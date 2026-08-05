Con una importante participación de vecinos y amantes de la historia provincial, el pasado domingo se llevó a cabo un encuentro conmemorativo por el 204° aniversario de la creación de la Bandera Invencible de la Provincia de Santa Fe.
Emotivo homenaje por los 204 años de la creación de la Bandera Invencible de Santa Fe
La Casa Museo del Brigadier Estanislao López fue escenario de una destacada jornada cultural y patriótica para conmemorar el 204° aniversario de la creación de la Bandera Invencible de la Provincia de Santa Fe. Música, danza e historia se combinaron en un encuentro que reunió a artistas y público en un sentido reconocimiento al legado federal.
La actividad tuvo lugar en la Casa Museo del Brigadier Estanislao López, un espacio emblemático que resguarda la memoria de uno de los grandes protagonistas del federalismo argentino.
Una celebración para mantener viva la historia santafesina
La propuesta permitió revivir el significado histórico de la enseña provincial a través de expresiones artísticas que reflejaron la identidad y las tradiciones santafesinas. El público acompañó con entusiasmo cada una de las presentaciones, en un clima de respeto, emoción y profundo sentimiento de pertenencia.
La jornada puso en valor la importancia de conservar la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el legado del Brigadier Estanislao López, figura central en la defensa de la autonomía provincial y de los ideales federales.
Música, danza y emoción en una jornada inolvidable
Uno de los momentos más destacados fue la actuación de la pareja de danzas integrada por Andrea Arredondo y Carlos Fouernel, representantes de la ciudad de Santo Tomé, quienes ofrecieron un espectáculo de gran nivel artístico, despertando el reconocimiento y los aplausos de todos los presentes.
El encuentro también contó con el valioso aporte histórico de la profesora de música Olga Barrionuevo, quien brindó una enriquecedora intervención resaltando el contexto y la trascendencia de la creación de la Bandera Invencible dentro de la historia santafesina.
La música volvió a ocupar un lugar central con la participación del cantor Mario Enrique Díaz, quien interpretó distintas obras del cancionero regional y presentó el triunfo "Semillas del Brigadier", una composición que rinde homenaje al legado del Brigadier Estanislao López.
La letra pertenece a María Amparo Vázquez, mientras que la música fue compuesta por el propio Mario Enrique Díaz. La interpretación conmovió al público y se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la celebración, siendo coronada por prolongados y cálidos aplausos.
De esta manera, la Casa Museo volvió a consolidarse como un espacio de encuentro entre la cultura, la historia y la identidad santafesina.
La conmemoración de los 204 años de la creación de la Bandera Invencible dejó un mensaje de orgullo provincial y reafirmó el compromiso de mantener vivo el legado histórico a través del arte, la música y las tradiciones que identifican a Santa Fe.