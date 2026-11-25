Portada de "Estanislao López: memorias de la lucha por el federalismo", encomiable trabajo de Santiago De Luca. En esta obra, el caudillo federal no es retratado únicamente como el "guerrero" o el "estadista", sino como un hombre marcado por un origen humilde, cuya genialidad militar convivía con la pesada carga política de forjar una provincia autónoma.