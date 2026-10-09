El eco de la fractura

Mirta Yngui, autora de "Los bastiones de Rukterian. La Rebelión". Se trata de una novela de ciencia ficción que refleja un mundo futuro absolutamente dividido y en confrontación por la supervivencia, con algunos pobladores que intentan preservar la pureza de la esencia humana pero también nuevas razas, algunas de ellas producto de la manipulación genética y el laboratorio.