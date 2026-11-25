La novela "Estanislao López: memorias de la lucha por el federalismo", escrita por Santiago De Luca y publicada por la editorial Eudeba -con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe-, marca un hito esencial en la narrativa histórica argentina actual.
La poética del Litoral y la humanización de la leyenda
La nueva novela del destacado autor rescata la figura íntima del Brigadier Estanislao López, combinando rigor histórico con una honda reflexión sobre el poder. El texto indaga en las condiciones humanas y políticas del caudillo santafesino, a través de una lograda prosa que retrata la crudeza de los inicios de la causa federal.
La obra salda una deuda literaria de largo tiempo al colocar al Brigadier santafesino en el centro de una ficción narrada desde su propia subjetividad, un espacio tradicionalmente reservado para otros caudillos del siglo XIX.
La humanización de la leyenda y la perspectiva íntima es el mayor acierto del autor, el que reside en subvertir la distancia de la figura historiográfica para erigir un personaje profundamente humano.
Lejos de limitarse a una crónica de batallas y decretos, la novela adopta la forma de "memorias", lo que permite al lector ingresar directamente en las disyuntivas morales, los temores ante la muerte y las contradicciones psicológicas del protagonista.
López no es retratado únicamente como el "guerrero" o el "estadista", sino como un hombre marcado por un origen humilde, cuya genialidad militar convivía con la pesada carga política de forjar una provincia autónoma.
Por lo tanto, como lectores somos testigos del delicado equilibrio entre documento y ficción, lo que demuestra un riguroso anclaje documental, respetando los hechos primordiales de la historia santafesina, como las disputas con Lavalle y Dorrego, o el impulso de la Constitución Provincial de 1819. Sin embargo, el valor literario emerge allí donde la historia deja silencios.
De Luca utiliza la licencia poética con gran maestría, siendo el ejemplo más notable el tratamiento de la cabeza decapitada de Francisco Ramírez, y convierte este macabro trofeo histórico en un elemento recurrente dentro de los sueños y delirios de López.
Así introduce una atmósfera de realismo mágico y una honda reflexión sobre la culpa, la traición y el destino trágico de los antiguos aliados federales.
El estilo y las dimensiones del lenguaje muestra una prosa que se destaca por su densidad metafórica y un ritmo evocador, donde las llanuras santafesinas, los ríos y la tierra no son simples contextos geográficos, sino extensiones del conflicto interno de los personajes.
El lenguaje de la novela oscila de manera armónica entre la épica del combate y la lucidez estratégica del caudillo, ésta convive en el texto con la lírica de la memoria, donde los recuerdos de la infancia y la formación franciscana suavizan la brutalidad de las guerras civiles.
Desde una perspectiva crítica, el libro trasciende la recreación del pasado para entablar un diálogo con el presente argentino, donde se produce la relevancia y el impacto que genera la obra.
Al rescatar la practicidad legalista de López, quien buscaba dar un orden constitucional a la barbarie, De Luca propone una relectura del federalismo que interpela la identidad política y cultural actual de la región.
"Estanislao López: memorias de la lucha por el federalismo" es una obra indispensable porque el autor logra apartarse de las biografías tradicionales mediante una escritura intensa, que equilibra la fidelidad a los hechos con una exploración existencial apasionante.
Una lectura que no solo recupera al héroe, sino que inventa al personaje literario que el Brigadier merecía. Al ahondar en la novela, la obra revela su verdadera riqueza conceptual y surgen necesariamente los lazos históricos y las distancias políticas, para tejer una trama psicológica que redefine el subgénero de la novela histórica argentina.
López y Ramírez: un espejo lúgrube
El vínculo entre el caudillo santafesino y el entrerriano Francisco "Pancho" Ramírez es el núcleo trágico de la obra, que deja de ser una hermandad de armas para convertirse en una enemistad encarnizada, lo que refleja las contradicciones internas del propio movimiento federal.
Así verificamos el paso de la gloria compartida al abismo, lo que es evocado con gran dinamismo en una juventud de triunfos de ambos caudillos en la batalla de Cepeda (1820), cuando derrocaron al Directorio centralista porteño. Sin embargo, la novela enfatiza que compartían un enemigo común pero no un proyecto idéntico.
Mientras Ramírez personificaba una impulsividad apasionada, López poseía una mirada de largo aliento y sus objetivos eran otros. En ese contexto, la cabeza de Ramírez como fantasma existencial es el elemento conmovedor que surge tras la ruptura provocada por el Tratado de Benegas y el trágico final del entrerriano, que es asesinado al intentar salvar a su compañera, la Delfina.
Su cabeza, embalsamada, termina en el escritorio de López. Literariamente, el autor transforma este hecho histórico cruel en un recurso de introspección psicológica, ya que la cabeza no funciona como un triunfo de la soberbia, sino como un espejo lúgubre.
En los silencios de la novela, justamente, López dialoga con los restos de su antiguo aliado, planteándose dilemas sobre la traición, el costo del poder y la fragilidad del destino común rioplatense. No podemos omitir el contrapunto ideológico con Juan Manuel de Rosas, cuya tensa relación funciona como el reverso de la moneda de la tragedia de Ramírez.
Si el entrerriano representaba el peligro de la pasión desmedida, Rosas encarna el frío cálculo económico y político, lo que se presenta en el texto con la sutileza de un duelo de titanes federales. Mientras que para la historia tradicional ambos compartían el mismo bando, en la ficción se percibe una irremediable distancia de proyectos.
El López memorioso de la novela se sabe un soldado de la frontera, alguien que derramó sangre en las llanuras santafesinas, y observa con desconfianza el centralismo económico encubierto de Buenos Aires, manejado por el "Restaurador" desde la comodidad del puerto.
La novela se erige como una obra sobre la soledad del poder en el Litoral argentino, y el autor lo logra al humanizar a López a través de sus diálogos sosegados con el fantasma de Ramírez y sus pulseadas ideológicas con Rosas. No escribe una hagiografía sino una profunda meditación existencial.
Su López literario no es el "Patriarca" estático de nuestros libros de historia, sino el sobreviviente desgarrado de un sueño federal que costó demasiadas vidas. El análisis del lenguaje y las metáforas manifiestan que De Luca no buscó simplemente escribir una novela histórica, sino fundar una poética del Litoral.
La prosa de la obra huye de la aridez del documento oficial para sumergirse en una densidad lírica donde el paisaje, los cuerpos y la palabra se funden en una misma sustancia.
El paisaje como espejo del alma está representado en la llanura y el río, por lo tanto, la geografía de nuestra provincia deja de ser un contexto natural para convertirse en un personaje dinámico y una extensión de la psicología del Brigadier.
El barro del Litoral no es solo una complicación táctica para las caballerías; es el símbolo de la construcción política e identitaria, ya que el orden federal en la novela no nace de los mármoles limpios de Buenos Aires, sino que se amasa con la arcilla de las orillas.
La tierra representa la viscosidad de la guerra civil, una materia pesada de la que los personajes no pueden despegar los pies ni la memoria. La llanura infinita es la soledad de la pampa y la columna vertebral santafesina que se presentan a través de imágenes de despojo y vacío.
Esta inmensidad geográfica actúa como una metáfora de la soledad del poder y López, al observar el horizonte indómito, se contempla a sí mismo: un hombre que debe imponer límites constitucionales y fronteras abstractas a una tierra que se resiste a ser dominada.
El fluir del río Paraná es la imagen del tiempo que pasa y del recuerdo que insiste y su corriente constante encarna la llegada de noticias, de flotas invasoras, pero también el curso inevitable de la decadencia física del caudillo. El río une a Santa Fe con el resto del mundo, pero también aísla y ahoga.
Así nace la poética de la violencia y lo espectral cuando el lenguaje alcanza sus momentos de mayor tensión estética y aborda la brutalidad de las guerras civiles, transformando el horror en alta literatura a través de imágenes duras.
Si regresamos a la cabeza de Ramírez, ella es la metáfora del remordimiento y el gran eje simbólico de la culpa cuando el autor utiliza metáforas ópticas y táctiles para describirla. La cabeza no habla, pero su sola presencia en el despacho "grita" el fracaso de la utopía federal del Litoral.
Se la describe con la frialdad del cuero seco y la fijeza de los ojos de vidrio, contrastando la inmovilidad de la muerte con el hervidero de dudas que agita la mente de López. La corporeidad del dolor se evidencia en el uso del lenguaje de los recuerdos cuando está atravesado por la vejez, la enfermedad -la tuberculosis que enfrentó los últimos años de López- y las cicatrices.
El cuerpo del caudillo es un mapa herido, desgastado por los galopes y las inclemencias del tiempo, que se va apagando a la par de sus proyectos políticos.
El estilo literario del autor muestra un marcado equilibrio lingüístico, cuando la voz de Estanislao López oscila orgánicamente entre dos registros que reflejan su compleja formación utilizando un tono ascético y franciscano por su temprana educación con los frailes, el López de la novela utiliza un lenguaje reflexivo, cargado de un misticismo austero.
Hay una cadencia casi bíblica en sus meditaciones sobre la muerte, la traición y la justicia. El silencio adquiere aquí un valor metafórico: es el espacio de la oración, de la tregua interior y del examen de conciencia. En contraposición a la lírica íntima, cuando López se dirige a sus milicianos o piensa en sus enemigos, el lenguaje se vuelve directo, afilado y templado como un facón.
Es el habla del hombre de armas, que no abusa de las palabras porque sabe que en el campamento la supervivencia se define en la acción rápida. Por eso mismoi, el gran triunfo lingüístico de Santiago De Luca en esta novela consiste en darle una voz poética al "silencio de la historia".
Al dotar a Estanislao López de un lenguaje denso, metafórico y reflexivo, el autor quita al Brigadier de la rigidez de las estatuas de las plazas y lo devuelve al terreno de los hombres que sintieron la historia en la piel, la tierra y la sangre.
La autora es profesora en Letras UNL.
Borgiano de pura cepa
Santiago De Luca (1974) es un escritor, poeta, ensayista, profesor y editor santafesino. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid (2002), su tesis se denominó "La influencia del Siglo de Oro en la obra de Jorge Luis Borges: un diálogo con el canon de las letras castellanas".
Divulgador de la cultura argentina y de la literatura en español en el Magreb -vivió varios años en Tánger, puerto marroquí en el estrecho de Gibraltar-, ejerció la docencia en diversas universidades. Ha organizado encuentros literarios e impartido conferencias, cursos y seminarios en Francia, Egipto, Marruecos, Perú, Argentina y España.
Algunas de sus obras publicadas son: "El gaucho platónico" (novela, 2014), "La escritura de la arena" (novela, 2017), "La luez de Tánger" (poesía, 2017), "Los conjurados de Tánger" (relatos con varios autores, 2019), "La soledad de Asterión" (teatro, 2019), "Los irregulares de Tánger" (relatos, 2022).
De Luca también es autor de "Y su sombrero verde", obra poético-musical creada en colaboración con el músico Martiniano Tanoni, junto a F. Caballero. Publicada en julio de 2015 y editada con el respaldo de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.