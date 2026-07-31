La condición humana en "Naufragios en la tierra"

Algo distinto sobre el Brigadier. José Luis Serralunga aborda la mítica figura del caudillo federal desde una perspectiva íntima, sensorial y profundamente humana, alejándolo del bronce rígido de la historiografía tradicional. La obra no está escrito desde la distancia fría del historiador, sino desde la sensibilidad de un dramaturgo que domina la tensión escénica.