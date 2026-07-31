"Las formas de ver las cosas a partir de mayo de 1810 complicarán dramáticamente el panorama: el cambio de manos de gobierno no significó un cambio en la concepción de la estructura de poder de la nación en ciernes (…). El cambio de manos significaba, básicamente, eso, un cambio de manos y no de formas (…)".
La condición humana en "Naufragios en la tierra"
La novela de José Ignacio Serralunga explora al caudillo Estanislao López desde una perspectiva íntima, alejándolo del prócer historiográfico tradicional. Un viaje sensorial por el litoral santafesino que humaniza al "Patriarca de la Federación".
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Con esta premisa irrumpe, en un atardecer otoñal y santafesino, la segunda novela de ficción histórica del dramaturgo y profesor José Ignacio Serralunga: "Estanislao López. Naufragios en la tierra" (Editorial Flor de Loto, 2026).
La obra aborda la mítica figura del caudillo y gobernador provincial desde una perspectiva íntima, sensorial y profundamente humana, alejándolo del bronce rígido de la historiografía tradicional. Tras una lectura ansiosa que devora los nervios y satisface el placer estético, recorrer nuevamente estas páginas nos permite profundizar en el estilo de la obra.
El texto nos exige comprender que no está escrito desde la distancia fría del historiador, sino desde la sensibilidad de un dramaturgo que domina la tensión escénica. Su técnica fusiona la precisión documental con una prosa lírica, circundante y marcadamente litoraleña.
Aunque el autor parte de una exhaustiva base real, utiliza las licencias de la ficción, la narrativa poética y la recreación literaria para reimaginar la psicología del Brigadier.
Predomina aquí la lógica de la novela histórica; el texto no busca ser un ensayo pedagógico ni una biografía rígida, sino trasladar la vida de Estanislao López al terreno del arte.
Esta recreación libre le permite al autor completar, con prosa evocativa, los vacíos emocionales y los pensamientos íntimos de los personajes, una marca que pertenece estrictamente al dominio de la creación novelística.
Asimismo, la estructura dramática manifiesta un tratamiento de los personajes donde las tensiones narrativas y la atmósfera estética persiguen un fin artístico más que puramente cronológico.
Esta dramaturgia oculta nos acerca a verdaderas escenas dentro de la prosa, y es el resultado de la formación teatral del autor, que ha sido creador de piezas clave de la región, como "Caranchos en el cuerpo", también enfocada en el Brigadier.
Esa particularidad impregna la arquitectura de la novela a través de recursos específicos como los diálogos con subtexto presentes en los intercambios verbales entre los personajes, que nunca son meramente informativos; están cargados de sobreentendidos, silencios políticos y tensiones latentes, especialmente en los encuentros entre López y sus asesores o rivales.
La estructura escénica se verifica en los capítulos, que operan casi como cuadros teatrales independientes. El autor tiende a fijar la atención en espacios cerrados -habitaciones de campaña, despachos de gobierno- o momentos álgidos específicos, extendiendo el conflicto inmediato y otorgando a la lectura de un ritmo vibrante.
El lirismo geográfico y la narrativa sensorial aportan la musicalidad del texto, que está dada por un paisaje con urgencia que no integra un contexto estático, sino que suma una fuerza activa y psicológica.
A través de recursos como la metáfora fluvial, el río, el barro, las crecidas y los "naufragios" se construye una atmósfera de inestabilidad constante. Serralunga escribe con una prosa que imita el fluir del agua litoraleña: pausada pero persistente, densa y cargada de los sedimentos del pasado.
La sinestesia histórica en la obra apela constantemente a los sentidos del lector al describir el olor a pólvora mezclado con el aire del Paraná, el frío de las vigilias revolucionarias y el dolor físico de la tuberculosis que aquejó al protagonista en su etapa crepuscular.
La historia se manifiesta a través del cuerpo y nos hace padecer aquellas primeras décadas del siglo XIX, cuando el país, la provincia y la ciudad eran solo el bosquejo de una ilusión. La temporalidad subjetiva muestra un manejo del tiempo, que genera una estructura fragmentaria y recordatoria.
La novela rechaza la linealidad cronológica rígida; la narración avanza y retrocede siguiendo el hilo de los recuerdos de un López maduro y reflexivo. Así se concibe un estilo nostálgico donde las proezas de la juventud -las invasiones inglesas, el Ejército del Norte- chocan contra la pesadez política de su presente como gobernador de una provincia asediada.
La demora del hito surge en los momentos de mayor esplendor, cuando irrumpe la violencia o el quiebre histórico -como el choque con Francisco Ramírez-, el relato abandona la prisa de la acción bélica para detenerse en los detalles íntimos de las decisiones tomadas, otorgando un peso existencial y trágico a los hechos claves de la historia nacional.
José Ignacio no olvida el equilibrio entre el contexto histórico y la contemporaneidad, por este motivo, evade con éxito uno de los mayores peligros del género: el lenguaje estructurado. Su naturalidad expresiva evita el uso excesivo de arcaísmos forzados que dificulten la lectura, pero cuida rigurosamente la solemnidad y los modismos criollos de la primera mitad del siglo XIX.
Accedemos así a un registro elegante pero accesible, haciendo que las voces de los caudillos suenen creíbles y humanas, cargadas de una profunda dignidad del interior, que no se detiene y avanza por sus derechos y libertades. Entonces nos enfrentamos a una recontextualización del caudillo que, en palabras del autor, pasa del bronce a la mirada del ser humano.
Este es el principal acierto de "Naufragios en la tierra": la capacidad de humanizar al Brigadier Estanislao López, cuya figura ha estado unida siempre a las batallas terrestres, el federalismo y la construcción institucional de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el lector siente cómo se subvierten sus expectativas desde el propio título.
Introducir el concepto de "naufragio" en una figura plenamente de la llanura es una metáfora poética que ilumina la lectura; la obra no se enfoca únicamente en las victorias del "Héroe Invencible", sino en sus pérdidas, sus dilemas morales, el desgaste del poder y la profunda soledad que acompaña a quienes forjan el destino de un pueblo en tiempos de crisis política absoluta.
A través de una atmósfera densa y sensorial, el autor coloca en primer plano un paisaje vivo donde el calor agobiante, el humo de las fogatas de campaña y el sonido de los ríos santafesinos actúan como protagonistas que moldean la psicología del hombre.
Esta polifonía e intimidad nace del uso de una voz reflexiva que nos permite ingresar en los pensamientos de un López en el anochecer de su vida; un hombre cansado pero inquebrantable que repasa sus alianzas y sus disputas contra el poder central porteño.
El equilibrio entre historia y ficción es un recurso difícil de alcanzar, ya que siempre se corre el riesgo de caer en el anacronismo o en la rigidez del ensayo. Aquí se esquivan ambos peligros con maestría. Serralunga utiliza los hechos reales documentados como un mapa, pero ejerce la libertad de completar los "vacíos emocionales" que la historia oficial suele ignorar.
El López de esta novela es un hombre de contradicciones, lo que lo vuelve trágico y literariamente real. La lectura permite abordar una infinidad de miradas sobre la dualidad del líder: el viaje interior regresando a su niñez y las sombras del poder que muestran a aliados complejos y rivales.
Entre ellos aparece Juan Manuel de Rosas, un "amigo" entre sombras, y la presencia ineludible de Francisco Ramírez, "El Caudillo Entrerriano". El texto retrata la gloria compartida en Cepeda y la mítica e histórica irrupción de la Delfina, transitando desde la hermandad de armas hasta la ruptura civil manifiesta.
La semilla de la discordia sembrada con la firma del Tratado de Pilar deviene en un enfrentamiento existencial entre dos formas de entender el poder y dos personalidades antagónicas: Ramírez, el Ícaro impulsivo, y López, el estratega pragmático y maduro.
En este escenario, la aparición de la Delfina opera como un factor trágico y poético, un "naufragio" por amor y pasión irreductible que culminará, finalmente, en la "piedad" de López.
Como cierre, podemos decir que López es el eje gravitacional y el gran acierto de la obra al esquivar la típica figura del guerrero infalible para mostrar a un hombre marcado por las cicatrices del tiempo y el poder.
La dualidad del líder es una muestra del debate constante entre el deber público -proteger a Santa Fe, consolidar el federalismo- y el desgaste personal. Es, en definitiva, el "Patriarca de la Federación", pero también un náufrago en un mar de traiciones políticas.
"Naufragios en la tierra" se consolida como una pieza clave de la nueva literatura histórica regional y nacional. Serralunga logra un texto bellamente escrito que demuestra que la ficción puede ser, a veces, mucho más fiel a la verdad humana que los propios documentos de archivo.
Una lectura imprescindible para comprender que los fundadores de la patria no eran estatuas inertes, sino hombres que también supieron naufragar en sus propias realidades terrenales.
La autora de la nota es profesora en Letras, UNL de Santa Fe.
José Ignacio Serralunga
Nacido en Santa Fe, en 1960, su producción literaria es, desde 1997, fundamentalmente dramatúrgica, si bien incursionó alguna vez en la narrativa breve, obteniendo algunos premios, como en el Certamen Anual Leoncio Gianello, Género Cuento de ASDE, del Bienio 2003/2004. En 2025 retomó la narrativa con su primera novela, "La ciudad enterrada", publicada por Flor de Loto Ediciones.
En cuanto a la escritura teatral, José Ignacio Serralunga cuenta con cuarenta obras escritas y estrenadas a lo largo de Argentina, donde se representan asiduamente en todo el territorio, desde Ushuaia hasta Posadas, pasando por Buenos Aires y la mayoría de las provincias.
También sus obras conocieron escenarios de España, Chile, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Venezuela. A la vez que fue receptor de numerosos reconocimientos, destacándose el Premio Argentores 2024 al mejor texto de autor nacional estrenado el año anterior en el país por su obra "Un mar de luto-Mujeres de Malvinas".
De igual modo logró Mención en el Concurso 50° Aniversario del Fondo Nacional de las Artes 2008 por su obra "Padre Pedro", que además fue seleccionada como Mejor Comedia Dramática en el XV Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2019-
Por otra parte, Serralunga resultó ganador del Concurso de Dramaturgia del Centro Cultural Provincial de Santa Fe 2021, en este caso por su obra "Caranchos en el cuerpo".
Y obtuvo primeros premios en concursos nacionales de obras de texto de humor por "El guapo y la gorda", "Tranquilo, Pappo, tranquilo", y "Siempre se vuelve Gómez", así como segundos premios por "Hubiéramos hecho Hamlet", "Padre hay uno solo" y "El Evangelio según Serralunga", por citar los más relevantes.
Casi treinta de sus obras han sido publicadas por la Editorial Universidad Católica de Santa Fe, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), Argentores, Ediciones UNL, Ediciones UNLP, Flor de Loto y Ediciones La Gota. El presente ensayo retoma el tema de su novela "La ciudad enterrada".