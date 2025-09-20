"Marina y la Estrella", un viaje interior ilustrado por Inés Fragueiro
Se trata de un relato dinámico en el que su joven protagonista emprenderá no solo una misión, sino un verdadero viaje interior. Una historia de tono reflexivo, sobre las consecuencias del egoísmo y la capacidad de creer en el otro.
La tapa de la publicación. Foto: Gentileza Hotel de las ideas
Como reza la biografía plasmada en su sitio web, el colectivo editorial "Hotel de las Ideas", "cuenta aquellas historias que les gusta leer. Gracias a casi quince años publicando historietas, ha conseguido que sus lectores confíen indefectiblemente en su buen gusto y credibilidad; hoy, cualquier publicación del catálogo asegura, sin dudas, un importante piso de calidad.
A lo largo del tiempo, ha cobijado a autores consagrados, reeditado inmensos trabajos como "Evaristo" de Carlos Sampayo o "El síndrome Guastavino" de Carlos Trillo, y publicado por primera vez a muchos historietistas que se mantenían un poco fuera del radar.
Este último es el caso de "Marina y la Estrella", que se presentó como novedad en el stand de la editorial durante la pasada convención de historietas Crack Bang Boom de Rosario.
"Marina y la Estrella" es la primera novela gráfica de Inés Fragueiro, artista reconocida principalmente en el mundo de la animación 2D, rama en la que trabajó para estudios nacionales e internacionales. Es un trabajo que se enmarca dentro del género de aventura y fantasía, aunque se destaca principalmente por construir bajo esas premisas un relato introspectivo y filosófico.
Gentileza Hotel de las ideas
Su contratapa presenta así el trabajo: "Marina vive aburrida en medio de una monotonía pueblerina. Un día ese aburrimiento se corta: baja del cielo una luz. Y cuando Marina llega hasta el lugar del impacto, se encuentra con la Estrella.
Pero no se trata de una estrella normal. Este ser mágico tiene una misión: recuperar los fragmentos del Cuerno Universal para mantener el orden del mundo en el que vive.
Marina parte junto a Estrella rumbo a la aventura, en busca de las partes del Cuerno. Para esto, contará solo con su fuego interno y su inocencia. Y quizás deba aprender una cosa o dos. Una historia sobre las consecuencias del egoísmo, y la capacidad de creer en el otro, ejecutada de forma gráficamente espectacular por Inés Fragueiro".
La obra
"Marina y la Estrella" reúne en un único tomo la obra publicada originalmente, y a lo largo de tres años, por el sitio Webcomic mutante. Se trata de un trabajo casi integral -y el primero de forma física- de la joven artista Inés Fragueiro.
Si bien tanto dibujo como tintas responden a Fragueiro, ella misma destaca en forma de dedicatoria a Felicitas Ordoñez como co-guionista.
"Un cuento dedicado a mi familia, amigos y para aquel que quiera indagar en lo profundo de su alma en busca de Luz. Un cuento que resuena en muchas tradiciones: el alma se separa, se busca y se reencuentra. Inspirada en la Cábala, el Dzogchen y los Rosacruces, esta obra vuelve a narrar para quien sienta la chispa viva en su interior".
La edición a cargo de Hotel de las Ideas no presenta demasiadas diferencias respecto a lo visto de forma digital, apenas algunos diálogos retocados.
Está completamente en blanco y negro, con un formato muy cómodo de 21 x 15 cm y una extensión de 88 páginas. Además, cuenta con una bellísima y convocante portada a color y solapas que informan sobre la autora y las últimas publicaciones de la editorial.
Gentileza Hotel de las ideas
La protagonista del relato es Marina, una joven presa del aburrimiento y monotonía, que transita sus días en un pueblo costero detenido en el tiempo.
Ansía irse de allí, preguntándose diariamente cuándo llegará el día de escapar y comenzar una nueva vida. Una noche, a través de su ventana, ve caer una luz del cielo y, motivada por la curiosidad, se dirige en su búsqueda.
En el lugar del impacto, encontrará un cuerpo que apenas unos segundos después revivirá gracias a la energía y fuego interno que Marina tiene en su interior. Se presentará como "La Estrella", una suerte de ser mágico que tiene como función hallar los fragmentos de un cuerno universal desparramados en la Tierra. Marina decide unirse a esta aparentemente noble tarea.
Fragueiro construye una historia con la aventura fantástica como bandera, con un estilo, por momentos, muy cercano al manga (el diseño de Marina es un claro ejemplo).
Las experiencias vividas a lo largo del recorrido recuerdan, en espíritu, producciones como "Laberinto", "La historia sin fin" o mangas como "Magic Knight Rayearth" del estudio Clamp. Allí están los mundos y dimensiones desconocidas y un despliegue de personajes ricos e interesantes, como dragones y encarnaciones del tiempo.
"Marina y la Estrella" goza de un guion que encuentra en la introspección y el análisis de carácter filosófico sus principales armas. Detrás de una trama un tanto inocente, y que brinda la impresión de ya haberse visto, se esconde una obra convocante, que resulta imprescindible no tomarse a la ligera.
Gentileza Hotel de las ideas
Marina y Estrella construirán un vínculo único, que se irá afianzando con el correr de las viñetas, y que servirá para abordar temas interesantes como la confianza, la amistad, el paso del tiempo y el destino.
Sin ir más lejos, Estrella se verá tentada por alcanzar la vida eterna, y como respuesta, la historieta reflexionará respecto a cómo la conciencia de finitud es central en la experiencia humana.
Las viñetas de Fragueiro emanan energía, y se llevan de maravillas con el carácter poético de la trama. Estructuralmente, arranca de forma muy prolija, y tras la llegada de Estrella, la artista comienza a experimentar con la presentación de las mismas. Trabaja muy bien las páginas completas y los fondos, con paisajes que remiten al cosmos y viajes oníricos.
En relación con esto, resulta una lástima que la edición sea solo en blanco y negro. La cubierta, así como el arte que expone la artista en su cuenta de Instagram, certifica que es una excelente colorista. Su "Marina" tiene mucho del "Corto Maltés" del italiano Hugo Pratt, algo que sería aún más evidente con el coloreado.
"Marina y la Estrella" no solo despliega un viaje fantástico, sino que propone detenerse en lo esencial. Con sensibilidad y fuerza visual, Inés Fragueiro entrega una historia que invita a mirar hacia adentro, recordándonos que la verdadera aventura ocurre en el interior de cada uno.
La editorial
"Hotel de las Ideas" es un colectivo de dibujantes y guionistas, surgido en el 2009. A través de los años, publicó una serie de fanzines homónimos, hasta editar el primer libro "Creer o reventar" en 2012.
Gentileza Hotel de las ideas
A partir de la repercusión de ese primer título, y motivados por la posibilidad de editar autores por fuera del grupo inicial, nació la Cooperativa de Trabajo Hotel de las ideas limitada como editorial de historieta, formalizando el trabajo previo y presente.
"En estos años, publicamos libros de autores locales, enfocándonos en las obras contemporáneas, pero también volcamos nuestra atención hacia los clásicos que dialogan con la escena contemporánea.
Desde 2018, comenzamos también a publicar autores internacionales, como Simon Hanselmann, Paco Roca, Ana Oncina, Joann Sfar, y muchos más".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
