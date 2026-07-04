La pianista británica Isata Kanneh-Mason continúa consolidándose como una de las intérpretes más destacadas de la música clásica actual con el lanzamiento de “Prokofiev”, su quinto álbum como solista para Decca Classics. Disponible desde el 10 de abril de 2026, el disco representa mucho más que una nueva grabación: es el resultado de una relación artística que la pianista ha construido durante años con la obra del compositor ruso Sergei Prokofiev.
Isata Kanneh-Mason presenta "Prokofiev", el álbum más personal de su carrera
La prestigiosa pianista británica rinde homenaje a uno de los compositores que marcó su formación artística con un trabajo que reúne el célebre Concierto para piano n.º 3 y una selección de obras para piano y transcripciones. El lanzamiento consolida el presente de la mayor de los destacados hermanos Kanneh-Mason.
El álbum tiene como pieza central el Concierto para piano n.º 3, una obra que acompañó algunos de los momentos más importantes de su carrera reciente, incluyendo su debut como solista en los BBC Proms y numerosas presentaciones junto a orquestas de Europa y Norteamérica.
Un compositor que cambió su camino
La conexión entre Isata y Prokofiev comenzó cuando tenía 18 años. Fue entonces cuando descubrió el Tercer Concierto para piano gracias a una interpretación de Yuja Wang disponible en Internet.
La obra la cautivó de inmediato. Durante años soñó con interpretarla hasta que, ocho años más tarde, comenzó a estudiarla en profundidad. Desde entonces, el concierto se convirtió en una de las piezas más representativas de su repertorio.
“Prokofiev” recoge esa evolución artística. La grabación fue realizada junto al director Ryan Bancroft y la Philharmonia Orchestra, con quienes había compartido varias interpretaciones en vivo antes de ingresar al estudio.
Además del célebre concierto, el disco ofrece un recorrido por distintas etapas creativas del compositor ruso mediante obras como la Toccata, la Sonata para piano n.º 3, las Diez piezas para piano y transcripciones de ballets tan emblemáticos como “Romeo y Julieta” y “Cenicienta”, además de páginas de “El amor por las tres naranjas” y “El teniente Kijé”.
Una carrera en permanente ascenso
Nacida el 27 de mayo de 1996 en Nottingham, Inglaterra, Isata Kanneh-Mason comenzó a destacarse desde muy joven. Estudió en la prestigiosa Purcell School y posteriormente ingresó a la Royal Academy of Music gracias a la beca Sir Elton John, formación que incluso la llevó a compartir escenario con el músico británico en Los Ángeles en 2013.
Su repertorio se caracteriza por una amplitud poco habitual. Con la misma solvencia aborda obras de Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin o Brahms que partituras de Prokofiev, Rachmaninoff, Gershwin y compositores contemporáneos. Paralelamente, ha desarrollado una importante labor de recuperación de compositoras históricamente relegadas, como Clara Schumann y Fanny Mendelssohn.
Durante los últimos años se convirtió en una presencia habitual en las principales salas de conciertos del mundo, actuando junto a orquestas como la BBC Symphony Orchestra, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Bergen Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, la Detroit Symphony Orchestra, la Seattle Symphony y numerosas agrupaciones europeas y norteamericanas.
La temporada 2025/26 confirma ese crecimiento con debuts junto a nuevas orquestas, recitales internacionales y una intensa agenda camerística.
Una discografía que no deja de crecer
Desde su incorporación a Decca Classics, Isata Kanneh-Mason ha construido una discografía marcada por la personalidad de sus proyectos. Su debut llegó en 2019 con “Romance”, dedicado íntegramente a Clara Schumann, álbum que alcanzó el primer puesto de las listas británicas de música clásica.
Le siguieron “Summertime” (2021), un recorrido por compositores estadounidenses; “Childhood Tales” (2023), inspirado en melodías de la infancia; y “Mendelssohn” (2024), un trabajo que reivindica la figura de Fanny Mendelssohn junto a obras de su hermano Felix.
A ellos se suma “Muse”, grabado junto a su hermano, el violonchelista Sheku Kanneh-Mason, y ahora “Prokofiev”, considerado uno de los trabajos técnicamente más exigentes y personales de su carrera.
Además de su actividad como intérprete, Isata también desarrolla una faceta como compositora y arreglista, y ha publicado materiales pedagógicos destinados a estudiantes de piano.
La familia que revolucionó la música clásica
Hablar de Isata Kanneh-Mason también significa hablar de una de las familias musicales más extraordinarias de las últimas décadas. Es la mayor de los siete hermanos Kanneh-Mason: los otros son Braimah, Sheku, Konya, Jeneba, Aminata y Mariatu, todos dedicados profesionalmente a la música.
Hijos de la escritora Kadiatu Kanneh y el hotelero Stuart Mason, crecieron en Nottingham en un hogar donde la música ocupaba un lugar central. Desde pequeños viajaban regularmente a Londres para asistir a clases en la Royal Academy of Music, desarrollando una intensa formación conjunta que hoy continúa reflejándose en numerosos proyectos familiares.
La complicidad artística entre los hermanos quedó plasmada en “Carnival” (2020) y más recientemente en “River of Music” (2025), un álbum colectivo que reúne nuevas versiones de música clásica, canciones tradicionales y composiciones propias inspiradas en la historia familiar y en sus raíces británicas, galesas, antiguanas y sierraleonesas.
Durante 2026, Isata volverá a compartir escenarios con varios de sus hermanos en una serie de conciertos de música de cámara en ciudades como Cardiff, Londres y Múnich.
Reconocimientos internacionales
El prestigio de Isata Kanneh-Mason también se refleja en los numerosos premios obtenidos durante su carrera.
Entre ellos sobresalen el Premio Leonard Bernstein del Festival de Schleswig-Holstein y el Opus Klassik como mejor artista joven, además de haber sido seleccionada como artista ECHO Rising Stars y residente de la Royal Philharmonic Orchestra.
La crítica especializada destaca tanto su virtuosismo técnico como la profundidad interpretativa de sus lecturas, cualidades que la han convertido en una de las pianistas más solicitadas de su generación.
Con “Prokofiev”, Isata Kanneh-Mason no solo amplía una discografía ya reconocida internacionalmente, sino que también ofrece una declaración artística sobre una obra que la acompaña desde la juventud.
El resultado es un álbum que refleja madurez, precisión y una profunda conexión emocional con uno de los grandes compositores del siglo XX, confirmando el lugar que ocupa entre las figuras más relevantes de la música clásica contemporánea.