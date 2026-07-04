Figura de la música clásica

Isata Kanneh-Mason presenta "Prokofiev", el álbum más personal de su carrera

La prestigiosa pianista británica rinde homenaje a uno de los compositores que marcó su formación artística con un trabajo que reúne el célebre Concierto para piano n.º 3 y una selección de obras para piano y transcripciones. El lanzamiento consolida el presente de la mayor de los destacados hermanos Kanneh-Mason.