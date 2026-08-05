Casa Museo del Brigadier Estanislao López

Emotivo homenaje por los 204 años de la creación de la Bandera Invencible de Santa Fe

La Casa Museo del Brigadier Estanislao López fue escenario de una destacada jornada cultural y patriótica para conmemorar el 204° aniversario de la creación de la Bandera Invencible de la Provincia de Santa Fe. Música, danza e historia se combinaron en un encuentro que reunió a artistas y público en un sentido reconocimiento al legado federal.