La antología "Costumbres Argentinas" (2026), publicada por Editorial Autores de Argentina, es la cuarta edición colectiva editada por Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), pero tiene un significado muy especial, ya que fue concebida para celebrar los 55 años de la institución.
La llanura santafesina como mapa de la memoria gringa
Esta obra refleja relatos de infancia y juventud en pueblos de nuestra tierra.
ERA es una de las agrupaciones literarias civiles más antiguas y consolidadas de la provincia de Santa Fe, y esta antología no es un esfuerzo aislado; es un hito de celebración. El proyecto refleja la madurez de la comisión por tender puentes culturales y el libro funciona como un mapa de la comunidad de escritores de Rafaela y localidades vecinas dándole carácter verdaderamente regional.
Redefinición de las "costumbres"
Al ser seleccionada la temática por la propia comisión directiva de ERA, el enfoque de "Costumbres Argentinas" se aleja de los estereotipos porteños o puramente comerciales, proponiendo un recorrido literario por hitos de la identidad que los rafaelinos y santafesinos viven a diario.
La herencia gringa e inmigratoria señala con claridad el ritmo de los textos, ya que históricamente la región de la llanura santafesina está marcada por la colonización agrícola (italiana, suiza, alemana). Las "costumbres", en esta antología recuperan esa mixtura de la vida de campo, las reuniones familiares multitudinarias y la cultura del trabajo de la cuenca lechera.
La cotidianidad compartida se verifica a través del asado, el mate, el fútbol, el tango y el folclore, que aparecen bajo la lente de las ciudades intermedias y los pueblos. No es una mirada nostálgica del pasado, sino una vivencia del siglo XXI en el interior santafesino.
Construcción coral y federal
La antología agrupa a cincuenta y ocho autores autores de la zona y al cruzar las voces de escritores se democratiza la palabra generando un espacio donde conviven diferentes estilos (poesía y narrativa breve) bajo un mismo plano de igualdad para demostrar que la "identidad argentina" se escribe con tonada provincial y desde las realidades de las comunidades locales.
Esto tiene un impacto cultural y de presentación regional, cuando el valor de esta obra radica también en su itinerancia demostrando que ERA entiende la literatura como un tejido regional y cumple la función de preservación del archivo histórico y emocional de la región.
La identidad del inmigrante en la Pampa Gringa santafesina, especialmente abordada, constituye una poética única en la literatura nacional. En antologías como Costumbres Argentinas, esta temática trasciende el simple folclore y se profundiza a través de dinámicas socio-culturales muy específicas de la región centro-oeste de Santa Fe.
a figura del inmigrante -principalmente de la corriente piamontesa, suiza y alemana- se analiza bajo los siguientes ejes clave como la "Tríada Sagrada", familia, trabajo y progreso, a diferencia de otras narrativas de inmigración urbana (como el conventillo porteño y el sainete), ya que en la Pampa Gringa la identidad se cimenta sobre la cultura del trabajo de la tierra y la colonia agrícola.
Los textos de la región suelen explorar el esfuerzo y el ahorro cuando el colono es visto como un hacedor que transforma la llanura. El progreso material no se busca por ambición individual, sino como un legado para asegurar el futuro de las generaciones venideras.
Además, la institución familiar funciona como la unidad de producción económica y el núcleo de preservación cultural indispensable para sobrevivir al desarraigo.
Valioso documento
La literatura rafaelina y la regional profundizan con frecuencia la herida invisible de la migración: la nostalgia de lo que se dejó atrás. Esto se manifiesta a través de la reconfiguración del hogar cuando los inmigrantes reconstruyen sus pueblos natales mediante la arquitectura de las colonias, la música, las recetas compartidas y las dinámicas religiosas o rituales sociales locales.
La hibridación lingüística se presenta como una necesidad de preservar la lengua heredada, aunque el castellano se impuso, la persistencia de modismos y dialectos (como el piamontés) tiñeron la oralidad de la región e influenciaron directamente en la métrica y los giros de los escritores locales.
La antología "Costumbres Argentinas" trasciende la mera recopilación de relatos folclóricos para convertirse en un valioso documento de identidad federal. A través de una construcción coral y polifónica, la obra logra descentralizar la narrativa nacional al situar el foco en las dinámicas propias de las ciudades y las colonias de la llanura santafesina.
En sus páginas, la identidad del inmigrante de la Pampa Gringa no se evoca desde la nostalgia pasiva, sino como una fuerza viva que moldeó el paisaje, el lenguaje y la cultura del trabajo de la región.
De este modo, los autores de ERA honran el legado de sus precursores y reafirman que la argentinidad también se escribe, se piensa y se siente desde el interior profundo.
Estaba previsto que el libro fuera presentado primero en la Biblioteca Sarmiento de Rafaela, para luego hacerlo en la localidad de Humboldt y posteriormente en el Café Literario de la SADE Filial Santa Fe, que funciona en el Centro Español de la capital provincial, San Martín 2219 (28 de octubre, desde las 17.30).
La autora es profesora en Letras UNL.