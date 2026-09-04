Escritoras santafesinas

La guardiana de las letras y el río

Zuny Gaite, reconocida por su sensibilidad poética y su arraigo a la identidad santafesina, ha dejado una huella imborrable en la literatura litoraleña con su obra dedicada a la infancia y la madurez lírica. Su compromiso con la cultura local trasciende generaciones, consolidando su legado como una voz imprescindible de Santa Fe.