un acto que se realizó en la Casa del Brigadier, el documento original fue donado por los descendientes del dirigente federal. El trámite se hizo a través de la Junta Provincial de Estudios Históricos y la epístola, escrita de puño y letra por el propio Cullen en junio de 1839, quedará en exhibición.
"El documento permaneció 187 años en poder de los primogénitos de la familia Cullen hasta llegar al fallecido Iván Cullen, quien lo recibió en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor genealógica, mediante la cual logró vincular a más de dos mil descendientes de las distintas ramas familiares", explicó Mariano Medina, director del Museo Histórico Provincial.
"Tras su fallecimiento, sus familiares y allegados resolvieron donar el original al Museo Histórico Provincial por intermedio de la Junta Provincial de Estudios Históricos, presidida por el Dr. Alejandro Damianovich", agregó a El Litoral.
La incertidumbre ante la muerte
Desde el punto de vista de Medina, la carta constituye "un testimonio excepcional de la vida política y humana de la primera mitad del siglo XIX". Es que en el documento "conviven las emociones y la incertidumbre de un hombre frente a la muerte inminente junto a las preocupaciones cotidianas vinculadas a sus negocios, deudas y deudores".
Esa mezcla entre la conciencia del inminente final y las cuestiones ordinarias de la existencia tiene ecos literarios. En "El último día de un condenado a muerte", Víctor Hugo revela, por ejemplo, los temores, recuerdos y pensamientos de alguien que está a punto de afrontar un violento final para su vida.
Para ir a un caso más cercano, esa urgencia también está en "El milagro secreto", de Jorge Luis Borges, donde un escritor condenado a muerte encuentra, en sus últimos instantes, un lugar para aferrarse a su obra inconclusa. En ambos casos la proximidad de la muerte no borra las preocupaciones ni los proyectos que ligan al hombre con la vida.
Conservación y estudio
Medina recordó que, si bien el texto de la misiva ya había sido citado por historiadores como José Luis Busaniche, "el ingreso del soporte material original a una institución pública permite su conservación preventiva, su estudio paleográfico y su consulta como fuente primaria".
"De este modo, el traspaso desde un archivo privado hacia el ámbito estatal garantiza el acceso libre de investigadores, estudiantes y ciudadanos a un documento fundamental de la historia santafesina, integrándolo de manera permanente al relato museográfico junto al legado de Estanislao López", añadió.
Conviene unir este hecho a otros dos recientes, vinculados con la figura de López. Hace dos meses, la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial, recibió la donación por parte de Clemente Sañudo de una carta inédita del caudillo santafesino, que está fechada el 22 de enero de 1819 en el cuartel general del arroyo Pavón.
A su vez, la provincia encaró este año los trabajos de restauración de un óleo donde Juan Arancio retrató al Patriarca de la Federación, Allí, representa al prócer vestido con el uniforme de los Blandengues, con la Santa Fe colonial como marco. Dos iniciativas que hablan de la vigencia del brigadier López en pleno siglo XXI.
Mano derecha del Brigadier
Nacido en las Islas Canarias en 1791, Cullen llegó al Río de la Plata hacia 1820. Estaba dedicado al comercio y se radicó en Santa Fe, donde se emparentó con Estanislao López al casarse con su cuñada, la referida Joaquina Rodríguez del Fresno, a quien le dejaría las últimas palabras de su vida.
Pronto pasó a ser ministro de Hacienda y Gobierno de López. Desde ese rol, impulsó el control ciudadano sobre las cuentas públicas, acompañó el reclamo provincial contra la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833 y redactó el Pacto Federal de 1831, base legal de la Confederación Argentina.
Según los datos aportados por Medina a El Litoral, en 1838, durante el bloqueo francés al Río de la Plata, negoció con el comandante francés Leblanc para levantar el bloqueo sobre los puertos santafesinos ante la negativa de Juan Manuel de Rosas a ceder.
Tras la muerte de López, fue designado gobernador de Santa Fe, cargo del que fue desplazado por la oposición de Rosas y Pascual Echagüe y la invasión militar de Juan Pablo López. Tras exiliarse en Córdoba y Santiago del Estero, fue entregado a Buenos Aires por el gobernador Juan Felipe Ibarra y fusilado sin juicio previo junto a un ombú en la posta de Vergara.
El texto completo de la carta
"Mi querida Joaquina: En este momento me intiman que debo morir; así lo ha querido la Providencia Divina. Mis hijos y tuyos José y Ricardo, quedaron en Santiago al cargo del Dor. Cabrera; hazlos traer pronto; el pobre Ricardo se fue por que le metieron miedos y él no anduvo en las cosas de Córdoba, no tiene culpa alguna".
"En poder del ministro de Gobierno Daldeodato Gondra dejé veinte y seis onzas de oro poco mas o menos; en poder de un Martinez, oficial de Gobierno, cuarenta y cuatro pesos y en mi baúl quedaron once onzas de oro, de todo sabe el Dor. Cabrera y José, aquí queda mi recado, un poco de ropa y mi reloj que quiero que este se lo des a José como una memoria de su amante padre".
"En este momento crítico no está mi cabeza para hablarte de mis negocios, arregla todo del modo que puedas, registrando en mis apuntes recuerdo solo en este momento que Frutos el teniente me debe como once onzas que no se si están apuntadas".
"El Gobierno de Entre-Ríos me debe una suma aproximadamente de mil pesos, de lo que no hay documento de todo, pero si de unas armas que le vendí y creo de reses, debe don Toribio Ortás tener conocimiento de algo de esto y él te puede dar alguna idea, muchos otros son los que me deben pero no puedo ahora recordarlo ocupada mi idea de tantas cosas".
"Tu hermano Pedro debe el valor de 800 obejas y un pasage del Paraná, Pepe Escobar debe saber lo que importa todo y me parece que la recojida de unas diezmas que cedí al Señor Lopez que es la mitad. Educa esas pobres criaturas atiéndeme a mi pobre Geronima. Procura pagar una onza de oro a la viuda de un Don José Gutrellos, de Montevideo, que le debo ha tiempo y por olvido no ha sido pagada".
"Tu sabes lo que tenias cuando me case con tigo y a tu conciencia dejo que hagas esta división y veas lo que corresponde a tus primeros hijos y a los del 2º matrimonio; tu debes hacer eso aconsejandote de las personas que te parezcan".
"Mandame hacer funerales pero sin ponpa ni magnificencia, no está nuestra casa para muchos gastos que no podemos soportar. Ruega tu y mis hijos al Señor por el descanso de mi alma; es mi Dios mi único consuelo en este momento crítico. Se feliz más de lo que has podido ser en compañía de tu desgraciado esposo que de veras te ama y ruega al Señor por tu prosperidad".