En el Hotel Los Silos

Midachi demostró que "Todo fue un sueño"

El trío humorístico presentó su libro de recuerdos, fotos y testimonios, repasando 43 años de carrera. Lo hicieron en la previa de su gira despedida, que los llevará desde el Gran Rex a Sunchales, pasando por el estadio cubierto de Unión. Antes del acto, Miguel, Dady y el Chino conversaron con El Litoral sobre las sensaciones de adiós en plenitud.