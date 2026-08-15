Historias de vida

Tocó con grandes de la música argentina, pero necesitó mudarse a Chubut para hallar sus propias canciones

Leila Cherro pasó de grabar discos ajenos a liderar su propio proyecto cultural en Trevelin. En esta entrevista, detalla cómo nació su esperado disco solista y por qué huye de las canciones románticas cliché.