Novedad editorial

Nicolás Loyarte presenta "Esqueleto navegante", su primer libro de poesías

El poeta, narrador y cronista santafesino presentará el sábado 22 de agosto su primer libro de poemas, editado por Promesa. La obra propone un viaje íntimo atravesado por el río, el paisaje del litoral, la memoria familiar y la pregunta por la propia identidad. La presentación será a las 19 en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.