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Superó el millón de usuarios en Argentina

iQiyi y el auge de los contenidos asiáticos

A un año de su desembarco formal en el país, la plataforma líder de streaming de Asia alcanzó un millón de usuarios activos mensuales. El crecimiento estuvo impulsado por el fenómeno de los dramas asiáticos, los minidramas verticales y una estrategia que combina contenidos exclusivos con opciones gratuitas de acceso.

El público joven se siente atraído por una oferta especializada que incluye K-dramas (coreanos), C-dramas (chinos), J-dramas (japoneses) y Thai-dramas (tailandeses). Foto: Gentileza iQiyiEl público joven se siente atraído por una oferta especializada que incluye K-dramas (coreanos), C-dramas (chinos), J-dramas (japoneses) y Thai-dramas (tailandeses). Foto: Gentileza iQiyi
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La plataforma de streaming iQiyi alcanzó un hito en el mercado argentino al superar el millón de usuarios activos mensuales (MAU), apenas un año después de haber comenzado a operar oficialmente en el país. El dato refleja un crecimiento superior al 600% desde su llegada en 2025 y confirma el fuerte interés local por las producciones audiovisuales provenientes de Asia.

Según explicó Nicolás Lin, Country Manager de iQiyi en Argentina, la rápida expansión se debe a una propuesta diferenciada dentro del ecosistema del streaming. “Nuestra plataforma se instaló rápidamente en el país y ofreció un contenido que las demás no tienen, eso la hizo muy atractiva”, señaló. Además, reconoció que la compañía esperaba alcanzar esa cifra, aunque no con tanta velocidad.

El éxito argentino se inscribe dentro de una expansión regional más amplia que posiciona a América Latina como uno de los mercados estratégicos para la empresa.

Nicolás Lin, Country Manager de iQiyi en ArgentinaNicolás Lin, Country Manager de iQiyi en Argentina. Foto: Gentileza iQiyi

El desembarco del “Netflix chino”

Fundada en 2010 por Gong Yu, iQiyi es considerada la principal plataforma de entretenimiento de Asia. Con presencia en 191 países, más de 500 millones de usuarios activos mensuales y alrededor de 100 millones de suscriptores pagos a nivel global, la compañía desembarcó oficialmente en Argentina en junio de 2025 a través de la firma Jade Stream.

Su llegada respondió al creciente interés del público local por los contenidos asiáticos, una tendencia que comenzó con la popularización de los K-dramas coreanos y que luego se amplió hacia producciones de China, Japón y Tailandia.

Desde su lanzamiento en el país, la plataforma apostó por un catálogo de más de 1.700 series, programas y animes, además de unas 3.500 películas, todas disponibles con doblaje y subtítulos en múltiples idiomas.

La plataforma iQiyi difunde producciones BL (Boy Love) y GL (Girl Love), historias románticas con parejas del mismo género, como las tailandesas “Querido papá” y “Los 4 elementos”.La plataforma difunde producciones BL (Boy Love) y GL (Girl Love), historias románticas con parejas del mismo género, como las tailandesas “Querido papá” y “Los 4 elementos”. Foto: Gentileza iQiyi

K-dramas, C-dramas y nuevas narrativas

Uno de los principales motores del crecimiento de iQiyi en Argentina fue el público joven, atraído por una oferta especializada que incluye K-dramas (coreanos), C-dramas (chinos), J-dramas (japoneses) y Thai-dramas (tailandeses).

La plataforma también logró destacarse por la difusión de géneros poco explorados en las plataformas occidentales, como las producciones BL (Boy Love) y GL (Girl Love), historias románticas protagonizadas por parejas del mismo género que cuentan con una comunidad de seguidores cada vez más numerosa en todo el mundo.

A ello se suman títulos de gran popularidad internacional como “The Untamed”, “Story of Yanxi Palace”, “Love in Pavilion” y “My Golden Blood”, junto con una amplia oferta de anime, películas y programas de variedades.

iQiyi, plataforma china de contenidosOtra de las apuestas distintivas de iQiyi son los minidramas verticales, un formato especialmente diseñado para teléfonos móviles. Foto: Gentileza iQiyi

Minidramas verticales: tendencia en expansión

Otra de las apuestas distintivas de iQiyi son los minidramas verticales, un formato especialmente diseñado para teléfonos móviles que se convirtió en un fenómeno de consumo en Asia y que comienza a ganar terreno en América Latina.

La compañía es una de las pioneras en este tipo de contenidos, caracterizados por episodios breves y narrativas ágiles adaptadas a las nuevas formas de consumo audiovisual.

Este segmento representa una de las principales innovaciones dentro de la estrategia de crecimiento de la plataforma y una de las razones por las cuales logró diferenciarse de los servicios tradicionales de streaming.

“Espadas y amores”, serie china romántica de época de iQiyi“Espadas y amores”, serie china romántica de época. Foto: Gentileza iQiyi

Sumar pantallas

La expansión de iQiyi en Argentina no se limitó al ámbito digital. Durante 2026, la compañía dio un paso más al llevar sus contenidos a la televisión abierta mediante acuerdos con medios locales.

A través de alianzas con Perfil Network y Grupo Octubre, comenzaron a emitirse producciones chinas como “El olivo blanco” por Net TV y “Corazones destinados” por Canal 9, marcando uno de los primeros desembarcos sistemáticos de ficciones chinas en la pantalla abierta argentina.

La estrategia busca ampliar el alcance de los contenidos asiáticos y consolidar un puente cultural entre China y América Latina, aprovechando el creciente interés de las audiencias por historias, estéticas y formatos diferentes a los tradicionales.

“Diario secreto”, drama romantico chino de iQiyi“Diario secreto”, drama romántico chino. Foto: Gentileza iQiyi

Un modelo competitivo

Otro de los factores que impulsó la adopción de la plataforma fue su esquema de suscripciones. Además de los planes pagos VIP Estándar y VIP Premium, iQiyi ofrece una modalidad gratuita con publicidad y acceso parcial al catálogo.

Para Silvia Ramírez, gerente de operaciones de la empresa, esa combinación constituye una ventaja competitiva. “Algo que nos diferencia de otras plataformas es que tenemos una opción gratuita dentro de nuestro modelo de suscripción”, destacó.

Con precios accesibles y promociones frecuentes, la compañía logró captar tanto a los fanáticos de los contenidos asiáticos como a usuarios interesados en explorar nuevas alternativas dentro del mercado del streaming.

Fenómeno naciente

El millón de usuarios alcanzado en Argentina confirma una transformación en los hábitos de consumo audiovisual. Lo que hace pocos años parecía un nicho reservado para seguidores de la cultura asiática se convirtió en una tendencia masiva impulsada por la globalización del entretenimiento y el auge de las plataformas digitales.

Con nuevos acuerdos de distribución, inversiones en inteligencia artificial aplicada al streaming y una creciente presencia en medios tradicionales, iQiyi busca consolidarse como uno de los actores más dinámicos del mercado regional. Y, según reconocen sus propios directivos, el primer millón de usuarios representa apenas el comienzo de una expansión que todavía tiene amplio margen para crecer.

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