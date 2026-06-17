Superó el millón de usuarios en Argentina

iQiyi y el auge de los contenidos asiáticos

A un año de su desembarco formal en el país, la plataforma líder de streaming de Asia alcanzó un millón de usuarios activos mensuales. El crecimiento estuvo impulsado por el fenómeno de los dramas asiáticos, los minidramas verticales y una estrategia que combina contenidos exclusivos con opciones gratuitas de acceso.