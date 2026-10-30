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La UNLP distinguirá al Indio Solari con un doctorado honoris causa post mortem

La propuesta destaca su influencia musical, literaria y social. Virginia y Bruno, su esposa e hijo, difundieron la resolución y agradecieron el homenaje.

La distinción académica reconoce la influencia musical, literaria y social del Indio Solari. Foto: ReutersLa distinción académica reconoce la influencia musical, literaria y social del Indio Solari. Foto: Reuters
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La Universidad Nacional de La Plata otorgará el título de Doctor Honoris Causa post mortem al Indio Solari. La iniciativa, impulsada desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, reconoce la influencia del músico en la cultura argentina y el vínculo que construyó con sus seguidores.

La propuesta fue presentada por la Agrupación Rodolfo Walsh y aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad el 30 de junio de 2026. La familia del fallecido líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió las imágenes de la resolución en la cuenta oficial de Instagram del artista.

Argentine singer Carlos Alberto Solari, known as Indio Solari, performs in Olavarria, Buenos Aires province, Argentina, March 11, 2017. Solari died at the age of 77 on June 5, 2026, according to local media. REUTERS/Agustin MarcarianLa distinción académica reconoce la influencia musical, literaria y social del Indio Solari. Foto: Reuters

Los fundamentos de la distinción

La resolución N° 5/2026 describe a Solari como “un fenómeno sociológico, literario y político”. Entre sus fundamentos, destaca la construcción de un “universo discursivo propio”, atravesado por metáforas y una profunda crítica social, que extendió su influencia más allá de la música.

La UNLP distinguirá al Indio Solari con un doctorado honoris causa post mortemLa UNLP distinguirá al Indio Solari con un doctorado honoris causa post mortem

El documento también pone el foco en las “misas ricoteras” de la década de 1990. Las caracteriza como espacios de contención y resistencia cultural, en los que jóvenes marginados construyeron redes de identidad y pertenencia alrededor de las canciones y los encuentros multitudinarios.

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Un homenaje a sus seguidores

“Otorgarle el Doctor Honoris Causa a ‘El Indio’ Solari es, ante todo, homenajear a su gente”, expresa uno de los pasajes de la resolución. El texto define la distinción como un reconocimiento a un legado que forma parte de la historia cultural argentina.

Virginia y Bruno, esposa e hijo del músico, destacaron ese fragmento al comunicar la noticia. “Emocionados compartimos con ustedes esta hermosa distinción que le otorgaran a Indio luego de su partida”, escribieron en la publicación, firmada con las iniciales “V y B”.

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