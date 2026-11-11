La literatura contemporánea de la provincia de Santa Fe se ha caracterizado históricamente por una mirada introspectiva, donde el paisaje y la cotidianidad juegan un rol de amarre existencial. En esta tradición se inserta "Ómnibum", la tercera entrega narrativa de Ricardo Ernesto Plank, ingeniero de software de profesión y escritor por vocación.
El viaje de las realidades heterogéneas en "Ómnibum", de Ricardo Plank
A través de una mirada lúcida sobre la cotidianidad santafesina, la obra transforma el transporte colectivo en un escenario de profunda exploración psicológica.
Con su escritura traslada una exactitud casi algorítmica al desmontaje de la conducta humana, pero lo hace despojado de frialdad técnica, cuando "Ómnibum" se presenta como un artefacto literario donde coexisten la ternura, el absurdo y la ironía.
Este humilde análisis se propone mostrar cómo la obra funciona en un espacio de tránsito colectivo, transformando lo ordinario en escenario de extrañamiento y exploración psicológica.
El ómnibus como metáfora
El título de la obra no es una elección azarosa, porque es el núcleo conceptual que enlaza el volumen, ya que el ómnibus es, por definición, un vehículo de convivencia forzada, y en él viajan personas desconocidas que comparten un tiempo y un espacio acotados, cada una cargando con su propia historia, neurosis y destino (la noción de ómnibus, entonces, funciona como metáfora del espacio y la estructura).
Estructuralmente, el libro replica esta dinámica, cuyos cuentos y relatos no buscan una homogeneidad temática rígida, sino que actúan como "paradas" de un mismo trayecto. Al pasar de un texto a otro, el lector experimenta la misma variedad de estímulos que un pasajero que observa a quienes suben y bajan en cada estación.
La estructura fragmentaria pero conectada de los relatos refuerza la idea de que la realidad no es lineal, sino una superposición de recorridos individuales.
Uno de los mayores logros estéticos de Plank en "Ómnibum" es su flexibilidad tonal, una escala de grises donde el autor rechaza la solemnidad tradicional de la narrativa costumbrista y opta, en su lugar, por un humor corrosivo que desarma las situaciones trágicas.
Este vaivén se mueve entre relatos de profunda oscuridad psicológica y narraciones lúdicas, ligeras pero punzantes. Esto demuestra que el humor en Plank no busca la carcajada vacía, sino la desmitificación, y al introducir el absurdo en momentos de alta tensión dramática, logra aliviar la incomodidad del lector al mismo tiempo que agudiza la crítica social.
La cotidianidad se vuelve enrarecida en el miedo a volar, las dinámicas de vecindarios invasivos o los límites de la privacidad, que se deforman sutilmente hasta rozar lo fantástico, demostrando que la normalidad es solo un frágil acuerdo social.
La construcción del antihéroe
Los personajes que habitan "Ómnibum" están lejos de ser arquetipos idealizados, ya que son seres descolocados, antihéroes urbanos atrapados en cruces emocionales u obsesiones contemporáneas. Es aquí donde el trasfondo lógico del autor se hace visible en una división de las conductas, los vicios y las manías humanas.
Sin embargo, esta mirada está intervenida por una profunda empatía hacia la vulnerabilidad como en el relato "Ajedrez", cuando abandona el cinismo para rescatar la sensibilidad de los lazos afectivos a través de la nostalgia, incluso al abordar dinámicas complejas como los "amoríos tóxicos" o la indiscreción de los vínculos vecinales.
Plank no juzga a sus criaturas, se propone observar con la curiosidad de quien sabe que el defecto es lo que nos vuelve humanos.
Esta fusión de lo local y lo universal se concentra en la inclusión de mitologías resignificadas, como la figura de un "hombre lobo inmigrante y políglota" que, al cruzar el folclore fantástico europeo con el paisaje santafesino, descentraliza el mito y lo humaniza, volviéndolo parte de la fauna grotesca y entrañable de su universo.
Al acercarnos a Ómnibum observamos que el libro se consolida como una estampa de la condición humana vista desde el margen de la rutina. A través de una prosa precisa y un manejo audaz de la ironía, el autor consigue que el lector se reconozca en las excentricidades y debilidades de sus personajes.
Sus textos cumplen con la promesa del título: es un viaje compartido donde el destino importa menos que la riqueza de las interacciones y las sorpresas que depara el trayecto. Con esta obra demuestra que la literatura y la ciencia no son opuestas, sino dos formas complementarias de intentar ordenar el caos del mundo.
El título y su dimensión paródica
El nombre Ómnibum se plantea desde el humor como un "grimorio incunable" -libro de hechizos- de un monje medieval llamado R.J. Ernst Planken.
Ricardo Plank adopta la postura ficcional de ser solo el "traductor" o compilador de este texto, aunque esta estrategia es un claro guiño a la tradición literaria (similar al recurso que utiliza Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote con Cide Hamete Benengeli). Eleva un libro de cuentos cotidianos dotándolo de un aura mítica, sagrada y deliberadamente absurda.
En lugar de responder a una temática lineal, el volumen opera bajo una clasificación de registros emocionales y tonales que comprenden cuentos de suspenso, donde la intriga roza lo perturbador o lo fantástico; narraciones urbanas e intermedias, enfocadas en las excentricidades cotidianas, el costumbrismo enrarecido de la provincia y la ironía social, y textos cargados de una profunda sensibilidad afectiva, melancolía y exploración de la intimidad.
Como recursos literarios podemos destacar lo absurdo y lo trágico ya que Plank utiliza de forma ingeniosa el cambio de ritmo en una situación que parece encaminarse hacia el drama o la tragedia, introduce un remate.
Además, sitúa sus universos en Santa Fe o Laguna Paiva, pero suma elementos absolutamente dislocados como figuras de la mitología europea adaptadas a la idiosincrasia litoraleña.
Como conclusión podemos decir que, "Ómnibum" no debe leerse como una simple acumulación de cuentos sueltos, sino que debe interpretarse como un conjunto de textos que buscan manipular de manera eficiente las emociones del lector, llevándolo de la risa incómoda al espanto, o de la intriga a la lágrima en apenas un puñado de páginas.
La autora es profesora en Letras UNL.