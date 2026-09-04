La obra poética de Zunilda "Zuny" Gaite, célebre escritora, docente y gestora cultural nacida en la ciudad de Santa Fe, Argentina, se destaca por su profunda sensibilidad pedagógica, su arraigo a la identidad local y su transición armónica entre el universo infantil y la madurez de la lírica para adultos.
La guardiana de las letras y el río
Zuny Gaite, reconocida por su sensibilidad poética y su arraigo a la identidad santafesina, ha dejado una huella imborrable en la literatura litoraleña con su obra dedicada a la infancia y la madurez lírica. Su compromiso con la cultura local trasciende generaciones, consolidando su legado como una voz imprescindible de Santa Fe.
Reconocida con el prestigioso Premio Labor Literaria ASDE 2026 otorgado por la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE), su producción poética se consolida como un pilar de las letras litoraleñas.
Su literatura sobresale por la poética del aula y la sensibilidad infantil, al hallar como musa inspiradora su extensa carrera en el magisterio, hecho que la influenció directamente en su primera etapa creadora, donde concibió poemas y cuentos infantiles diseñados exclusivamente para despertar el amor por las letras en sus alumnos.
Su poesía para niños evita la simple moraleja rígida; en su lugar, utiliza el juego sonoro, la sinonimia y la estimulación de la fantasía para construir mundos habitables desde la infancia. A través de sus publicaciones en revistas de difusión nacional, como La Obra, Codex y Fabril Editora, Zuny pudo demostrar que su lírica infantil siempre mantuvo un sólido respaldo pedagógico y metodológico.
Con el paso del tiempo se produce su transición a la lírica de adultos con cinco poemarios que manifiestan madurez y hondura. Fuera del ámbito escolar, Gaite consolidó una voz profundamente existencial e íntima a través de sus libros publicados para el público adulto.
La "poesía sentida" abandona el juego puramente lúdico para adentrarse en la nostalgia, el paso del tiempo, el paisaje santafesino y la memoria emotiva. Un tema para destacar es que su lírica buscó constantemente dialogar con otras artes, coordinando talleres históricos de poesía y fotografía, e integrando muestras provinciales de poesía ilustrada.
Justamente, la identidad colectiva y la difusión cultural integrarán el arraigo santafesino, ya que la poesía de Gaite está fuertemente impregnada por el río, el clima y la idiosincrasia litoraleña. Esta forma de ser del litoral le permitió trascender fronteras, participando incluso en intercambios literarios con países distantes.
No menos destacable es la oralidad y los registros sonoros poniendo en primer lugar la calidad rítmica y la musicalidad de sus versos que motivaron a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a grabar parte de sus poemas en formato de audio, rescatando el valor de la voz viva de la autora.
Los rasgos principales de su obra poética son su estilo claro, accesible, musical, de corte lírico íntimo y con un uso rico del vocabulario y la sinonimia. El uso de temáticas clave como la infancia, el río y el paisaje litoraleño, la memoria, la docencia como acto poético y los lazos humanos cotidianos.
El impacto que produce en el lector conecta la rigurosidad de la investigación lingüística con la calidez de la poesía comunitaria, siendo un referente imprescindible para entender la evolución de la poesía santafesina contemporánea.
El cruce entre el paisaje litoraleño y su compromiso con la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE) define el núcleo de la identidad de Zuny Gaite como poeta y gestora en la provincia de Santa Fe.
Ambas esferas no funcionan de manera aislada; la geografía del litoral nutre la sensibilidad de sus textos, mientras que ASDE actúa como la plataforma institucional para preservar y proyectar esa identidad cultural.
Para Zuny Gaite, el entorno geográfico de Santa Fe no es un simple entorno, sino una fuerza viva que moldea la subjetividad, el ritmo y el lenguaje de sus poemas, ya que el río y el agua como metáforas del tiempo forman parte de la tradición poética litoraleña, el río Paraná y sus afluentes configuran la identidad.
Gaite recupera el agua no solo en su dimensión física, sino como el fluir de la memoria, el reencuentro con la infancia y la constante mutación de los lazos afectivos. Su poesía es pausada, húmeda, reflexiva.
Al conectar su faceta docente con el paisaje, Gaite introduce elementos cotidianos de la costa santafesina (pájaros, camalotes, barrancas, soles intensos) en sus creaciones infantiles y pedagógicas. De este modo, enseña a las infancias a nombrar su entorno directo y a desarrollar un sentido de pertenencia con la geografía litoraleña.
La nostalgia y la luz costera
En sus poemarios para adultos, la luz del litoral y los silencios propios de la siesta santafesina se traducen en una "poesía sentida", donde se hace presente un fuerte arraigo a las texturas locales, el calor de la región y la serenidad del paisaje ribereño que sirve para explorar la introspección y el paso de los años.
El vínculo institucional y gestión cultural en ASDE es una muestra del cruce entre el paisaje litoraleño y su compromiso con la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE) que define el núcleo de la identidad de Zuny Gaite como poeta y gestora en la provincia de Santa Fe.
Ambas esferas no funcionan de manera aislada; la geografía del litoral nutre la sensibilidad de sus textos, mientras que ASDE actúa como la plataforma institucional para preservar y proyectar esa identidad cultural.
La relación de Zuny Gaite excede la mera membresía, ya que representa una vida dedicada a sostener el tejido literario formal de la región. Es el sostén de la memoria con la "Revista Literaria", uno de sus aportes más significativos y tangibles fue su labor de años dentro de la Comisión Directiva en la compilación, edición y publicación de la Revista Literaria de ASDE.
Esta publicación ha sido históricamente el órgano de difusión fundamental para los escritores litoraleños, salvaguardando las voces locales en formato impreso y digital.
Su militancia cultural comienza tras su jubilación docente, cuando volcó su energía metódica en el resguardo de la entidad. Ejerció durante casi una década como secretaria de ASDE, un rol administrativo de alta demanda que garantizó la continuidad institucional de la asociación, la organización de certámenes provinciales y la articulación con los fondos de cultura locales.
El premio, entregado formalmente en el marco de la XXXII Feria del Libro de Santa Fe, premia tanto su excelencia estética en el género lírico como su "denodada y generosa labor" para que la institución mantuviera sus puertas abiertas y activa su producción editorial colectiva.
La autora de esta nota es profesora en Letras UNL.