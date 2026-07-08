Ídolos infantiles

Netflix apuesta por "Masha y el Oso", con polémica en el Reino Unido

La plataforma incorporará nuevas temporadas del exitoso dibujo animado ruso en más de cien países, en medio de un debate político en Gran Bretaña donde un grupo de legisladores cuestionó la serie por supuestos mensajes propagandísticos. La discusión sigue abierta, con voces que hablan de rusofobia en las élites políticas europea.